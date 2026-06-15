De Vavá a Valdivia: Palmeiras acumula gols em Copas por três seleções Jogadores alviverdes somam 11 tentos em Mundiais

Mauricio, com o gol marcado na derrota do Paraguai para os Estados Unidos, tornou-se o mais recente jogador do Palmeiras a balançar as redes em uma partida de Copa do Mundo. Ao todo, atletas do clube somam 11 gols na história do torneio, distribuídos por três seleções em diferentes edições do Mundial.

continua após a publicidade

+ Palmeiras blinda pilares e aguarda Copa para analisar possíveis propostas

Bicampeão mundial com a Seleção Brasileira em 1958 e 1962, Vavá lidera a lista de gols de jogadores do Palmeiras em Copas do Mundo. Foram quatro gols marcados enquanto defendia o clube e nove ao todo pela Amarelinha.

Em seguida aparecem Jair Rosa Pinto e Mazzola, ambos com dois gols em Copas do Mundo. Ídolo da história palmeirense e destaque da Seleção Brasileira no Mundial de 1950, Jair foi um dos principais nomes do clube nas décadas de 1940 e 1950. Já Mazzola, revelado nas categorias de base, integrou o elenco campeão mundial do Brasil em 1958 e marcou o primeiro gol da seleção naquela edição.

continua após a publicidade

Antes de Mauricio, o último jogador do Palmeiras a marcar em uma Copa do Mundo havia sido Valdivia. O chileno, ídolo do clube, balançou as redes na vitória por 3 a 1 sobre a Austrália, pela fase de grupos da edição de 2014, disputada no Brasil. Com apenas um gol, ele aparece empatado com Mauricio e Arce na lista de atletas palmeirenses que marcaram em Mundiais.

Maurício, do Palmeiras, comemora o gol do Paraguai na derrota para os EUA, na Copa do Mundo (Foto: Frederic J. BROWN / AFP)

Gols do Palmeiras em Copas do Mundo

Vavá: 4 gols Jair Rosa Pinto: 2 gols Mazzola: 2 gols Arce (Paraguai): 1 gol Valdivia (Chile): 1 gol Mauricio (Paraguai): 1 gol

Convocados do Palmeiras para a Copa de 2026

Argentina: Flaco López (atacante) Paraguai: Gustavo Gómez (zagueiro), Mauricio (meia-atacante) e Ramón Sosa (atacante) Colômbia: Jhon Arias (meia-atacante) Uruguai: Piquerez (lateral-esquerdo) e Emiliano Martínez (volante)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.