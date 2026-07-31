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Cuca busca equilíbrio no Santos em meio a falhas defensivas e pressão interna

Treinador tenta corrigir problemas dentro de campo e administrar ambiente pressionado pela crise financeira

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
31/07/2026 06:00
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Cuca retornou ao Santos em março deste ano. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Cuca retornou ao Santos em março deste ano. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

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O técnico Cuca chegou ao Santos em março deste ano para assumir a vaga de Juan Pablo Vojvoda, que não resistiu à instabilidade da equipe dentro de campo. Segundo o diretor executivo do clube, Alexandre Mattos, um dos principais motivos para a contratação foi a capacidade do treinador de gerir o elenco, aliando experiência no futebol ao conhecimento dos graves problemas financeiros enfrentados pelo Peixe.

Atualmente, os principais desafios de Cuca passam pela falta de eficiência do ataque e pela fragilidade do sistema defensivo. Após a vitória sobre a Universidad Central da Venezuela, o treinador voltou a destacar a necessidade de encontrar equilíbrio na equipe e admitiu que deixaria a Vila Belmiro pensando em soluções para corrigir os problemas apresentados.

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A tendência é que a dupla de zaga seja formada por Lucas Veríssimo e João Ananias, cria das categorias de base recém-promovido ao elenco profissional. No entanto, quem iniciou a última partida ao lado do jovem defensor foi Adonis Frías. O argentino falhou no lance que originou o gol da Universidad Central logo aos 20 segundos do confronto da última terça-feira (28), na Vila Belmiro. Apesar da vitória santista por 4 a 2, o erro condicionou o início da partida e obrigou o time a correr atrás do resultado.

Após o jogo, Frías utilizou as redes sociais para pedir desculpas pelo equívoco.

— Queria pedir desculpas às pessoas e aos meus companheiros pelo meu erro de ontem na primeira jogada do jogo e, acima de tudo, agradecer por deixarem tudo em campo para virar o resultado e conseguir a classificação. Continuarei treinando para melhorar e para que essas coisas não aconteçam mais. O objetivo de ganhar essa competição continua e vamos por isso - disse.

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Os números reforçam a preocupação de Cuca com o setor defensivo. Nos últimos cinco jogos, o Santos sofreu oito gols. No Campeonato Paulista, a equipe passou sem ser vazada em apenas duas partidas. Pela Copa Sul-Americana, terminou um único jogo sem sofrer gols. Na Copa do Brasil, conseguiu manter a defesa intacta nos dois confrontos contra o Coritiba. Já no Campeonato Brasileiro, em 20 partidas disputadas, saiu de campo sem ser vazado apenas quatro vezes.

Após a classificação no torneio continental, Cuca destacou que o resultado positivo não escondeu a preocupação com o desempenho defensivo. Para o treinador, sofrer dois gols em casa diante de um adversário tecnicamente inferior é um sinal de alerta.

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— Mais do que empatar e virar o jogo, buscávamos um bom rendimento. Vínhamos de uma sequência em que era para ganhar, contra a Chapecoense, e acabamos tropeçando. Jogadores e torcedores perdem a confiança. A cobrança muda até na chegada ao campo. Um gol no início dobra essa pressão. Tivemos que reconstruir o jogo logo no começo e passar por uma situação delicada. Empatamos ainda no primeiro tempo e criamos muitas chances. Em termos de construção, foi ótimo, com 25 finalizações, mas o aproveitamento foi baixo. O que preocupa é ter tomado dois gols em casa, com o adversário finalizando o dobro de vezes do que havia finalizado lá. Eu saio com isso na cabeça para buscar o equilíbrio da equipe - concluiu.

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Cuca tem contrato com o Santos até o final do ano. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Cuca tem contrato com o Santos até o final do ano. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

E o vestiário do Santos?

Os episódios recentes envolvendo uma suposta cobrança de Neymar direcionada aos jovens João Ananias e Gabriel Bontempo após o empate frustrante contra a Chapecoense, no último sábado (25), na Vila Belmiro, ganharam grandes proporções justamente por envolverem o camisa 10, que marcou dois gols na partida.

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Neymar chegou a publicar um vídeo nas redes sociais criticando jornalistas pela divulgação de informações que, segundo ele, não eram verdadeiras.

No início da semana, o Santos fez questão de reforçar que a relação entre o jogador, seu pai e a diretoria do clube segue positiva. Neymar pai e o presidente Marcelo Teixeira, inclusive, acompanharam juntos o treinamento da última segunda-feira (20), no CT Rei Pelé.

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Outro episódio que chamou atenção aconteceu com Willian Arão, que não teria aceitado a substituição no intervalo da partida contra a Universidad Central da Venezuela, na última terça-feira (28), pela Copa Sul-Americana. O volante teria discutido com Cuca e deixado o estádio antes dos companheiros.

Após a classificação para as oitavas de final da competição, os jogadores santistas comentaram, na zona mista, que situações internas de vestiário fazem parte da rotina de um elenco, mas defenderam que esses assuntos devem permanecer restritos aos profissionais envolvidos e não ganhar proporções maiores externamente.

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Gabigol, por exemplo, ironizou os jornalistas ao negar o episódio envolvendo Neymar e os Meninos da Vila. "Vocês são chatos", disse o atacante ao comentar o assunto.

O fato é que Cuca tem desafios que vão muito além dos problemas dentro de campo. Além de buscar soluções para corrigir as falhas defensivas e melhorar a eficiência ofensiva, o treinador precisa administrar um ambiente pressionado pela crise financeira do clube, que limita as opções no mercado e aumenta a necessidade de encontrar respostas dentro do próprio elenco.

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Em meio às dificuldades, o comandante santista também tem a missão de manter o equilíbrio interno para que questões externas não interfiram no desempenho da equipe dentro de campo.

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