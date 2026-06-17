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Palmeiras aposta em nova pré-temporada para recuperar ataque e adaptar reforço

Comissão técnica terá pouco menos de 30 dias de preparação antes do próximo compromisso da equipe

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
17/06/2026 10:05
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Paulinho, atacante do Palmeiras
Paulinho, atacante do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
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Diferentemente do início da temporada, quando teve menos de uma semana para se preparar para a estreia no Campeonato Paulista, o Palmeiras contará agora com um período mais amplo de treinamentos durante a pausa para a Copa do Mundo. A equipe terá cerca de 30 dias de trabalho na Academia de Futebol antes de voltar a campo. O retorno está previsto para 22 de julho.

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    Segundo apuração do Lance!, a comissão técnica e a diretoria decidiram manter a preparação no Brasil e descartaram a realização de uma pré-temporada no exterior. Entre os fatores que pesaram na escolha estão o desgaste provocado por viagens longas, algo que o elenco já enfrentará com frequência no segundo semestre, e a estrutura da Academia de Futebol, que passou recentemente por intervenções nos campos principais para melhorar as condições do gramado.

    Diferentemente do previsto inicialmente, o elenco do Palmeiras se reapresentará no dia 24 de junho, e não mais em 21 de junho. Alguns jogadores, porém, já utilizam a estrutura da Academia de Futebol para dar sequência aos trabalhos de recuperação e condicionamento físico, casos dos atacantes Vitor Roque e Paulinho.

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    Vitor Roque está em estágio avançado de recuperação. Em vídeo divulgado pelo clube nas últimas horas, o atacante aparece participando de atividades no centro de treinamento e deve estar à disposição da comissão técnica quando a equipe voltar aos gramados, conforme antecipado pela reportagem.

    Paulinho, por sua vez, realiza um trabalho específico com profissionais do Núcleo de Saúde e Performance (NSP) para aprimorar a condição física. O planejamento vem sendo executado de forma gradual desde o retorno do atacante aos gramados, em maio.

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    A expectativa do Palmeiras é que o camisa 10 reúna condições para voltar a iniciar partidas no segundo semestre. Isso não acontece desde o primeiro semestre de 2025, quando foi titular em um clássico contra o São Paulo, antes de passar por um longo período afastado devido a nova cirurgia na perna direita.

    Vitor Roque - Palmeiras
    Vitor Roque durante processo de recuperação física na Academia de Futebol, CT do Palmeiras (Foto: Reprodução/TV Palmeiras)

    A diretoria do Palmeiras entende que o elenco apresentava carências pontuais, como a necessidade de um zagueiro capaz de disputar posição entre os titulares — lacuna que foi preenchida com a contratação de Alexander Barboza, ex-Botafogo. Internamente, porém, a avaliação é de que o grupo tem qualidade suficiente para brigar pelos principais títulos da temporada sem a necessidade de grandes movimentações na janela de transferências.

    O principal objetivo da comissão técnica é proporcionar ritmo e condição de jogo aos atletas que se recuperam de lesão, entre eles os atacantes Vitor Roque e Paulinho. Ao mesmo tempo, o clube trabalha para manter a base do elenco para a sequência da temporada, especialmente jogadores considerados importantes no esquema de Abel Ferreira, como o artilheiro Flaco López e o meia-atacante Allan, que despertaram interesse de clubes do exterior nas últimas semanas.

    Comissão ganha tempo para integrar Barboza

    Reforço contratado junto ao Botafogo por cerca de R$ 20 milhões, Barboza já visitou a estrutura do Palmeiras, mas iniciou o período de férias junto ao restante do elenco. Na reapresentação, terá aproximadamente quatro semanas para se integrar ao grupo e assimilar os métodos da comissão técnica.

    O defensor, porém, não estará disponível para o duelo contra o Coritiba. Isso porque ainda precisa cumprir uma partida de suspensão pendente no Campeonato Brasileiro.

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