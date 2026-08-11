Palmeiras x Cerro Porteño: onde assistir e escalações pela oitavas da Libertadores Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 19h (de Brasília), no Nubank Parque

Palmeiras e Cerro Porteño se enfrentam nesta quarta-feira (12), a partir das 19h (de Brasília), no Nubank Parque, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. O confronto terá transmissão do Paramount+ (streaming). Clique aqui para assistir no Paramount+.

Ficha do jogo PAL CER LIBERTADORES Oitavas de final - ida Data e Hora quarta-feira, 12 de agosto, às 19h (de Brasília) Local Nubank Parque, em São Paulo (SP) Árbitro Nicolás Taran (URU) Assistentes Carlos Barreiro (URU) e Mathias Armas (URU) Var Leodan González (URU) Onde assistir

Palmeiras e Cerro Porteño se enfrentaram 18 vezes pela Copa Libertadores, com dez vitórias do time brasileiro, cinco empates e três triunfos dos paraguaios. Um dos resultados favoráveis ao Cerro aconteceu na atual fase de grupos da competição.

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Palmeiras tem retorno de Gustavo Gómez

O capitão Gustavo Gómez se recuperou de uma lesão muscular na coxa e treinou sem restrições com o restante do elenco na tarde desta terça-feira (11), na Academia de Futebol. Com isso, volta a ficar à disposição do técnico Abel Ferreira após desfalcar a equipe em três partidas, incluindo os dois confrontos contra o Fortaleza pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Bruno Fuchs (transição física), Paulinho e Khellven (lesão muscular) e o lateral-esquerdo Jefté (cirurgia no joelho) seguem como desfalques.

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X CERRO PORTEÑO

LIBERTADORES - OITAVAS DE FINAL (IDA)

📆 Data e horário: quarta-feira, 12 de agosto de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Nubank Parque, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Paramount+ (Streaming)

🟨 Árbitro: Nicolás Taran (URU)

🚩 Assistentes: Carlos Barreiro (URU) e Mathias Armas (URU)

🖥️ VAR: Leodan González (URU)

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Prováveis escalações

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Alexander Barboza; Allan, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Piquerez; Jhon Arias, Mauricio e Flaco López.

CERRO PORTEÑO (Técnico: Ariel Holan)

Roffo; Cañete, Velázquez, Pérez e Chaparro; Paredes, Da Motta, Morel e Domínguez; Torres e Vegetti.