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Em nome do Vasco, Admar Lopes se pronuncia sobre caso David

Atacante do Vasco é alvo de operação da Polícia Civil

PorPedro CobaleaFernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
31/08/2026 13:04
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A manhã desta segunda-feira trouxe preocupação aos bastidores do Vasco com uma operação de busca e apreensão da Polícia Civil do Rio (PCERJ) com o atacante David como alvo. O jogador é investigado por tráfico interestadual de drogas e armas e possível ligação com uma facção criminosa.

O "G1" informou que os agentes estiveram na casa de David, na Barra da Tijuca, e que posteriormente o jogador foi até o CT do Vasco para acompanhar a ação dos policiais.

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Antes do início da coletiva de apresentação do novo reforço do Vasco, Bruno Duarte, o diretor de futebol, Admar Lopes, se pronunciou sobre o caso envolvendo David.

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— Antes de começar a apresentação do Bruno Duarte, eu queria oficialmente comunicar aqui, em nome do Vasco, que houve vários colegas de vocês (imprensa) que já questionaram sobre o que está acontecendo com o nosso atleta David Corrêa. Quero dizer que o Vasco está colaborando com as autoridades e, até haver uma resolução por parte das autoridades, o Vasco não vai tecer qualquer tipo de comentário. O jogador continua a trabalhar normalmente nos próximos dias e está disponível para o jogo — disse, antes de passar a vez para o novo reforço do Cruz-Maltino.

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Sobre a investigação que tem David como alvo, o Lance! buscou um posicionamento do Vasco, que informou estar colaborando com as autoridades e aguardando a conclusão das investigações. A reportagem também tentou contato com a defesa de David, que, até o momento, não se manifestou.

David no CT do Vasco durante operação da Polícia Civil
David no CT do Vasco durante operação da Polícia Civil (Foto: Reprodução/Btb Sports/G1)

David, atacante do Vasco, é alvo de operação da Polícia Civil

O atacante David, do Vasco, foi alvo de uma operação de busca e apreensão da Polícia Civil do Rio (PCERJ) nesta segunda-feira (31). Segundo a PCERJ, a ação é decorrente de uma investigação da Polícia Civil do Espírito Santo. No Rio, os mandados estão sendo cumpridos na Barra da Tijuca e em Vargem Grande, na Zona Sudoeste do Rio.

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"A operação apura a atuação do grupo, que possui ramificações em diferentes estados. Segundo as investigações, também são analisados possíveis envolvimentos de atletas profissionais e empresários com a organização criminosa", informou a PCERJ, em nota ao Lance!.

No Rio, a ação é coordenada pela 14ª DP (Leblon), com apoio da Delegacia de Repressão a Armas e Explosivos (Desarme) e de outras unidades do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC).

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