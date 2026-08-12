Dê suas notas: avalie os jogadores do Palmeiras no empate com o Cerro Porteño Equipes empataram por 1 a 1 pelo primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores, no Nubank Parque

Palmeiras e Cerro Porteño empataram por 1 a 1 na noite desta quarta-feira (12), no Nubank Parque, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Com um a menos, já que Andreas Pereira acabou expulso no segundo tempo, em lance que gerou reclamação por parte dos mandantes, o Verdão, que desperdiçava muitas chances, conseguiu ir às redes com Flaco López. No entanto, poucos minutos depois, Torres cruzou e Carlos Miguel marcou contra, dando números finais ao duelo.

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Agora, brasileiros e paraguaios voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (19), pelo jogo de volta das oitavas de final do torneio continental, às 19h (de Brasília), no La Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai.

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Como foi Palmeiras x Cerro Porteño?

O Palmeiras respondeu em campo ao apoio vindo das arquibancadas e dominou os minutos iniciais da partida. Logo aos dois minutos, Vitor Roque recebeu em progressão e chutou na saída do goleiro, mas a finalização saiu sem força, e Velázquez afastou praticamente em cima da linha. Na sequência, o Alviverde manteve a pressão, mas sem criar chances claras de gol.

Depois, foi a vez de a defesa do Palmeiras vacilar. Emiliano Martínez tocou a bola para Murilo, que não conseguiu afastar na intermediária defensiva. Morel saiu livre, cara a cara com Carlos Miguel, e caiu dentro da área após disputa com o goleiro. A arbitragem, próxima ao lance, mandou o jogo seguir.

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Recuperado do susto, o Palmeiras manteve o controle da posse de bola e conseguia avançar até o terço final do campo. Na hora de concluir as jogadas, porém, abusou dos cruzamentos para a área e teve dificuldades nas triangulações. O resultado foi um número baixo de finalizações em direção ao gol. Allan e Jhon Arias, pelos lados, eram os principais destaques do Alviverde, enquanto Vitor Roque destoava negativamente do restante da equipe.

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2° Tempo - Expulsão e gols

O Palmeiras, assim como na primeira etapa, foi melhor nos primeiros minutos e teve duas chances com Arias para abrir vantagem. Na primeira, o colombiano acertou a trave. Na segunda, desperdiçou ótima oportunidade dentro da pequena área após receber cruzamento.

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Em uma confusão no meio-campo, Andreas Pereira recebeu cartão vermelho por agredir um adversário. Mesmo em desvantagem numérica, o Palmeiras abriu o placar com Flaco López. A pressão do Cerro Porteño, no apagar das luzes, surtiu efeito, e a equipe paraguaia conseguiu igualar o placar.