Vasco x Palmeiras: veja retrospecto do confronto em mata-matas
As equipes se enfrentam por uma vaga na final da Copa do Brasil
A Copa do Brasil está na reta final, restando apenas uma fase antes da grande decisão. Em um lado da chave, dois gigantes do futebol brasileiro se encontram: Vasco e Palmeiras, que vão travar uma disputa por uma vaga na final da competição. Antes do confronto, os clubes carregam um histórico bastante equilibrado em decisões e confrontos eliminatórios.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
O Vasco garantiu a classificação para a semifinal da Copa do Brasil na noite desta quarta-feira (2), ao vencer o Vitória por 2 a 0 no Barradão. Como já havia vencido a partida de ida por 1 a 0, em São Januário, o Cruz-Maltino fechou o confronto com 3 a 0 no placar agregado.
Do outro lado, o Palmeiras eliminou o Santos. O Verdão venceu o rival por 3 a 0 no jogo de ida, no Allianz Parque, e segurou o empate em 0 a 0 na Vila Belmiro, também nesta quarta-feira. Com isso, avançou com 3 a 0 no agregado e agora terá o Vasco pela frente.
O encontro será especial também pelo histórico entre as equipes. Vasco e Palmeiras já se enfrentaram oito vezes em confrontos considerados decisivos ou eliminatórios, com quatro classificações/títulos para cada lado. O levantamento, porém, pode aparecer de maneira diferente em algumas listas, principalmente quando o Torneio João Havelange de 1993 não é contabilizado.
📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
Retrospecto é marcado pelo equilíbrio
O primeiro duelo decisivo entre os clubes aconteceu em 1951, pela Copa Rio. O Palmeiras levou a melhor sobre o Vasco na semifinal e posteriormente conquistou o torneio.
Mais de quatro décadas depois, o Vasco teve sua revanche. Em 1993, pelo Torneio João Havelange, o Cruz-Maltino venceu o Palmeiras por 3 a 0 em São Januário e empatou por 1 a 1 no segundo jogo, garantindo a classificação para a final. O Vasco acabaria conquistando o título.
Em 1997, as equipes voltaram a decidir um título. Na final do Campeonato Brasileiro, o Vasco ficou com o troféu após dois empates em 0 a 0, levando vantagem pelo regulamento da competição.
Dois anos depois, o Palmeiras voltou a eliminar o Vasco. Nas oitavas de final da Libertadores de 1999, houve empate em 1 a 1 no primeiro jogo, no antigo Palestra Itália. Na volta, em São Januário, o Verdão venceu por 4 a 2 e avançou.
📲 Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Entre no nosso canal!
2000 teve duas decisões entre os clubes
O ano de 2000 foi especial no confronto. Palmeiras e Vasco decidiram dois títulos diferentes. No Torneio Rio-São Paulo, o Verdão levou a melhor sobre o Cruz-Maltino na final. Meses depois, os clubes se reencontraram na decisão da Copa Mercosul, em um dos jogos mais lembrados da história do confronto.
Na chamada "Virada do Século", o Vasco saiu perdendo por 3 a 0, mas conseguiu virar a partida para 4 a 3 e conquistou a Copa Mercosul.
Em 2008, os clubes voltaram a se encontrar em uma disputa eliminatória, desta vez pela Copa Sul-Americana. O Vasco venceu a ida por 3 a 1, em São Januário, mas o Palmeiras conseguiu reverter a situação no Palestra Itália, vencendo por 3 a 0 e avançando.
O último confronto eliminatório entre eles aconteceu em 2011, novamente pela Copa Sul-Americana. Desta vez, quem levou a melhor foi o Vasco, que eliminou o Palmeiras na segunda fase.
Confira todos os confrontos em ordem cronológica:
- 1951 – Copa Rio, semifinal: Palmeiras elimina o Vasco.
- 1993 – Torneio João Havelange, semifinal: Vasco elimina o Palmeiras.*
- 1997 – Campeonato Brasileiro, final: Vasco conquista o título diante do Palmeiras.
- 1999 – Libertadores, oitavas de final: Palmeiras elimina o Vasco.
- 2000 – Torneio Rio-São Paulo, final: Palmeiras vence o Vasco e é campeão.
- 2000 – Copa Mercosul, final: Vasco vence o Palmeiras por 4 a 3 e é campeão.
- 2008 – Copa Sul-Americana, segunda fase: Palmeiras elimina o Vasco.
- 2011 – Copa Sul-Americana, segunda fase: Vasco elimina o Palmeiras.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Nacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Futebol Nacional
Quando serão as semifinais da Copa do Brasil?Há 17 minutos
Futebol Nacional
Copa do Brasil: veja os classificados e os confrontos das semifinaisHá 31 minutos
Futebol Nacional
Grêmio bate o Internacional e avança às semifinais da Copa do BrasilHá 36 minutos
Futebol Nacional
Veja gols em Grêmio x Internacional: Carlos Vinícius e Krovinovic marcamHá 2 horas
Corinthians
Memphis volta aos treinos no Corinthians; Vitinho inicia transiçãoHá 2 horas
Futebol Nacional
Sul-Americana: Conmebol define árbitros dos jogos de ida das quartasHá 2 horas
Mais LANCE!