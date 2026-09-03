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Vasco x Palmeiras: veja retrospecto do confronto em mata-matas

As equipes se enfrentam por uma vaga na final da Copa do Brasil

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
03/09/2026 21:33
Atualizado há 0 minutos
Supervisionado porMárcio Iannacca,
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Jogadadores de Vasco e Palmeiras disputando bola
Palmeiras e Vasco em duelo pelo Brasileirão em 2026 (Matheus Lima/Vasco)

A Copa do Brasil está na reta final, restando apenas uma fase antes da grande decisão. Em um lado da chave, dois gigantes do futebol brasileiro se encontram: Vasco e Palmeiras, que vão travar uma disputa por uma vaga na final da competição. Antes do confronto, os clubes carregam um histórico bastante equilibrado em decisões e confrontos eliminatórios.

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O Vasco garantiu a classificação para a semifinal da Copa do Brasil na noite desta quarta-feira (2), ao vencer o Vitória por 2 a 0 no Barradão. Como já havia vencido a partida de ida por 1 a 0, em São Januário, o Cruz-Maltino fechou o confronto com 3 a 0 no placar agregado.

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Do outro lado, o Palmeiras eliminou o Santos. O Verdão venceu o rival por 3 a 0 no jogo de ida, no Allianz Parque, e segurou o empate em 0 a 0 na Vila Belmiro, também nesta quarta-feira. Com isso, avançou com 3 a 0 no agregado e agora terá o Vasco pela frente.

O encontro será especial também pelo histórico entre as equipes. Vasco e Palmeiras já se enfrentaram oito vezes em confrontos considerados decisivos ou eliminatórios, com quatro classificações/títulos para cada lado. O levantamento, porém, pode aparecer de maneira diferente em algumas listas, principalmente quando o Torneio João Havelange de 1993 não é contabilizado.

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Retrospecto é marcado pelo equilíbrio

O primeiro duelo decisivo entre os clubes aconteceu em 1951, pela Copa Rio. O Palmeiras levou a melhor sobre o Vasco na semifinal e posteriormente conquistou o torneio.

Mais de quatro décadas depois, o Vasco teve sua revanche. Em 1993, pelo Torneio João Havelange, o Cruz-Maltino venceu o Palmeiras por 3 a 0 em São Januário e empatou por 1 a 1 no segundo jogo, garantindo a classificação para a final. O Vasco acabaria conquistando o título.

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Em 1997, as equipes voltaram a decidir um título. Na final do Campeonato Brasileiro, o Vasco ficou com o troféu após dois empates em 0 a 0, levando vantagem pelo regulamento da competição.

Dois anos depois, o Palmeiras voltou a eliminar o Vasco. Nas oitavas de final da Libertadores de 1999, houve empate em 1 a 1 no primeiro jogo, no antigo Palestra Itália. Na volta, em São Januário, o Verdão venceu por 4 a 2 e avançou.

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2000 teve duas decisões entre os clubes

O ano de 2000 foi especial no confronto. Palmeiras e Vasco decidiram dois títulos diferentes. No Torneio Rio-São Paulo, o Verdão levou a melhor sobre o Cruz-Maltino na final. Meses depois, os clubes se reencontraram na decisão da Copa Mercosul, em um dos jogos mais lembrados da história do confronto.

Na chamada "Virada do Século", o Vasco saiu perdendo por 3 a 0, mas conseguiu virar a partida para 4 a 3 e conquistou a Copa Mercosul.

Em 2008, os clubes voltaram a se encontrar em uma disputa eliminatória, desta vez pela Copa Sul-Americana. O Vasco venceu a ida por 3 a 1, em São Januário, mas o Palmeiras conseguiu reverter a situação no Palestra Itália, vencendo por 3 a 0 e avançando.

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O último confronto eliminatório entre eles aconteceu em 2011, novamente pela Copa Sul-Americana. Desta vez, quem levou a melhor foi o Vasco, que eliminou o Palmeiras na segunda fase.

Confira todos os confrontos em ordem cronológica:

  • 1951 – Copa Rio, semifinal: Palmeiras elimina o Vasco.
  • 1993 – Torneio João Havelange, semifinal: Vasco elimina o Palmeiras.*
  • 1997 – Campeonato Brasileiro, final: Vasco conquista o título diante do Palmeiras.
  • 1999 – Libertadores, oitavas de final: Palmeiras elimina o Vasco.
  • 2000 – Torneio Rio-São Paulo, final: Palmeiras vence o Vasco e é campeão.
  • 2000 – Copa Mercosul, final: Vasco vence o Palmeiras por 4 a 3 e é campeão.
  • 2008 – Copa Sul-Americana, segunda fase: Palmeiras elimina o Vasco.
  • 2011 – Copa Sul-Americana, segunda fase: Vasco elimina o Palmeiras.
Jogador do Palmeiras e Vasco disputando bola
Palmeiras e Vasco em duelo pelo Brasileirão em 2026 (Matheus Lima/Vasco)

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