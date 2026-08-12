Abel defende futebol do Palmeiras e pede união: 'Belíssimo jogo' Treinador destacou quantidade de chances criadas e mantém confiança para classificação fora de casa

Abel Ferreira avaliou positivamente a atuação do Palmeiras no empate por 1 a 1 com o Cerro Porteño, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Na visão do treinador, a equipe fez um "belíssimo" jogo, principalmente pela quantidade de chances de gol criadas pelo setor ofensivo.

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Mesmo com um jogador a menos após a expulsão de Andreas Pereira, o Palmeiras conseguiu abrir o placar com Flaco López, que chegou a 17 gols na temporada. Nos acréscimos, no entanto, o time despediçou a vantagem após nova falha de Carlos Miguel.

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- Acho que fizemos um belíssimo jogo. Posso até falar de algumas oportunidades, chute do Allan, do Flaco (López). No segundo tempo, me lembro do Arias falhar em cima do gol, depois na trave. Fizemos o gol. Tendo em conta o que o juiz permitiu... futebol é isso, tem que ser eficaz - afirmou Abel Ferreira.

Com a necessidade de buscar a classificação como visitante, Abel Ferreira voltou a pedir união entre todas as partes envolvidas no Palmeiras: diretoria, elenco e torcida. Ao mesmo tempo, afirmou que não é possível vencer em todas as partidas.

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- O todos somos um é isso mesmo. O símbolo que tenho no peito é desde 2020. E desde 2020, ganhando e perdendo, eu faço um coisa: servir o Palmeiras da melhor forma que sei e posso. Se esperam ter um treinador que ganha tudo, tem que buscar o técnico do PSG que agora ganha tudo. Fico muito feliz vendo todos remando para o mesmo lado e alertando para as necessidades. Se a torcida fizer o papel, como fez hoje... No final, todos tem direito de protestar. Mas com todos unidos, sobretudo nos momentos difíceis, ai criamos condições - analisou.

Por fim, Abel Ferreira contestou a expulsão de Andreas Pereira, na segunda etapa. Na visão do treinador, a arbitragem foi rigorosa, além de questionar o fato de a equipe de campo não ter sido chamada para revisar o lance no VAR.

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- Vocês viram agressão? Alguém viu algum cotovelo na casa, algum murro no peito? Foi excessivo (a decisão da arbitragem em expulsar Andreas Pereira) - contestou.

Antes de viajar ao Paraguai para o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, o Palmeiras visita o Fluminense, no Rio de Janeiro, pelo Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no próximo sábado (15), no Maracanã.

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Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Roberto Sungi/AtoPress/Folhapress)

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