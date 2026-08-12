Vídeo: Carlos Miguel mostra otimismo após Palmeiras x Cerro Porteño: 'Pode ficar tranquilo' Goleiro, que falhou em lance do empate do Cerro Porteño no Nubank Parque, acredita na classificação

O goleiro Carlos Miguel não esteve em seus melhores dias durante o empate entre Palmeiras x Cerro Porteño, por 1 a 1, na noite desta quarta-feira (12), no Nubank Parque, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Isso porque o gol dos paraguaios saiu após falha do arqueiro no lance.

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- Pode ficar tranquilo que nós vamos classificar - resumiu o goleiro na saída da zona mista. Veja o vídeo abaixo:

O Palmeiras, que tinha um jogador a menos, já que Andreas Pereira foi expulso, conseguiu abrir o placar no segundo tempo, com Flaco López. No entanto, a alegria da torcida alviverde durou pouco.

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Nos acréscimos, aos 47 minutos, Carlos Miguel marcou contra, quando Torres cruzou na área para Vegetti, que não alcançou. A bola passou por debaixo de Carlos Miguel e morreu no fundo do gol.

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Agora, brasileiros e paraguaios voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (19), pelo jogo de volta das oitavas de final do torneio continental, às 19h (de Brasília), no La Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai.

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(Foto: Ronaldo Barreto/Thenews2/Folhapress)



