Flaco López abre o jogo e revela futuro no Palmeiras: 'Tomei a minha decisão' Argentino foi questionado se recebeu propostas do exterior para esta janela de transferências

Autor do gol do Palmeiras no empate por 1 a 1 com o Cerro Porteño, na noite desta quarta-feira (12), no Nubank Parque, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, o atacante Flaco López abriu o jogo e comentou sobre seu futuro no clube paulista.

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Questionado se recebeu propostas do exterior nesta janela de transferências, o argentino falou que está muito feliz no Palmeiras e que "tomou sua decisão".

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- Estou muito feliz aqui, tenho muitos objetivos na frente. Eu tomei a minha decisão, que é minha e guardo para mim. Mas obviamente sempre tem proposta, sempre tem coisa. Mas acho que agora temos que pensar no Palmeiras. Estou muito bem aqui. Temos grandes objetivos pela frente, e o futuro já é algo para daqui a pouco - afirmou Flaco López, na zona mista depois da partida.

O atacante é uma das principais peças do elenco de Abel Ferreira e, segundo apuração do Lance!, o argentino não sairá do clube paulista nesta temporada.

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Agora, brasileiros e paraguaios voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (19), pelo jogo de volta das oitavas de final do torneio continental, às 19h (de Brasília), no La Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai.