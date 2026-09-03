Palmeiras disputa três títulos; vote no que você prefere ganhar
Clube segue vivo nas principais competições do calendário nacional
O Palmeiras eliminou o Santos da Copa do Brasil na última quarta-feira (2) e segue na disputa das três principais competições do futebol brasileiro. Na Vila Belmiro, as equipes empataram por 0 a 0. No jogo de ida, no Nubank Parque, vitória alviverde por 3 a 0.
Na semifinal da Copa do Brasil, o Palmeiras enfrentará o Vasco em jogos de ida e volta por uma vaga na decisão. Com isso, o clube está a três partidas do título, que não conquista desde 2020, na primeira temporada sob o comando do técnico Abel Ferreira.
Na Libertadores, a equipe enfrenta a LDU nas quartas de final. Como teve campanha inferior à dos equatorianos na fase de grupos, decidirá a classificação fora de casa, assim como ocorreu nas oitavas de final, contra o Cerro Porteño.
Por fim, lidera o Brasileirão, com 52 pontos, mas viu a vantagem para o Flamengo, segundo colocado, cair para apenas um ponto ao fim da última rodada. As duas equipes têm 25 jogos disputados e ainda se enfrentarão no segundo turno, desta vez no Nubank Parque.
Torcedor, vote a seguir no título que considera mais importante entre os três ainda em disputa pelo Palmeiras: Copa do Brasil, Brasileirão ou Libertadores.
Abel Ferreira vê Palmeiras com condições de disputar todos os títulos
Abel Ferreira foi direto ao afirmar que o Palmeiras não irá priorizar nenhuma das três frentes de disputa. Ao mesmo tempo, deixou claro que pretende "arriscar" nos jogos restantes até o fim do ano, diferentemente do que fez em 2025, quando abdicou do Brasileirão nas rodadas finais para priorizar a final da Libertadores contra o Flamengo.
- Estamos em todas, não vamos abdicar de nenhuma. Vamos arriscar tudo o que temos para arriscar. O maior risco que fiz foi atravessar o Atlântico sem saber o que iria me apanhar aqui. As coisas acontecem quando tu trabalhas mais que os outros - detalhou Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, em entrevista coletiva.
No início do ano, o Palmeiras encerrou jejum de títulos que perdurava desde 2024 ao vencer o Novorizontino na final do Campeonato Paulista. A conquista fez de Abel Ferreira o técnico mais vitorioso da história do clube, com 11 taças.
Títulos de Abel no Palmeiras
- Campeonato Brasileiro: 2022 e 2023
- Copa Libertadores: 2020 e 2021
- Copa do Brasil: 2020
- Campeonato Paulista: 2022, 2023, 2024 e 2026
- Recopa Sul-Americana: 2022
- Supercopa do Brasil: 2023
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