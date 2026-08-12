Cienciano x Botafogo: onde assistir e prováveis escalações pela Sul-Americana
Glorioso vai ao Peru em busca de bom resultado na altitude
O Botafogo volta a campo nesta quinta-feira (13), às 21h30, contra o Cienciano, no Estádio Inca Garcilaso de la Veja, em Cusco, no Peru, no duelo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Clique para assistir a Cienciano x Botafogo no Paramount+.
+ Botafogo encara altitude e arquibancada 'raiz' diante do Cienciano
Melhor campanha da fase de grupos da Sul-Americana, o Glorioso se prepara para um grande desafio. Isso porque o Cienciano conta com a altitude de cerca de 3.400 metros como aliada para a partida.
A equipe comandada por Franclim Carvalho chegou ao mata-mata após liderar o Grupo E, com campanha de cinco vitórias e um empate. Na mesma chave, o Caracas avançou em segundo, mas caiu nos playoffs para o Santa Fe, da Colômbia.
Do outro lado, o Cienciano chega motivado para fazer história e eliminar um dos favoritos. Nos playoffs, a equipe peruana, que havia perdido a ida para o Lanús-ARG pelo placar de 2 a 0, virou na altitude e goleou por 4 a 0, carimbando o passaporte rumo às oitavas.
A Conmebol definiu equipe de arbitragem equatoriana para o duelo. O árbitro será Augusto Aragon, com Christian Lescano e Mauricio Lozada como assistentes. Oswaldo Contreras será o quarto árbitro, enquanto o VAR ficará sob o comando de Franklin Congo.
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Veja mais sobre Cienciano x Botafogo:
✅ FICHA TÉCNICA
Cienciano-PER 🆚 Botafogo
Copa Sul-Americana - Oitavas de final (ida)
📆 Data e horário: quinta-feira, 13 de agosto de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Paramount+
🟨 Arbitragem: Augusto Aragon (EQU)
🚩 Assistentes: Christian Lescano (EQU) e Mauricio Lozada (EQU)
🖥️ VAR: Franklin Congo (EQU)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CIENCIANO (Técnico: Cristian Ruggeri)
Espinoza, Yovera, Rotceh Aguilar, Becerra e Cabello; Ademar Robles, Santiago Arias e Caparó; Matías Succar, Cavero e Garcés.
BOTAFOGO (Técnico: Franclim Carvalho)
Warleson, Vitinho, Ferraresi, Justino (Lucas Monzón) e Alex Telles; Huguinho, Danilo e Medina; Montoro, Danilo Pereira e Arthur Cabral.
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