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Copa do Brasil: veja os classificados e os confrontos das semifinais

Atlético-MG, Palmeiras, Vasco e Grêmio garantiram vaga entre os quatro melhores da competição

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
03/09/2026 22:00
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porMarcelo Velloso,
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Copa do Brasil taça
Taça da Copa do Brasil (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

A Copa do Brasil já conhece os quatro semifinalistas da edição de 2026. Grêmio, Atlético-MG, Palmeiras e Vasco avançaram após eliminarem seus adversários nas quartas de final e agora disputam uma vaga na grande decisão da competição.

O último time a garantir a classificação foi o Grêmio. Depois de um empate sem gols no Beira-Rio, o Tricolor Gaúcho venceu o Internacional por 3 a 1, na Arena, na noite desta quinta-feira (3). Com o resultado, a equipe vai enfrentar o Atlético-MG na próxima fase.

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O Atlético-MG foi o primeiro clube a confirmar presença nas semifinais. Na terça-feira (1º), o Galo recebeu o Cruzeiro na Arena MRV, em Belo Horizonte, pelo jogo de volta das quartas de final.

Após o empate por 1 a 1 no Mineirão, na partida de ida, o Atlético-MG venceu por 2 a 1, de virada, e garantiu a classificação. O clube mineiro busca o terceiro título da Copa do Brasil, após conquistar a competição em 2014 e 2021.

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O segundo semifinalista foi o Palmeiras. Depois de construir uma vantagem de 3 a 0 no jogo de ida, o time comandado por Abel Ferreira empatou sem gols com o Santos, na quarta-feira (2), na Vila Belmiro.

Com o placar agregado de 3 a 0, o Verdão confirmou a classificação e agora terá o Vasco pela frente na semifinal.

Também na quarta-feira, o Vasco garantiu sua vaga entre os quatro melhores da competição. O clube carioca venceu o Vitória por 2 a 0, no Barradão, em Salvador.

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O Cruzmaltino já havia vencido o primeiro confronto por 1 a 0, no Rio de Janeiro. Com duas vitórias, o Vasco avançou pelo placar agregado de 3 a 0 e disputará a semifinal da Copa do Brasil pelo terceiro ano consecutivo.

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Com os resultados das quartas de final, os confrontos da próxima fase estão definidos.

Confrontos das semifinais

  • Grêmio x Atlético-MG
  • Vasco x Palmeiras
Confrontos das semifinais da Copa do Brasil 2026
Confrontos das semifinais da Copa do Brasil 2026 (Foto: Lance!)

As semifinais estão previstas para os dois primeiros domingos de novembro. Os jogos de ida serão disputados no dia 1º de novembro, enquanto as partidas de volta estão marcadas para 8 de novembro, conforme o calendário divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

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A final da Copa do Brasil será disputada em jogo único, no dia 6 de dezembro, em local ainda a ser confirmado. Além do título, o campeão garantirá vaga na fase de grupos da Libertadores e na Supercopa do Brasil. O vice-campeão, por sua vez, terá vaga na segunda fase eliminatória da Libertadores.

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