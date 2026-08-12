Flaco marca, mas Palmeiras cede empate nos acréscimos para o Cerro na Libertadores
Alviverde abre vantagem com atacante argentino mesmo em desvantagem numérica e vê vantagem ruir nos acréscimos da segunda etapa
O Palmeiras empatou por 1 a 1 com o Cerro Porteño na noite desta quarta-feira (12), no Nubank Parque, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Mesmo com um jogador a menos após a expulsão de Andreas Pereira, o Alviverde abriu o placar com o artilheiro Flaco López. Nos acréscimos, porém, sofreu o gol de empate, que deixou a decisão da vaga aberta para o confronto de volta, no Paraguai.
As equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, dia 19, no La Nueva Olla, em Assunção. Em caso de novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis.
1° Tempo - Muito apoio das arquibancadas e poucas chances claras de gol
O Palmeiras respondeu em campo ao apoio vindo das arquibancadas e dominou os minutos iniciais da partida. Logo aos dois minutos, Vitor Roque recebeu em progressão e chutou na saída do goleiro, mas a finalização saiu sem força, e Velázquez afastou praticamente em cima da linha. Na sequência, o Alviverde manteve a pressão, mas sem criar chances claras de gol.
Depois, foi a vez de a defesa do Palmeiras vacilar. Emiliano Martínez tocou a bola para Murilo, que não conseguiu afastar na intermediária defensiva. Morel saiu livre, cara a cara com Carlos Miguel, e caiu dentro da área após disputa com o goleiro. A arbitragem, próxima ao lance, mandou o jogo seguir.
Recuperado do susto, o Palmeiras manteve o controle da posse de bola e conseguia avançar até o terço final do campo. Na hora de concluir as jogadas, porém, abusou dos cruzamentos para a área e teve dificuldades nas triangulações. O resultado foi um número baixo de finalizações em direção ao gol. Allan e Jhon Arias, pelos lados, eram os principais destaques do Alviverde, enquanto Vitor Roque destoava negativamente do restante da equipe.
2° Tempo - Expulsão e gols
O Palmeiras, assim como na primeira etapa, foi melhor nos primeiros minutos e teve duas chances com Arias para abrir vantagem. Na primeira, o colombiano acertou a trave. Na segunda, desperdiçou ótima oportunidade dentro da pequena área após receber cruzamento.
Em uma confusão no meio-campo, Andreas Pereira recebeu cartão vermelho por agredir um adversário. Mesmo em desvantagem numérica, o Palmeiras abriu o placar com Flaco López. A pressão do Cerro Porteño, no apagar das luzes, surtiu efeito, e a equipe paraguaia conseguiu igualar o placar.
Visão do Lance!
Lance Capital 💡
Minutos depois da pausa para hidratação no segundo tempo, o Cerro Porteño chegou a abrir o placar com Benítez. O lateral aproveitou a desorganização da defesa alviverde e mandou para as redes, mas o gol foi anulado por impedimento após revisão do VAR.
Deu aula 🏅
Flaco López. Sempre ele. O Artilheiro do Palmeiras na temporada apareceu quando a equipe mais precisou. O atacante aproveitou bom passe de Marlon Freitas e bateu forte e superou o goleiro Ruffo para colocar o Verdão em vantagem.
Ficou abaixo 📉
Murilo, na defesa, e Vitor Roque, no ataque, foram os principais pontos negativos da equipe de Abel Ferreira nesta noite. O zagueiro se atrapalhou em diversos lances, inclusive ao permitir que um jogador rival saísse livre em direção ao gol de Carlos Miguel. O atacante, por sua vez, teve dificuldades para dar continuidade às jogadas e perdeu a posse de bola em diversas ocasiões.
✅ Ficha técnica
PALMEIRAS 🆚 CERRO PORTEÑO
Libertadores - Oitavas de final (ida)
📆 Data e horário: domingo, 12 de agosto de 2026, às 19 (de Brasília)
📍 Local: Nubank Parque, em São Paulo (SP)
🥅 Gols: Flaco López (37'/2°T) e Torres (48'/2°T))
🟨 Cartões amarelos: Fabricio Domínguez e Chaparro (CER)
🟥 Cartões vermelhos: Andreas Pereira (PAL)
Arbitragem
🟨 Árbitro: Nicolás Taran (URU)
🚩 Assistentes: Carlos Barreiro (URU) e Mathias Armas (URU)
🖥️ VAR: Leodan González (URU)
Escalações
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Emiliano Martínez (Arthur), Murilo e Alexander Barboza; Allan (Felipe Anderson), Marlon Freitas, Andreas Pereira e Piquerez; Arias (Ramón Sosa), Flaco López (Gustavo Gómez) e Vitor Roque (Lucas Evangelista).
CERRO PORTEÑO (Técnico: Ariel Holan)
Roffo; Cañete, Velázquez, Pérez e Riveros; Paredes, Da Motta, Morel e Domínguez; Torres (Jonatán Torres) e Vegetti.
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