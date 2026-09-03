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Técnico do Palmeiras, Abel se defende antes de julgamento do STJD: 'Não matei ninguém'

Português compara as punições que recebeu pela mesma ação em campeonatos distintos: Brasileirão e Libertadores

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
03/09/2026 05:00
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Abel Ferreira
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

Após garantir vaga com o Palmeiras à fase semifinal da Copa do Brasil, o técnico Abel Ferreira concedeu entrevista coletiva na Vila Belmiro e comentou sobre a nova denúncia que que recebeu no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por chutar um microfone na beira do gramado na partida do final de semana, contra o Mirassol.

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O português comparou as punições que recebeu pela mesma ação em campeonatos distintos: Brasileirão e Libertadores. No torneio da Conmebol, Abel Ferreira recebeu uma multa por ter chutado o microfone contra o Cerro Porteño, sem pegar jogos de gancho.

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– Eu vivo intensamente, não vou mudar isso. Todas as lutas que tenho, calendário, árbitros, minha intenção é só uma: melhorar o futebol brasileiro. No último jogo, foi um árbitro que conheço perfeitamente, o Gobi. Ele está a procura do espaço dele, já nos apitou no Paulista. Mas estamos a chegar em uma fase das decisões que é normal os jogos sejam difíceis, intensos. Normal, às vezes, extravasar. Na mesma ação na Conmebol, eu chutei o microfone e fui multado. Não me tiraram de jogo, fui multado – comparou o treinador.

– Já fui julgado pelo STJD e levei oito jogos. Eu não matei ninguém. Já disse, eu vivo o futebol intensamente – afirmou Abel Ferreira.

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Abel diz que não vai priorizar uma competição

Agora na fase semifinal da Copa do Brasil, o Palmeiras tem mais jogos decisivos pela frente. Na próxima semana vai receber a LDU, no Nubank Parque, pelo jogo de ida das quartas de final do torneio continetal. Em paralelo, ainda briga para se manter na liderança do Brasileirão, já que a distância para o Flamengo é de apenas um ponto.

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– Estamos em todas, não vamos abdicar de nenhuma. Vamos arriscar tudo o que temos para arriscar. O maior risco que fiz foi atravessar o Atlântico sem saber o que iria me apanhar aqui. As coisas acontecem quando tu trabalhas mais que os outros – afirmou.

– São poucos que estão a disputar todas a este nível. Gosto de falar aos jogadores e ver o que temos que melhorar. Isso é tudo um equilíbrio entre ataque e defesa, quando crias mais, te expões mais, e o treinador sempre busca equilíbrio entre ataque e defesa. Adoro quando dizem que o Palmeiras não é bom em nada, gosto assim. Quero não ser bom em nada mas ser equilibrado em tudo – finalizou.

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