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De Vavá a Valdivia: Palmeiras acumula gols em Copas por três seleções

Jogadores alviverdes somam 11 tentos em Mundiais

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
15/06/2026 18:17
Atualizado há 2 minutos
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Valdivia
Valdivia pela seleção do Chile (Foto: AFP)

Mauricio, com o gol marcado na derrota do Paraguai para os Estados Unidos, tornou-se o mais recente jogador do Palmeiras a balançar as redes em uma partida de Copa do Mundo. Ao todo, atletas do clube somam 11 gols na história do torneio, distribuídos por três seleções em diferentes edições do Mundial.

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    Bicampeão mundial com a Seleção Brasileira em 1958 e 1962, Vavá lidera a lista de gols de jogadores do Palmeiras em Copas do Mundo. Foram quatro gols marcados enquanto defendia o clube e nove ao todo pela Amarelinha.

    Em seguida aparecem Jair Rosa Pinto e Mazzola, ambos com dois gols em Copas do Mundo. Ídolo da história palmeirense e destaque da Seleção Brasileira no Mundial de 1950, Jair foi um dos principais nomes do clube nas décadas de 1940 e 1950. Já Mazzola, revelado nas categorias de base, integrou o elenco campeão mundial do Brasil em 1958 e marcou o primeiro gol da seleção naquela edição.

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    Antes de Mauricio, o último jogador do Palmeiras a marcar em uma Copa do Mundo havia sido Valdivia. O chileno, ídolo do clube, balançou as redes na vitória por 3 a 1 sobre a Austrália, pela fase de grupos da edição de 2014, disputada no Brasil. Com apenas um gol, ele aparece empatado com Mauricio e Arce na lista de atletas palmeirenses que marcaram em Mundiais.

    Maurício comemora o gol do Paraguai na derrota para os EUA, na Copa do Mundo (Foto: Frederic J. BROWN / AFP)
    Maurício, do Palmeiras, comemora o gol do Paraguai na derrota para os EUA, na Copa do Mundo (Foto: Frederic J. BROWN / AFP)

    Gols do Palmeiras em Copas do Mundo

    1. Vavá: 4 gols
    2. Jair Rosa Pinto: 2 gols
    3. Mazzola: 2 gols
    4. Arce (Paraguai): 1 gol
    5. Valdivia (Chile): 1 gol
    6. Mauricio (Paraguai): 1 gol

    Convocados do Palmeiras para a Copa de 2026

    1. Argentina: Flaco López (atacante)
    2. Paraguai: Gustavo Gómez (zagueiro), Mauricio (meia-atacante) e Ramón Sosa (atacante)
    3. Colômbia: Jhon Arias (meia-atacante)
    4. Uruguai: Piquerez (lateral-esquerdo) e Emiliano Martínez (volante)

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