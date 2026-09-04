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Tironi no Lance!: tensão no Palmeiras, leveza no Flamengo

Os nervos estão à flor da pele pelos lados do Palmeiras

PorEduardo Tironi
Colunista
Rio de Janeiro (RJ)
04/09/2026 08:00
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
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Flamengo e Palmeiras se enfrentando pelo Campeonato Brasileiro
Flamengo x Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Os nervos estão à flor da pele pelos lados do Palmeiras. A gordura acumulada até a Copa do Mundo na liderança do Brasileiro evaporou. A distância para o Flamengo, vice-líder, agora é de apenas um ponto. No fim de semana, a ponta da tabela pode mudar de dono pela primeira vez e ir para o Rubro-Negro.

Este cenário tem deixado Abel Ferreira mais nervoso do que de costume. No fim de semana, foi um chute no microfone. Antes disso, respostas atravessadas nas entrevistas coletivas, mesmo diante de perguntas normais, sem provocação ou contestação.

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O Palmeiras segue vivíssimo nas três frentes que disputa e acabou de avançar para a semifinal da Copa do Brasil. Nem mesmo isso foi capaz de acalmar Abel Ferreira que na coletiva depois do empate contra o Santos desabafou dizendo "meu nome é Abel Ferreira e eu sou um ser humano" para justificar seus arroubos a beira do campo. O chute do microfone lhe rendeu uma denúncia do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) e ele deverá pegar de novo uma suspensão grande.

Palmeiras e Flamengo vivem climas diferentes

Em outro momento da entrevista, foi perguntado sobre Vitor Roque, que vive mau momento. Abel então bateu no peito, disse que está do lado do jogador, mas ao mesmo tempo deixou claro tem seus limites e que o atleta também precisa reagir.

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No mesmo dia e quase na mesma hora, Leonardo Jardim também dava coletiva depois da vitória do Flamengo sobre o Bragantino pelo Brasileiro. A diferença de clima era evidente. Sorrisos, perguntas respondidas com calma até quando foi questionado sobre Samuel Lino, que saiu de campo reclamando.

O avanço e a forma de jogar do Flamengo, de forma natural, vem incomodando palmeirenses. De um lado, leveza. Do outro, tensão total.

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