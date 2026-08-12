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Flaco marca, mas Palmeiras cede empate nos acréscimos para o Cerro na Libertadores

Alviverde abre vantagem com atacante argentino mesmo em desvantagem numérica e vê vantagem ruir nos acréscimos da segunda etapa

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
12/08/2026 21:02
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Flaco lópez - Palmeiras
Flaco López, atacante do Palmeiras (Foto: Marco Miatelo/Photo Premium/Folhapress)

O Palmeiras empatou por 1 a 1 com o Cerro Porteño na noite desta quarta-feira (12), no Nubank Parque, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Mesmo com um jogador a menos após a expulsão de Andreas Pereira, o Alviverde abriu o placar com o artilheiro Flaco López. Nos acréscimos, porém, sofreu o gol de empate, que deixou a decisão da vaga aberta para o confronto de volta, no Paraguai.

As equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, dia 19, no La Nueva Olla, em Assunção. Em caso de novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

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1° Tempo - Muito apoio das arquibancadas e poucas chances claras de gol

O Palmeiras respondeu em campo ao apoio vindo das arquibancadas e dominou os minutos iniciais da partida. Logo aos dois minutos, Vitor Roque recebeu em progressão e chutou na saída do goleiro, mas a finalização saiu sem força, e Velázquez afastou praticamente em cima da linha. Na sequência, o Alviverde manteve a pressão, mas sem criar chances claras de gol.

Depois, foi a vez de a defesa do Palmeiras vacilar. Emiliano Martínez tocou a bola para Murilo, que não conseguiu afastar na intermediária defensiva. Morel saiu livre, cara a cara com Carlos Miguel, e caiu dentro da área após disputa com o goleiro. A arbitragem, próxima ao lance, mandou o jogo seguir.

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Recuperado do susto, o Palmeiras manteve o controle da posse de bola e conseguia avançar até o terço final do campo. Na hora de concluir as jogadas, porém, abusou dos cruzamentos para a área e teve dificuldades nas triangulações. O resultado foi um número baixo de finalizações em direção ao gol. Allan e Jhon Arias, pelos lados, eram os principais destaques do Alviverde, enquanto Vitor Roque destoava negativamente do restante da equipe.

2° Tempo - Expulsão e gols

O Palmeiras, assim como na primeira etapa, foi melhor nos primeiros minutos e teve duas chances com Arias para abrir vantagem. Na primeira, o colombiano acertou a trave. Na segunda, desperdiçou ótima oportunidade dentro da pequena área após receber cruzamento.

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Em uma confusão no meio-campo, Andreas Pereira recebeu cartão vermelho por agredir um adversário. Mesmo em desvantagem numérica, o Palmeiras abriu o placar com Flaco López. A pressão do Cerro Porteño, no apagar das luzes, surtiu efeito, e a equipe paraguaia conseguiu igualar o placar.

Flaco López comemora gol marcado pelo Palmeiras contra o Cerro Porteño
Flaco López comemora gol do Palmeiras sobre o Cerro Porteño na Libertadores (VILMAR BANNACH/EKOBANPRESS/FOLHAPRESS).

Visão do Lance!

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Minutos depois da pausa para hidratação no segundo tempo, o Cerro Porteño chegou a abrir o placar com Benítez. O lateral aproveitou a desorganização da defesa alviverde e mandou para as redes, mas o gol foi anulado por impedimento após revisão do VAR.

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Deu aula 🏅

Flaco López. Sempre ele. O Artilheiro do Palmeiras na temporada apareceu quando a equipe mais precisou. O atacante aproveitou bom passe de Marlon Freitas e bateu forte e superou o goleiro Ruffo para colocar o Verdão em vantagem.

Ficou abaixo 📉

Murilo, na defesa, e Vitor Roque, no ataque, foram os principais pontos negativos da equipe de Abel Ferreira nesta noite. O zagueiro se atrapalhou em diversos lances, inclusive ao permitir que um jogador rival saísse livre em direção ao gol de Carlos Miguel. O atacante, por sua vez, teve dificuldades para dar continuidade às jogadas e perdeu a posse de bola em diversas ocasiões.

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✅ Ficha técnica

PALMEIRAS 🆚 CERRO PORTEÑO
Libertadores - Oitavas de final (ida)

📆 Data e horário: domingo, 12 de agosto de 2026, às 19 (de Brasília)
📍 Local: Nubank Parque, em São Paulo (SP)
🥅 Gols: Flaco López (37'/2°T) e Torres (48'/2°T))
🟨 Cartões amarelos: Fabricio Domínguez e Chaparro (CER)
🟥 Cartões vermelhos: Andreas Pereira (PAL)

Arbitragem

🟨 Árbitro: Nicolás Taran (URU)
🚩 Assistentes: Carlos Barreiro (URU) e Mathias Armas (URU)
🖥️ VAR: Leodan González (URU)

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Escalações

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Emiliano Martínez (Arthur), Murilo e Alexander Barboza; Allan (Felipe Anderson), Marlon Freitas, Andreas Pereira e Piquerez; Arias (Ramón Sosa), Flaco López (Gustavo Gómez) e Vitor Roque (Lucas Evangelista).

CERRO PORTEÑO (Técnico: Ariel Holan)
Roffo; Cañete, Velázquez, Pérez e Riveros; Paredes, Da Motta, Morel e Domínguez; Torres (Jonatán Torres) e Vegetti.

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