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Possível pênalti não marcado em Palmeiras x Cerro Porteño divide opiniões

Times estão se enfrentando nesta quarta-feira (12)

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
12/08/2026 19:32
Supervisionado porLeonardo Damico,
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O lance de possível pênalti para o Cerro Porteño em partida contra o Palmeiras no Nubank Parque, pela Libertadores
Lance de possível pênalti para o Cerro Porteño em partida contra o Palmeiras no Nubank Parque, pela Libertadores (Foto: Marco Miatelo/Photo Premium/Folhapress)

Palmeiras e Cerro Porteño estão se enfrentando nesta quarta-feira (12), no Nubank Parque, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Com o jogo ainda no inicio, um lance de possível pênalti não marcado para o time visitante dividiu opiniões nas redes sociais.

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Quando o cronometro marcava os 11 minutos da primeira etapa, Murilo vacila feio na jogada, perde a bola e deixa Morel cara a cara com o Carlos Miguel. O volante do Cerro Porteño cai e pede pênalti, mas a arbitragem manda seguir. Veja o lance:

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Nas redes sociais, torcedores dividiram as opiniões, principalmente com internautas apontaram que foi um pênalti claro, e outros afirmando que o volante do time visitante teria simulado. Veja a repercussão:

Palmeiras e Cerro Porteño se enfrentaram 18 vezes pela Copa Libertadores, com dez vitórias do time brasileiro, cinco empates e três triunfos dos paraguaios. Um dos resultados favoráveis ao Cerro aconteceu na atual fase de grupos da competição.

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Jogadores do Palmeiras e do Cerro Porteño em partida válida pela Libertadores
Jogadores do Palmeiras e do Cerro Porteño em partida válida pela Libertadores (Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)

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✅ FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS X CERRO PORTEÑO
LIBERTADORES - OITAVAS DE FINAL (IDA)

📆 Data e horário: quarta-feira, 12 de agosto de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Nubank Parque, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: Paramount+ (Streaming)
🟨 Árbitro: Nicolás Taran (URU)
🚩 Assistentes: Carlos Barreiro (URU) e Mathias Armas (URU)
🖥️ VAR: Leodan González (URU)

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