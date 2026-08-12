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Flaco López abre o jogo e revela futuro no Palmeiras: 'Tomei a minha decisão'

Argentino foi questionado se recebeu propostas do exterior para esta janela de transferências

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
12/08/2026 23:20
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Flaco López, centroavante do Palmeiras, comemora gol na Libertadores
Flaco López, centroavante do Palmeiras, comemora gol na Libertadores (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF / Folhapress)

Autor do gol do Palmeiras no empate por 1 a 1 com o Cerro Porteño, na noite desta quarta-feira (12), no Nubank Parque, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, o atacante Flaco López abriu o jogo e comentou sobre seu futuro no clube paulista.

➡️ Vídeo: Carlos Miguel mostra otimismo após Palmeiras x Cerro Porteño: 'Pode ficar tranquilo'

Questionado se recebeu propostas do exterior nesta janela de transferências, o argentino falou que está muito feliz no Palmeiras e que "tomou sua decisão".

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- Estou muito feliz aqui, tenho muitos objetivos na frente. Eu tomei a minha decisão, que é minha e guardo para mim. Mas obviamente sempre tem proposta, sempre tem coisa. Mas acho que agora temos que pensar no Palmeiras. Estou muito bem aqui. Temos grandes objetivos pela frente, e o futuro já é algo para daqui a pouco - afirmou Flaco López, na zona mista depois da partida.

O atacante é uma das principais peças do elenco de Abel Ferreira e, segundo apuração do Lance!, o argentino não sairá do clube paulista nesta temporada.

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Agora, brasileiros e paraguaios voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (19), pelo jogo de volta das oitavas de final do torneio continental, às 19h (de Brasília), no La Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai.

Flaco López beija escudo do Palmeiras após gol contra o Fortaleza no jogo de volta da Copa do Brasil
(Foto: Francisco Alves / Fotoarena / Folhapress)
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