Abel Ferreira faz reflexão sobre momento de Vitor Roque no Palmeiras: 'Linguagem corporal'
Vitor Roque iniciou a partida contra o Santos no banco de reservas e entrou no segundo tempo
O técnico Abel Ferreira segue acreditando no potencial de Vitor Roque, que está em um mau momento no Palmeiras. Para isso, no entanto, o português revela que precisa haver uma mudança no comportamento do camisa 9, já que a "linguagem corporal" do centroavante não é a melhor neste momento.
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O treinador voltou a falar do jogador de 21 anos na noite desta quarta-feira (2), na Vila Belmiro, após a classificação do Palmeiras à semifinal a Copa do Brasil. Na última partida, Abel Ferreira já havia cobrado um melhor condicionamento físico do Tigrinho.
- Vocês sabem o quanto eu defendi o Vitor Roque ano passado. Eu só quero que ele tenha alegria de treinar, que ele sorria para o Sol. Neste momento, a linguagem corporal dele não é a melhor. O jogador é técnico, tático, físico e emocional. A única coisa que lhe peço é que ele sorria e agradeça todos os dias que Deus lhe deu a oportunidade para fazer o que ele mais gosta - disse Abel Ferreira, após a classificação do Palmeiras na Copa do Brasil.
No empate sem gols com o Santos, mas que resultou em classificação alviverde graças ao jogo de ida, Vitor Roque iniciou o clássico no banco de reservas e só entrou em campo na etapa complementar, na vaga de Flaco López.
Abel afirmou que "não cobra gols" de Vitor Roque, mas que os gols são resultados de uma "tarefa". Vale lembrar que o jogador passou por cirurgia no tornozelo esquerdo em maio e voltou a entrar em campo após a Copa do Mundo.
- Gols são consequência de uma tarefa que tem que fazer. Ele, o López, o Mauricio… ele primeiro tem que estar preocupado em fazer as tarefas que o levem a fazer o gol. Ele é uma peça fundamental. Mas é agradecer e sorrir - finalizou o treinador.
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