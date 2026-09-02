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Dê suas notas: avalie as atuações em Santos x Palmeiras

Equipes se enfrentaram na Vila Belmiro, no duelo de volta válido pelas quartas da Copa do Brasil; Palmeiras se classifica para a próxima fase da competição

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
02/09/2026 23:57
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Partida entre Santos e Palmeiras, válida pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil
Partida entre Santos e Palmeiras, válida pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil - (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Folhapress)

Santos e Palmeiras se enfrentaram na noite desta quarta-feira (2), na Vila Belmiro, em duelo de volta válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. O clássico, que foi movimentado na primeira etapa, teve um segundo tempo sem grandes chances e terminou empatado. O resultado garantiu a classificação do Alviverde, que enfrentará o Vasco na semifinal do torneio. O Lance! quer saber a sua opinião: como você avalia a atuação dos jogadores? Vote e dê suas notas!

Como foi o jogo?

Primeiro tempo

Com o placar atrás, o Santos começou a partida pressionando o Palmeiras. Em quinze minutos de jogo, o Peixe detinha as melhores oportunidades do jogo, com cinco finalizações e 71% de posse de bola. Porém, a equipe comandada por Cuca baixou a intensidade e, aos 27 minutos, Maurício, após rebote de Brazão, perdeu a melhor chance da partida até o momento. A etapa inicial terminou sem gols.

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O craque santista, Neymar, foi bastante participativo na etapa inicial, sendo um dos principais jogadores do Alvinegro Praiano. Porém, no fim da primeira etapa, sentiu a coxa direita e foi substituído no intervalo. Além do camisa 10, o atacante barreal também apresentou problemas físicos e foi sacado da partida.

Segundo tempo

Com a saída de Neymar, o Santos perdeu muito na qualidade de bola e criação de jogadas. O Palmeiras passou a administrar a partida sem grandes investidas, já que o placar agregado era favorável. Arthur e Vitor Roque tiveram suas chances, enquanto, do lado santista, Rony perdeu uma boa chance. Nos minutos finais, Abel Ferreira aproveitou para colocar Larson e Luis Pacheco em campo, que viram o Palmeiras sair classificado do clássico.

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Gabigol durante a partida contra o Palmeiras pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, na Vila Belmiro
Gabigol durante a partida contra o Palmeiras pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, na Vila Belmiro - (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

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