Copa do Brasil: veja os classificados e os confrontos das semifinais
Atlético-MG, Palmeiras, Vasco e Grêmio garantiram vaga entre os quatro melhores da competição
A Copa do Brasil já conhece os quatro semifinalistas da edição de 2026. Grêmio, Atlético-MG, Palmeiras e Vasco avançaram após eliminarem seus adversários nas quartas de final e agora disputam uma vaga na grande decisão da competição.
O último time a garantir a classificação foi o Grêmio. Depois de um empate sem gols no Beira-Rio, o Tricolor Gaúcho venceu o Internacional por 3 a 1, na Arena, na noite desta quinta-feira (3). Com o resultado, a equipe vai enfrentar o Atlético-MG na próxima fase.
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O Atlético-MG foi o primeiro clube a confirmar presença nas semifinais. Na terça-feira (1º), o Galo recebeu o Cruzeiro na Arena MRV, em Belo Horizonte, pelo jogo de volta das quartas de final.
Após o empate por 1 a 1 no Mineirão, na partida de ida, o Atlético-MG venceu por 2 a 1, de virada, e garantiu a classificação. O clube mineiro busca o terceiro título da Copa do Brasil, após conquistar a competição em 2014 e 2021.
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O segundo semifinalista foi o Palmeiras. Depois de construir uma vantagem de 3 a 0 no jogo de ida, o time comandado por Abel Ferreira empatou sem gols com o Santos, na quarta-feira (2), na Vila Belmiro.
Com o placar agregado de 3 a 0, o Verdão confirmou a classificação e agora terá o Vasco pela frente na semifinal.
Também na quarta-feira, o Vasco garantiu sua vaga entre os quatro melhores da competição. O clube carioca venceu o Vitória por 2 a 0, no Barradão, em Salvador.
O Cruzmaltino já havia vencido o primeiro confronto por 1 a 0, no Rio de Janeiro. Com duas vitórias, o Vasco avançou pelo placar agregado de 3 a 0 e disputará a semifinal da Copa do Brasil pelo terceiro ano consecutivo.
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Com os resultados das quartas de final, os confrontos da próxima fase estão definidos.
Confrontos das semifinais
- Grêmio x Atlético-MG
- Vasco x Palmeiras
As semifinais estão previstas para os dois primeiros domingos de novembro. Os jogos de ida serão disputados no dia 1º de novembro, enquanto as partidas de volta estão marcadas para 8 de novembro, conforme o calendário divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
A final da Copa do Brasil será disputada em jogo único, no dia 6 de dezembro, em local ainda a ser confirmado. Além do título, o campeão garantirá vaga na fase de grupos da Libertadores e na Supercopa do Brasil. O vice-campeão, por sua vez, terá vaga na segunda fase eliminatória da Libertadores.
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