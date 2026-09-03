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Reservas do Palmeiras estão à altura dos titulares? Veja simulação da IA

Clube paulista segue vivo em todas as competições e terá calendário apertado no segundo semestre

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
03/09/2026 15:43
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Abel Ferreira
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Fernando Blade /Fotoarena/Folhapress) ORG XMIT: 3008978

O Palmeiras aparece entre os clubes da elite do futebol brasileiro com o calendário mais apertado. Caso avance às finais da Copa do Brasil e da Libertadores, a equipe terá 21 jogos até meados de dezembro, por três competições diferentes.

A tendência é que Abel Ferreira faça um rodízio do elenco ao longo da sequência, a fim de preservar os jogadores para a reta final da temporada. Nesse cenário, as partidas do Brasileirão aparecem entre as mais propensas a ter mudanças na escalação. Por ser uma competição de pontos corridos e de longo prazo, o campeonato oferece, em certa medida, maior margem para eventuais tropeços.

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Anteriormente, o treinador utilizou os jogos de volta contra Fortaleza e Santos, ambos pela Copa do Brasil, para poupar alguns jogadores. Nas duas ocasiões, o Palmeiras havia construído uma vantagem confortável nas partidas de ida, o que permitiu à equipe administrar os confrontos sem a necessidade de força máxima para garantir a classificação.

Para avaliar se a equipe reserva do Palmeiras teria condições de manter o nível dos titulares em eventuais partidas, o Lance! realizou, com auxílio da inteligência artificial ChatGPT, uma simulação entre os dois times. Confira abaixo as escalações e o resultado do confronto.

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Time titular do Palmeiras

  1. Goleiro: Carlos Miguel
  2. Lateral-direito: Giay
  3. Zagueiro: Gustavo Gómez
  4. Zagueiro: Murilo
  5. Lateral-esquerdo: Piquerez
  6. Meio-campo: Marlon Freitas
  7. Meio-campo: Andreas Pereira
  8. Meio-campo: Arias
  9. Atacante: Mauricio
  10. Atacante: Flaco López
  11. Atacante: Vitor Roque

Time reserva do Palmeiras

  1. Goleiro: Marcelo Lomba
  2. Lateral-direito: Khellven
  3. Zagueiro: Barboza
  4. Zagueiro: Bruno Fuchs
  5. Lateral-esquerdo: Arthur
  6. Meio-campo: Luis Pacheco
  7. Meio-campo: Emiliano Martínez
  8. Meio-campo: Lucas Evangelista
  9. Atacante: Felipe Anderson
  10. Atacante: Ramón Sosa
  11. Atacante: Paulinho

Simulação da IA: Palmeiras titular x reserva

De acordo com a inteligência artificial, a equipe titular do Palmeiras venceria os reservas por 3 a 2. Vitor Roque, Flaco López e Mauricio marcaram para o time "A", enquanto Paulinho e Felipe Anderson descontaram.

A simulação considera jogadores lesionados do atual elenco do Palmeiras, como o lateral Piquerez e o atacante Paulinho, e segue parâmetros usuais de uma partida de futebol: 90 minutos de duração. Nenhuma substituição foi realizada.

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Vitor Roque e Flaco López comemoram gol em vitória do Palmeiras sobre o Vasco, em outubro de 2025
Vitor Roque e Flaco López comemoram gol em vitória do Palmeiras (Foto: Anderson Lira / Código 19 / Folhapress)

Jogos em que o Palmeiras pode rodar o elenco

No atual calendário do Palmeiras, há dois jogos em que Abel Ferreira terá de decidir entre utilizar força máxima ou promover uma rotação no elenco. O primeiro é o clássico contra o São Paulo, marcado entre os jogos de ida e volta das quartas de final da Libertadores contra a LDU. A partida de volta contra os equatorianos será disputada em Quito.

O segundo é o duelo contra o Remo, fora de casa, no início de novembro. Assim como no caso anterior, a equipe estará entre dois jogos eliminatórios, desta vez pelas semifinais da Copa do Brasil, contra o Vasco.

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