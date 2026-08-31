Guga lamenta empate do Fluminense e projeta clássico contra o Vasco: 'Decisão' Tricolor virou duas vezes, mas levou empate nos minutos finais

O empate por 3 a 3 com o Athletico-PR, neste domingo (31), deixou um gosto amargo para os jogadores do Fluminense. Depois de virar a partida na Arena da Baixada, o Tricolor sofreu o gol de empate nos minutos finais e saiu de Curitiba com um ponto no Campeonato Brasileiro.

Em entrevista ao canal Jornada 1902 após a partida, Guga admitiu a frustração pela forma como os três pontos escaparam. O lateral também destacou a melhora da equipe no segundo tempo.

continua após a publicidade

— Não vou falar que o sabor foi de derrota porque sabíamos da dificuldade. Sabíamos que era importante pontuar aqui. Claro que deixamos escapar os três pontos, já estava no final do jogo. Fizemos um segundo tempo melhor que o primeiro, com mais controle de posse, agredindo mais, tendo mais chance de finalizar, mas é jogo grande. É assim, resolvido em detalhes.

➡️John Kennedy, do Fluminense, recebe alta e segue em recuperação

O Fluminense chegou a estar atrás do placar duas vezes, reagiu e virou para 3 a 2, mas acabou cedendo o empate já na reta final. Apesar da frustração, Guga valorizou o ponto conquistado fora de casa e virou a chave para o clássico contra o Vasco.

continua após a publicidade

➡️Das vaias ao protagonismo: Hulk cresce no Fluminense em momento decisivo

- O ponto foi muito importante e agora é manter o foco, que a próxima decisão é no sábado contra o Vasco. É um clássico e a gente sabe da importância que é vencer o Vasco.

Lucho Acosta tenta superar a marcação de Paulo Henrique no clássico entre Fluminense e Vasco (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense F.C.)

O Tricolor volta a campo no próximo sábado (5), às 21h (Brasília), para enfrentar o Vasco, pela 26° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no Maracanã.

continua após a publicidade

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.