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Palmeiras tem noite amarga e leva decisão da vaga na Libertadores para o Paraguai

Vantagem alviverde evapora no fim, e Abel vive cenário atípico na competição

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
13/08/2026 05:25
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Carlos Miguel durante Palmeiras x Cerro Porteño
Carlos Miguel, goleiro do Palmeiras (Foto: Ronaldo Barreto/Thenews2/Folhapress)

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O empate por 1 a 1 com o Cerro Porteño, no Nubank Parque, deixou sentimentos distintos no Palmeiras. A equipe passou da euforia pela reação após a expulsão de Andreas Pereira, quando conseguiu abrir o placar mesmo com um jogador a menos, à frustração pelo gol sofrido nos acréscimos do segundo tempo. O resultado também expôs problemas recorrentes neste período recente, sobretudo na criação ofensiva, embora tenha reforçado a capacidade de reação do time em situações adversas.

Na últma noite, O Palmeiras voltou a ter amplo controle da posse de bola como mandante, com 61% contra 39% do Cerro Porteño, finalizou mais de 20 vezes e conseguiu criar maior volume ofensivo em comparação com as partidas mais recentes.

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Arias e Vitor Roque tiveram chances de abrir o placar enquanto o Palmeiras ainda atuava em igualdade numérica. Ao pressionar o Cerro Porteño no campo de defesa, o Alviverde buscava os cruzamentos para a área como alternativa, mas a estratégia pouco funcionou. Foram 27 no total, com apenas seis completos, o que representa um aproveitamento de 22%.

Diferentemente do empate sem gols com o Internacional no último fim de semana, Abel Ferreira considerou que sua equipe criou volume suficiente para levar uma vantagem para o jogo de volta. A falta de eficácia, aliada à permissividade da arbitragem, foi apontada pelo treinador como um dos motivos para o resultado.

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Acho que fizemos um belíssimo jogo. Posso até falar de algumas oportunidades, chute do Allan, do Flaco (López). No segundo tempo, me lembro do Arias falhar em cima do gol, depois na trave. Fizemos o gol. Tendo em conta o que o juiz permitiu... - afirmou Abel Ferreira.

Abel Ferreira terá pela frente um cenário diferente do encontrado em campanhas anteriores na Libertadores: a necessidade de buscar a classificação como visitante. Será o 20º encontro entre os clubes na história da competição, e o Palmeiras precisará conquistar sua primeira vitória nos quatro confrontos disputados na atual edição para avançar às quartas de final sem depender da disputa por pênaltis.

Dupla sobe, dupla desce

Allan e Jhon Arias voltaram a se destacar neste retorno do futebol brasileiro após a pausa para a Copa do Mundo. Diante do Cerro Porteño, atuaram em lados opostos do campo, principalmente pelas pontas, e foram responsáveis pelas principais chances de perigo do Palmeiras.

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A consolidação da dupla, porém, passa por trajetórias distintas. Arias chegou ao Palmeiras com o peso de uma contratação de 25 milhões de euros e o "carimbo" do futebol europeu, conquistado após grande participação no Mundial de Clubes da Fifa. O alto investimento já encontra resposta em campo, com o colombiano apresentando bom desempenho mesmo em um curto período de adaptação.

O jovem, por sua vez, passou por um processo de amadurecimento no elenco profissional antes de conquistar espaço entre os titulares de Abel Ferreira. Da semifinal da última edição da Libertadores, contra a LDU, às atuações na fase de grupos, Allan demonstra em campo por que a diretoria alviverde optou por mantê-lo no elenco e recusou propostas do exterior.

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Vitor Roque retornou ao time titular e formou dupla de ataque com Flaco López. Ainda sem ritmo de jogo, participou pouco da primeira etapa e perdeu a maioria dos duelos físicos com os zagueiros rivais. Logo aos dois minutos, o camisa 9 teve a chance de colocar o Palmeiras em vantagem, mas finalizou fraco, facilitando o corte do zagueiro do Cerro Porteño quase em cima da linha.

São apenas seis gols na atual temporada para o atacante, que conviveu com lesões, passou por cirurgia e agora atravessa um jejum de gols que já ultrapassa cinco meses.

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Carlos Miguel, por fim, voltou a falhar em um momento decisivo pelo Palmeiras. Nos acréscimos, o goleiro saiu mal no lance e viu um cruzamento desviar em seu braço antes de morrer no fundo das redes. A falha, somada à indecisão da defesa, custou ao Alviverde a vitória no Nubank Parque.

Carlos Miguel falha em gol de empate do Cerro Porteño na partida contra o Palmeiras na Libertadores
Carlos Miguel após gol de empate do Cerro Porteño contra o Palmeiras, no Nubank Parque, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores (Foto: Jhony Inacio/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Antes de voltar a enfrentar o Cerro Porteño, o Palmeiras terá outro compromisso como visitante. No sábado, o Alviverde encara o Fluminense, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Atualmente, a equipe tem seis pontos de vantagem sobre o Flamengo na liderança da competição.

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