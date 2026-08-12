Marlon Freitas lamenta empate do Palmeiras, mas acredita na classificação: 'Corrigir os erros'
Palmeiras largou na frente, mas cedeu empate para o Cerro Porteño nos minutos finais
O empate por 1 a 1 entre Palmeiras e Cerro Porteño, na noite desta quarta-feira (12), no Nubank Parque, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, deixou um gosto amargo para os jogadores do Palmeiras, já que o time, com um jogador a menos, cedeu o empate no final.
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Após a partida, o volante Marlon Freitas falou sobre a dificuldade de jogar a competição continental, avaliou a partida como difícil, mas acredita que o time comandado por Abel Ferreira pode fazer diferente no jogo de volta e sair com a classificação para a próxima fase.
- Libertadores é sempre difícil, jogo mais truncado, mais físico. No meu ver, conseguimos competir bem, saímos na frente e acabamos tomando o gol no final, mas tem mais 90 minutos. Agora é corrigir nossos erros, tentar melhorar para fazer um grande jogo, buscando conquistar a classificação - analisou o volante Marlon Freitas.
- Acho que são detalhes. A meu ver, na primeira fase fizemos um grande jogo tivemos chances, também é o detalhe que precisamos corrigir para voltar a vencer - finalizou o volante.
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Agora, brasileiros e paraguaios voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (19), pelo jogo de volta das oitavas de final do torneio continental, às 19h (de Brasília), no La Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai.
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