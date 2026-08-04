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Palmeiras responde desfalques com acertos no mercado de transferências

Alviverde volta a conviver com problemas físicos no setor ofensivo

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
04/08/2026 04:44
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Leila Pereira não aprovou saída de Filipe Luís no Flamengo (Foto: Fabio Giannelli/Agif/Gazeta Press)
Leila Pereira, presidente do Palmeiras (Foto: Fabio Giannelli/Agif/Gazeta Press)

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O Palmeiras voltou a ter desfalques no setor ofensivo após contar, pela primeira vez, com os sete principais jogadores da posição à disposição na vitória por 3 a 0 sobre o Fortaleza, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

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O grupo é formado por Allan, Flaco López, Mauricio, Vitor Roque, Jhon Arias, Ramón Sosa e Paulinho. O camisa 10, que será novamente ausência, ficou no banco de reservas no domingo, mas apresentou uma nova lesão, desta vez no músculo adutor da coxa direita.

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A tendência é que o atacante fique afastado por cerca de três semanas e desfalque o Palmeiras nos dois jogos contra o Cerro Porteño, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O novo problema físico amplia a lista de ausências de Paulinho, que disputou apenas nove partidas em 2026, sendo uma como titular, justamente a última antes de voltar a se machucar.

Anteriormente, outros nomes do setor ofensivo também desfalcaram o Palmeiras. Vitor Roque enfrentou problemas físicos e atuou no sacrifício na final do Campeonato Paulista, na qual a equipe venceu o Novorizontino e encerrou um jejum de títulos que durava desde 2025. Depois, o atacante voltou a se lesionar diante do Jacuipense e precisou passar por cirurgia no tornozelo esquerdo.

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Flaco López e Vitor Roque, atacantes do Palmeiras, comemoram gol marcado
Flaco López e Vitor Roque, atacantes do Palmeiras, comemoram gol marcado (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Devido aos problemas físicos, o camisa 9 esteve disponível em apenas 21 jogos, o equivalente a 50% das partidas disputadas pelo clube na temporada. Dez dessas participações ocorreram ainda pelo Campeonato Paulista, e nenhuma delas pela Copa Libertadores.

As contratações feitas pela diretoria para o ataque nos últimos anos, por sua vez, deram a Abel Ferreira opções diante dos problemas físicos e se mostraram acertadas pelo rendimento apresentado, principalmente no recorte recente.

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Maurício e Jhon Arias aparecem como os jogadores que mais aproveitaram o espaço aberto pelas ausências, embora tenham chegado ao Palmeiras com expectativas distintas. Enquanto o meia, apesar do investimento feito pelo clube, foi contratado para ampliar as opções do elenco, o colombiano desembarcou como a segunda contratação mais cara da história do Palmeiras, por 25 milhões de euros, com a expectativa de assumir protagonismo na equipe, algo que já demonstrou em sua curta passagem.

Juntos, participaram diretamente de oito dos 11 gols marcados pelo Palmeiras desde o retorno da Copa do Mundo, em partidas pelo Campeonato Brasileiro e pela Copa do Brasil. Os números reforçam o impacto da dupla diante da ausência de Flaco López e Vitor Roque, titulares absolutos do ataque durante o primeiro semestre.

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Ramón Sosa vive fase artilheira

Um dos nomes contratados pelo Palmeiras para o setor ofensivo, Ramón Sosa teve uma temporada de altos e baixos em 2025, sempre na condição de reserva. As atuações abaixo do esperado, porém, não fizeram a comissão técnica desistir do jogador, que permaneceu nos planos da equipe. A diretoria optou pela permanência do paraguaio em detrimento de Facundo Torres, concorrente direto negociado com o futebol norte-americano.

- Há (jogadores) em quem acreditamos e temos que ter paciência (...) O Ramon Sosa, como vimos é um jogador que precisa um pouco de consistência, mas não temos dúvidas de que nos vai ajudar. O que está a faltar aqui é um pouco de consistência, acreditar nestes jogadores - disse Abel Ferreira, em entrevista divulgada pela TV oficial do Palmeiras.

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Se em 2025 Sosa marcou apenas quatro gols em 29 partidas, o atacante já superou essa marca em 2026, tanto em gols quanto em número de jogos. São nove gols e sete assistências na temporada, com quatro passes decisivos nos últimos quatro compromissos desde o retorno do futebol nacional.

Próximo jogo do Palmeiras

O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira (5), quando enfrenta o Fortaleza, na Arena Pantanal, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. No duelo de ida, o Verdão venceu por 3 a 0, com gols de Mauricio, Jhon Arias e Flaco López.

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Com a vantagem construída no Allianz Parque, a equipe comandada por Abel Ferreira pode perder por até dois gols de diferença que, ainda assim, garante vaga nas quartas de final. Até o momento, o Palmeiras soma três vitórias na competição, duas delas sobre o Jacuipense, pela quinta fase.

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