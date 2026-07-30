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Palmeiras divulga imagens de Arias e reage a polêmicas de arbitragem: 'Falsas narrativas'

Alviverde se posicionou em nota oficial divulgada nas redes sociais

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
30/07/2026 15:45
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Escudo do palmeiras
Escudo do Palmeiras (Foto: arquivo Lance!)

O Palmeiras foi às redes sociais para se posicionar oficialmente sobre as decisões da arbitragem na goleada por 4 a 0 sobre o Vitória, na última quarta-feira (29), pelo Campeonato Brasileiro. Na mesma publicação, o clube divulgou uma imagem da perna de Jhon Arias com ferimentos provocados pela falta cometida por Cacá, que acabou expulso pela arbitragem.

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O clube paulista afirma ser alvo de "falsas narrativas" com o objetivo de pressionar as equipes de arbitragem em seus duelos na competição, além de colocar em dúvida a legitimidade dos resultados conquistados dentro das quatro linhas. Com a vitória, o Alviverde chegou aos 47 pontos e abriu oito pontos de vantagem na liderança.

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- Não é a primeira vez (e certamente não será a última) que, em nome da verdade, precisamos combater falsas narrativas criadas para pressionar ainda mais os profissionais de arbitragem nos jogos do Palmeiras e colocar em xeque uma vitória absolutamente legítima obtida dentro de campo por nossos atletas - diz trecho na nota.

lesão na perna de Jhon Arias, meia-atacante do Palmeiras
(Foto: Reprodução/Palmeiras)

No mesmo material, o clube apontou, sob sua interpretação, diferenças entre os lances envolvendo a cotovelada de Mauricio e o carrinho de Cacá. O meia-atacante do Palmeiras recebeu apenas cartão amarelo, enquanto o defensor do Vitória foi expulso.

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- Note no vídeo a seguir que o braço do meia Mauricio acertou o rosto do zagueiro Cacá, razão pela qual o camisa 18 foi advertido com cartão amarelo. Não houve, contudo, força ou movimento adicionar que justificasse uma recomendação do VAR para expulsão.

Foi diferente da entrada sofrida pelo atacante Arias que resultou na expulsão do zagueiro Cacá. Observe que o carrinho do atleta do Vitória atingiu com violência a perna do colombiano - detalhou.

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Por fim, o Palmeiras contestou a possibilidade de pênalti para o Vitória na segunda etapa, quando já tinha vantagem no placar e superioridade numérica. Os mandantes reclamaram de um suposto toque de Andreas Pereira no pé do atacante dentro da área.

- Mais incompreensíveis, porém, são as reclamações sobre um possível pênalti não marcado para o Vitória no segundo tempo. O vídeo a seguir demonstra que o meia Andreas Pereira nem sequer encostou no adversário, que claramente se atirou - completou.

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Confira nota oficial do Palmeiras

Não é a primeira vez (e certamente não será a última) que, em nome da verdade, precisamos combater falsas narrativas criadas para pressionar ainda mais os profissionais de arbitragem nos jogos do Palmeiras e colocar em xeque uma vitória absolutamente legítima obtida dentro de campo por nossos atletas.

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Vamos nos ater aos fatos ocorridos na partida de ontem, em Salvador (BA). Note no vídeo a seguir que o braço do meia Mauricio acertou o rosto do zagueiro Cacá, razão pela qual o camisa 18 foi advertido com cartão amarelo. Não houve, contudo, força ou movimento adicionar que justificasse uma recomendação do VAR para expulsão.

Foi diferente da entrada sofrida pelo atacante Arias que resultou na expulsão do zagueiro Cacá. Observe que o carrinho do atleta do Vitória atingiu com violência a perna do colombiano, colocando em risco a sua integridade física.

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Mais incompreensíveis, porém, são as reclamações sobre um possível pênalti não marcado para o Vitória no segundo tempo. O vídeo a seguir demonstra que o meia Andreas Pereira nem sequer encostou no adversário, que claramente se atirou com o objetivo de simular uma falta que não aconteceu.

Debates e divergências são saudáveis em qualquer ambiente democrático, como o futebol. Há que se tomar cuidado, no entanto, quando opiniões distorcem os fatos e servem a interesses de terceiros.

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A verdade incontestável é que o Palmeiras faz uma das melhores campanhas da história do Brasileirão na Era dos Pontos Corridos. Somos a equipe com mais gols marcados e menos gols sofridos na competição até o momento, o que comprova a competência do trabalho desenvolvido por nossos profissionais na atual temporada.

Sabemos que a nossa capacidade de competir em alto nível incomoda, mas seguimos firmes e focados em busca dos nossos objetivos.

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