Fluminense informa lesões de Thiago Silva e Freytes; confira Zagueiros foram substituídos no jogo contra o Bahia

O Fluminense informou sobre as lesões de Thiago Silva e Freytes, que foram substituídos no jogo contra o Bahia, na última quarta-feira (30). O ídolo tricolor teve uma contusão na parte posterior da coxa, enquanto o argentino sofre com um edema ósseo.

"Após exames realizados nesta quinta-feira, o zagueiro Thiago Silva teve detectada uma lesão na parte posterior da coxa direita. Já o zagueiro Freytes apresentou um edema ósseo no tornozelo direito", trouxe a nota do Fluminense.

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Com as lesões, os jogadores não devem estar em campo no próximo sábado, no clássico contra o Vasco, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Os zagueiros disponíveis no elenco são Ignácio e Igor Rabello. Millán sofre com problemas musculares, enquanto Jemmes se recupera de lesão.

Fluminense tem outros lesionados além de Thiago Silva

Substituído aos 20 minutos do primeiro tempo do empate com o Grêmio após sentir dores no joelho direito, Guilherme Arana passou por exames de imagem que descartaram lesão. Apesar disso, o lateral não foi relacionado para o duelo contra o Bahia. Sua ausência entre os relacionados para o jogo disputado nesta quarta-feira (29), no Maracanã, acende um alerta para a decisão deste sábado (31), contra o Vasco, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

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A situação de Rodrigo Castillo ainda inspira cuidados. O atacante foi retirado da relação para o jogo contra o Grêmio pouco antes da partida por causa de dores no músculo adutor da coxa esquerda. Ele passará por exames e será reavaliado pelo departamento médico. Antes disso, o jogador já havia realizado trabalho de condicionamento físico após sentir desconforto na parte posterior da coxa esquerda, o que deixa sua presença diante do Bahia indefinida.

Matheus Reis continua a recuperação após cirurgia de revisão da reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito.

Zubeldía tem baixas para enfrentar o Vasco na Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

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