Possível pênalti não marcado em Palmeiras x Cerro Porteño divide opiniões Times estão se enfrentando nesta quarta-feira (12)

Palmeiras e Cerro Porteño estão se enfrentando nesta quarta-feira (12), no Nubank Parque, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Com o jogo ainda no inicio, um lance de possível pênalti não marcado para o time visitante dividiu opiniões nas redes sociais.

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Quando o cronometro marcava os 11 minutos da primeira etapa, Murilo vacila feio na jogada, perde a bola e deixa Morel cara a cara com o Carlos Miguel. O volante do Cerro Porteño cai e pede pênalti, mas a arbitragem manda seguir. Veja o lance:

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Nas redes sociais, torcedores dividiram as opiniões, principalmente com internautas apontaram que foi um pênalti claro, e outros afirmando que o volante do time visitante teria simulado. Veja a repercussão:

Irmão que pênalti absurdo deixaram de marcar para o cerro agora... — Pedro Sambueza (@PedroSambueza) August 12, 2026

MEU DEUS. o cara de FRENTE pro gol e quis simular uma falta pra ganhar pênalti. que grande imbecil. perdeu um gol feito — don't speak (@izamndss) August 12, 2026

É muito pênalti pro Cerro — José Matheus ◤✠◢ (@JMVascaino99) August 12, 2026

KKKKKKKKKKKKKK O MALUCO NÃO CHUTOU NO GOL TENTOU CAVAR O PÊNALTI — AndersonTETRA (@MokeyDAnderson) August 12, 2026

pênalti claro pro cerro — 🤹🏽‍♂️ (@pprtvn7) August 12, 2026

Palmeiras e Cerro Porteño se enfrentaram 18 vezes pela Copa Libertadores, com dez vitórias do time brasileiro, cinco empates e três triunfos dos paraguaios. Um dos resultados favoráveis ao Cerro aconteceu na atual fase de grupos da competição.

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Jogadores do Palmeiras e do Cerro Porteño em partida válida pela Libertadores (Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)

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✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X CERRO PORTEÑO

LIBERTADORES - OITAVAS DE FINAL (IDA)

📆 Data e horário: quarta-feira, 12 de agosto de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Nubank Parque, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Paramount+ (Streaming)

🟨 Árbitro: Nicolás Taran (URU)

🚩 Assistentes: Carlos Barreiro (URU) e Mathias Armas (URU)

🖥️ VAR: Leodan González (URU)

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