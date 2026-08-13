Flaco sai em defesa de Carlos Miguel após falha do goleiro em Palmeiras x Cerro Porteño Palmeiras saiu na frente, mas cedeu o empate para o time paraguaio nos acréscimos da Libertadores

O atacante Flaco López saiu em defesa do goleiro Carlos Miguel, que falhou no lance que resultou no gol de empate do Cerro Porteño nos acréscimos da partida contra o Palmeiras, no Nubank Parque, na noite desta quarta-feira (12), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

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O argentino abriu o marcador pelo Palmeiras, mas poucos minutos depois o time paraguaio deixou tudo igual e impediu a alegria alviverde diante dos quase 40 mil torcedores presentes na arena. Questionado sobre como Carlos Miguel estava no vestiário, Flaco disse que erros assim fazem parte do futebol, e acredita que o goleiro retomará a confiança na próxima partida.

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- Somos jogadores profissionais, acho que estamos acostumados com erros. É muito normal errar, somos seres humanos e erramos. Obviamente ninguém faz de propósito e cada um dá o seu melhor. Isso é o que importa. A gente só tem que ficar mal quando não damos nosso 100%, e nós demos 100%. É futebol e obviamente não vamos acertar todos os lances - disse Flaco López, na zona mista depois da partida no Nubank Parque.

- Enfim, ele é um cara que tem uma personalidade muito forte, então, estou muito tranquilo com isso. Ele já nos ajudou em muitos jogos e são momentos do jogo que ele não quer fazer de propósito. E no próximo jogo ele já vai voltar a ganhar essa confiança - finalizou o argentino.

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Carlos Miguel mostra confiança após falha

O goleiro Carlos Miguel não esteve em seus melhores dias durante o empate entre Palmeiras x Cerro Porteño, por 1 a 1, na noite desta quarta-feira (12), no Nubank Parque, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Isso porque o gol dos paraguaios saiu após falha do arqueiro no lance.

- Pode ficar tranquilo que nós vamos classificar - resumiu o goleiro na saída da zona mista.

Nos acréscimos, aos 47 minutos, Carlos Miguel marcou contra, quando Torres cruzou na área para Vegetti, que não alcançou. A bola passou por debaixo de Carlos Miguel e morreu no fundo do gol.

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