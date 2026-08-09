Abel tem 'último teste' no Palmeiras antes do mata-mata da Libertadores Alviverde encara o Internacional neste domingo antes de receber o Cerro Porteño pelas oitavas de final da competição continental

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A partida contra o Internacional, neste domingo (9), será a última oportunidade para Abel Ferreira testar variações e avaliar as opções disponíveis no Palmeiras antes da estreia nas oitavas de final da Libertadores. Com lesões e folgas concedidas em razão da Copa do Mundo, a comissão técnica teve desfalques nos últimos compromissos e precisou promover mudanças na escalação.

+ Dupla 'barra' titularidade de Vitor Roque no Palmeiras

A expectativa é de que Abel escale, no Brasileirão, um time muito parecido com o que receberá o Cerro Porteño no Nubank Parque. Com isso, Flaco López assume a posição de referência no ataque. Vitor Roque, por sua vez, ainda busca recuperar a forma física ideal após passar por cirurgia no tornozelo e tem futuro incerto entre os titulares. A ascensão de Mauricio e Ramón Sosa reduz o espaço do camisa 9, que não marca desde a final do Campeonato Paulista, em março.

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Já o sistema defensivo possui uma formação padrão desde a chegada de Alexander Barboza e passou a atuar com uma linha de três zagueiros. Com Barboza recuperado de um trauma no pé, a comissão técnica avalia a evolução física do capitão Gustavo Gómez para saber se poderá contar com o trio, que também tem Murilo.

A dupla de meio-campistas formada por Marlon Freitas e Andreas Pereira aparece como a espinha dorsal da equipe de Abel Ferreira. Não à toa, ambos são os jogadores de linha com maior número de partidas disputadas na atual temporada, atrás apenas do goleiro Carlos Miguel. Com a mudança de sistema, Allan passou a atuar como ala pela direita, tirando espaço de Giay. Na esquerda, Piquerez é responsável pelo corredor, mas tem a sombra do jovem Arthur.

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Abel Ferreira voltou a destacar que o trabalho no dia a dia e a meritocracia são fatores fundamentais para definir a escalação titular. Na visão do treinador, a primeira concorrência deve ser sempre dentro do próprio elenco, como forma de perpetuar uma cultura vencedora.

A variedade de opções no elenco, considerado por Abel o melhor em qualidade e quantidade desde sua chegada ao clube, no fim de 2020, aumenta a responsabilidade na gestão do grupo. Ao mesmo tempo, amplia as alternativas em todos os setores. Atualmente, são sete jogadores à disposição para o ataque e seis zagueiros de origem para três vagas, enquanto o meio-campo ganhou uma formação definida.

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- Para mim é muito fácil. É a liderança do senso comum, é meritocracia, é perceberem que um elenco não se faz só com 11, é perceber que há regras dentro de um grupo e que elas têm que ser cumpridas. [...] E é o que eu sempre digo: para jogadores e treinadores que querem ganhar títulos, a primeira competição é interna. O resto depois é uma cultura que se cria. São cinco anos de cultura de trabalho, cultura de respeito, cultura de liderança... perceber o que cada um faz nas funções que faz.

- O diretor desportivo é diretor desportivo, não é diretor de comunicação, cada um na sua função. E os jogadores sabem que somos 30 atletas e que só podem jogar 11 - detalhou Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, em entrevista coletiva.

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Abel Ferreira conversa com elenco do Palmeiras antes de treinamento na Academia de Futebol (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)<br>

Opções garantem melhor campanha do Palmeiras no Brasileirão

O Palmeiras soma 47 pontos em 21 rodadas e registra a melhor campanha de sua história nos pontos corridos, com cerca de 75% de aproveitamento. São 14 vitórias, cinco empates e apenas duas derrotas. A mais recente foi para o Atlético-MG, que encerrou a invencibilidade da equipe como mandante no Brasileirão.

Desde a vitória por 2 a 1 sobre o Botafogo, em São Paulo, pela sétima rodada, o time de Abel Ferreira ocupa a liderança do campeonato. Nesse período, abriu oito pontos de vantagem para o Flamengo, segundo colocado. O triunfo por 3 a 0 no confronto direto foi determinante para ampliar a diferença, embora o rival carioca tenha um jogo a menos.

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- Ganhar títulos é o que motiva (a continuar como treinador do Palmeiras), por isso que estou no Palmeiras e é o que temos feito nos últimos anos - afirmou categoricamente.

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