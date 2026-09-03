Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Abel Ferreira faz reflexão sobre momento de Vitor Roque no Palmeiras: 'Linguagem corporal'

Vitor Roque iniciou a partida contra o Santos no banco de reservas e entrou no segundo tempo

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
03/09/2026 00:57
Favorite o Lance! no Google
Abel Ferreira
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Jota Erre/AGIF/Folhapress)

O técnico Abel Ferreira segue acreditando no potencial de Vitor Roque, que está em um mau momento no Palmeiras. Para isso, no entanto, o português revela que precisa haver uma mudança no comportamento do camisa 9, já que a "linguagem corporal" do centroavante não é a melhor neste momento.

Palmeiras fatura premiação milionária ao avançar para a semifinal da Copa do Brasil; veja

O treinador voltou a falar do jogador de 21 anos na noite desta quarta-feira (2), na Vila Belmiro, após a classificação do Palmeiras à semifinal a Copa do Brasil. Na última partida, Abel Ferreira já havia cobrado um melhor condicionamento físico do Tigrinho.

continua após a publicidade

- Vocês sabem o quanto eu defendi o Vitor Roque ano passado. Eu só quero que ele tenha alegria de treinar, que ele sorria para o Sol. Neste momento, a linguagem corporal dele não é a melhor. O jogador é técnico, tático, físico e emocional. A única coisa que lhe peço é que ele sorria e agradeça todos os dias que Deus lhe deu a oportunidade para fazer o que ele mais gosta - disse Abel Ferreira, após a classificação do Palmeiras na Copa do Brasil.

No empate sem gols com o Santos, mas que resultou em classificação alviverde graças ao jogo de ida, Vitor Roque iniciou o clássico no banco de reservas e só entrou em campo na etapa complementar, na vaga de Flaco López.

continua após a publicidade

Abel afirmou que "não cobra gols" de Vitor Roque, mas que os gols são resultados de uma "tarefa". Vale lembrar que o jogador passou por cirurgia no tornozelo esquerdo em maio e voltou a entrar em campo após a Copa do Mundo.

- Gols são consequência de uma tarefa que tem que fazer. Ele, o López, o Mauricio… ele primeiro tem que estar preocupado em fazer as tarefas que o levem a fazer o gol. Ele é uma peça fundamental. Mas é agradecer e sorrir - finalizou o treinador.

continua após a publicidade

Palmeiras empata com o Santos e se classifica para a semifinal da Copa do Brasil

Vitor Roque
(Foto: Jota Erre/AGIF/Folhapress)


Tudo sobre
Sugerida para você!
Partida entre Santos e Palmeiras, válida pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil

Futebol Nacional

Dê suas notas: avalie as atuações em Santos x Palmeiras

Há 1 hora
Jogadores do Palmeiras comemoram gol marcado

Palmeiras

Palmeiras fatura premiação milionária ao avançar à semifinal da Copa do Brasil; veja

Há 1 hora
Gabigol durante a partida contra o Palmeiras pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, na Vila Belmiro

Futebol Nacional

Palmeiras empata com o Santos e se classifica para a semifinal da Copa do Brasil

Há 1 hora
Neymar em ação durante Santos e Palmeiras, na Vila Belmiro, pela Copa do Brasil

Fora de Campo

Neymar vira assunto após sair em Santos x Palmeiras: 'Não era'

Há 2 horas
Rafael Navarro comemora gol marcado na MLS

Futebol Internacional

Ex-Palmeiras e Botafogo protagoniza maior transferência entre clubes da MLS

Há 2 horas
Santos e Palmeiras estão se enfrentando nesta quarta-feira (2), na Vila Belmiro, pelo jogo de volta das quartas da Copa do Brasil.

Fora de Campo

Gol perdido em Santos x Palmeiras gera revolta: 'Não pode'

Há 3 horas
Mais LANCE!
Abel Ferreira comanda o Palmeiras contra o Junior Barranquilla (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)

Abel deixa Vitor Roque no banco e muda escalação do Palmeiras contra o Santos

Riquelme Fillipi Palmeiras Copinha

Palmeiras se despede de Riquelme Fillipi, negociado com o Inter Miami

Vic Albuquerque olha para cima sorrindo

Como foram os jogos de ida das quartas de final do Brasileirão Feminino

Gabriel Jesus é anunciado no Barcelona

Saiba quanto o Palmeiras vai receber por transferência de Gabriel Jesus ao Barcelona

Andreas Pereira, do Palmeiras, correndo contra o Santos

Inteligência artificial crava placar de Santos x Palmeiras na Copa do Brasil

Palmeiras e Vasco foram os únicos times que ganharam o jogo de ida (Foto: Roberto Casimiro / Fotoarena / Folhapress)

IA projeta classificados para semifinal da Copa do Brasil

Jogadores do Palmeiras comemoram gol marcado

Palmeiras aposta em dupla mais goleadora do ano para confirmar vantagem sobre o Santos

Jogadores de Vitória e Vasco duelando

Copa do Brasil: vidente aponta quem passa em Vitória x Vasco e Santos x Palmeiras

Atitude de Abel Ferreira em jogo do Palmeiras repercute nas redes sociais (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Abel Ferreira é multado por chutar microfone em jogo do Palmeiras na Libertadores; veja valores

Sancho jogando pelo Aston Villa

Jadon Sancho no Palmeiras? Boato enlouquece torcedores: 'Preocupante'

Flaco López, atacante do Palmeiras

Além dos gols: bastidores revelam por que Flaco López é querido no Palmeiras

Santos x Palmeiras

Santos x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo da Copa do Brasil

Palmeiras x Corinthians

Palmeiras parabeniza Corinthians pelos 116 anos nas redes sociais