Santa Cruz x Floresta-CE: onde assistir, horário e apostas

Santa Cruz e Floresta-CE se enfrentam nesta 20 de setembro, às 16h no Itaipava Arena Pernambuco, pela 3ª rodada da Série C (quadrangular semifinal). O jogo terá transmissão da SportyNet. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Santa Cruz vem de vitória por 1 a 0 diante do Maringá, fora de casa, pela Série C. Já o Floresta-CE vem de vitória por 1 a 0 contra o Botafogo-PB, também fora de casa, pela Série C.

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Onde assistir

Competição: Série C (Quadrangular semifinal)

📅 Data: 20 de Setembro de 2026

⏰ Horário: 16h (de Brasília)

📍 Local: Itaipava Arena Pernambuco, Recife, Pernambuco

Transmissão: SportyNet

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Tendências de apostas e estatísticas de Santa Cruz x Floresta-CE

O histórico recente de confrontos entre Santa Cruz e Floresta aponta para uma ligeira vantagem da equipe pernambucana, que não perdeu nenhum dos últimos três duelos diretos contra o adversário, somando uma vitória e dois empates — inclusive o 1 a 1 registrado no último encontro. Os embates entre os dois clubes costumam ter placares econômicos, apresentando média de 1,33 gols por partida (sendo 1 na primeira etapa), na qual o Santa Cruz marca em média 1 gol por jogo contra o rival e o Floresta assinala 0,33. No panorama geral, o Santa Cruz vive um momento de consistência ao sustentar quatro partidas sem derrotas, enquanto ambas as equipes vêm de compromissos recentes sem sofrer gols.

Apesar da desvantagem no retrospecto direto, o Floresta apresenta um momento superior na Brasileiro - Série C, ostentando um rendimento recente na competição e um desempenho nos últimos cinco jogos melhor que o do Santa Cruz. No comportamento tático durante a etapa inicial, observa-se um equilíbrio absoluto entre os dois lados, já que tanto o Santa Cruz quanto o Floresta vencem o primeiro tempo e vão para o intervalo em vantagem em exatos 25% de suas partidas. Em relação ao volume de gols ao longo da temporada, o time pernambucano registra uma média de 1,05 gol marcado por jogo em seus domínios, marca bastante próxima à média de 1 gol por partida anotada pelo clube cearense atuando como visitante.

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A eficiência em administrar resultados favoráveis e a capacidade de reação diante de cenários adversos revelam padrões marcantes para ambos os times. Ao abrir o placar em casa, fazendo 1 a 0, o Santa Cruz confirma a vitória em 88% das ocasiões, enquanto o Floresta demonstra aproveitamento perfeito longe de seus domínios, ao converter a vantagem de 1 a 0 fora de casa em triunfo em 100% dos casos. Por outro lado, ao sair atrás no marcador, a capacidade de virada é bastante reduzida em ambos os lados: o Santa Cruz não conseguiu vencer nenhum jogo em casa após começar perdendo por 1 a 0 (0% de vitórias), enquanto o Floresta obtém apenas 12% de triunfos como visitante quando sofre o primeiro gol.