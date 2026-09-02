Dê suas notas: avalie as atuações em Santos x Palmeiras
Equipes se enfrentaram na Vila Belmiro, no duelo de volta válido pelas quartas da Copa do Brasil; Palmeiras se classifica para a próxima fase da competição
Santos e Palmeiras se enfrentaram na noite desta quarta-feira (2), na Vila Belmiro, em duelo de volta válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. O clássico, que foi movimentado na primeira etapa, teve um segundo tempo sem grandes chances e terminou empatado. O resultado garantiu a classificação do Alviverde, que enfrentará o Vasco na semifinal do torneio. O Lance! quer saber a sua opinião: como você avalia a atuação dos jogadores? Vote e dê suas notas!
Como foi o jogo?
Primeiro tempo
Com o placar atrás, o Santos começou a partida pressionando o Palmeiras. Em quinze minutos de jogo, o Peixe detinha as melhores oportunidades do jogo, com cinco finalizações e 71% de posse de bola. Porém, a equipe comandada por Cuca baixou a intensidade e, aos 27 minutos, Maurício, após rebote de Brazão, perdeu a melhor chance da partida até o momento. A etapa inicial terminou sem gols.
O craque santista, Neymar, foi bastante participativo na etapa inicial, sendo um dos principais jogadores do Alvinegro Praiano. Porém, no fim da primeira etapa, sentiu a coxa direita e foi substituído no intervalo. Além do camisa 10, o atacante barreal também apresentou problemas físicos e foi sacado da partida.
Segundo tempo
Com a saída de Neymar, o Santos perdeu muito na qualidade de bola e criação de jogadas. O Palmeiras passou a administrar a partida sem grandes investidas, já que o placar agregado era favorável. Arthur e Vitor Roque tiveram suas chances, enquanto, do lado santista, Rony perdeu uma boa chance. Nos minutos finais, Abel Ferreira aproveitou para colocar Larson e Luis Pacheco em campo, que viram o Palmeiras sair classificado do clássico.
🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Vasco
Após classificação, Pedro Emanuel projeta Vasco x Palmeiras: 'Não existem impossíveis'Há 2 minutos
Palmeiras
Abel Ferreira faz reflexão sobre momento de Vitor Roque no Palmeiras: 'Linguagem corporal'Há 5 minutos
Santos
Cuca lamenta lesões de Neymar, Barreal e Veríssimo após eliminação do SantosHá 8 minutos
Vasco
Dê suas notas: Vasco vence com gols de Puma e Andrés GómezHá 46 minutos
Vasco
777 dá aval para venda de 90% da nova SAF do VascoHá 1 hora
Palmeiras
Palmeiras fatura premiação milionária ao avançar à semifinal da Copa do Brasil; vejaHá 1 hora
Mais LANCE!