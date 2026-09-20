Goiás x Avaí: onde assistir, horário e escalações

Goiás e Avaí se enfrentam neste domingo, 20 de setembro, às 16h00 no Estádio de Hailé Pinheiro, pela 29ª rodada do Brasileirão Série B 2026. O confronto, válido pela 29ª rodada do Brasileirão Série B 2026, terá transmissão da ESPN e do Disney+. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Goiás vem de vitória por 3 a 1 diante do Botafogo-SP, fora de casa, pelo Brasileirão Série B 2026. Nos jogos anteriores disponíveis, a equipe tem mostrado boa forma recente.

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O Avaí vem de empate por 1 a 1 contra o Vila Nova-GO, em casa, pelo Brasileirão Série B 2026. Nos jogos anteriores disponíveis, a equipe tem mantido uma sequência equilibrada de resultados.

Onde assistir

Competição: Série B (Temporada regular)

📅 Data: 20 de Setembro de 2026

⏰ Horário: 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio de Hailé Pinheiro, Goiânia, Goiás

Transmissão: ESPN e Disney+

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Goiás

Técnico: Mozart

Tadeu; Djalma Silva, Lucas Ribeiro, Luiz Felipe e Luisão; Filipe Machado, Lourenço e Lucas Rodrigues; Jean Carlos, Kadu Sousa e Pedrinho.

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Avaí

Técnico: Allan Aal

Bruno Ferreira; Douglas Teixeira, Reynaldo, Allyson e Gabriel Simples; Paulo Vitor, Zé Ricardo e Jean Lucas; Daniel Penha, Rildo e Caio Suassuna.

Tendências de apostas e estatísticas de Goiás x Avaí

O histórico do confronto entre Goiás e Avaí registra um grande equilíbrio ao longo de 27 jogos disputados na história, nos quais a equipe goiana soma 12 vitórias contra 11 do time catarinense e 4 empates (com saldo de gols de 35 a 32 a favor do Goiás), embora os donos da casa ostentem maior vantagem em seus domínios, acumulando 8 triunfos, 2 empates e 3 derrotas em 13 partidas (saldo de 19-11). O placar mais comum no duelo é a vitória do Goiás por 2 a 0, registrada 5 vezes no geral e 4 vezes com o Goiás como mandante, destacando-se o fato de que o Avaí não vence como visitante neste confronto desde 2018, amargando uma sequência de cinco jogos sem vencer na casa do rival. Nos últimos cinco duelos diretos, o Goiás venceu três (incluindo a vitória por dois gols de diferença no encontro mais recente) e o Avaí venceu dois — a exemplo da última temporada, em que cada clube venceu por 2 a 1 jogando em seus domínios —, em um retrospecto geral que mantém média de 2,6 gols por jogo (0,8 na primeira etapa), com o Goiás marcando em média 1,4 gols e o Avaí 1,2.

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Na atual edição do Brasileiro - Série B, ambos os clubes vivenciam momentos de instabilidade e registram posições bem inferiores na tabela em relação ao ano passado. O Goiás ocupa a 12ª colocação com 39 pontos — um declínio comparado à temporada anterior, quando figurava em 2º lugar com 49 pontos —, sofrendo gols em cada um dos seus últimos sete compromissos, passando em branco no ataque em 5 de seus 13 jogos em casa e acumulando duas partidas consecutivas sem balançar as redes, tendo 21% dos seus gols marcados entre os minutos 31 e 45. Por sua vez, o Avaí atravessa uma fase ainda mais delicada na 17ª posição com 30 pontos (contra o 10º lugar e 40 pontos de um ano atrás), amargando quatro jogos sem vencer, uma sequência de três derrotas consecutivas na competição e não tendo marcado em 4 dos seus 14 jogos fora de casa, em um contexto no qual ambos vêm de derrota sem marcar gols em seus últimos compromissos, destacando-se ainda que a equipe catarinense anota 38% dos seus gols na reta final (entre os minutos 76 e 90). No âmbito individual, o grande destaque ofensivo do Goiás é o artilheiro Carlos Eduardo De Sousa Leopoldino com 8 gols, enquanto Daniel Dos Santos Penha é o principal marcador do Avaí com 4 gols anotados.

Na análise do comportamento tático ao longo dos 90 minutos, o Goiás apresenta maior ímpeto no início das partidas, vencendo o primeiro tempo e indo para o intervalo em vantagem em 37% dos seus jogos, enquanto o Avaí alcança esse feito em 28% das oportunidades. Em termos de volume de gols na temporada, a equipe goiana registra uma média de 1,29 gols marcados por jogo quando atua em seus domínios, enquanto o time catarinense assinala em média 1,12 gols por partida ao jogar na condição de visitante. Quando consegue abrir a vantagem de 1 a 0 em casa, o Goiás consolida uma alta eficiência ao confirmar a vitória em 88% das ocasiões, ao passo que o Avaí transforma o placar favorável de 1 a 0 fora de casa em triunfo em 70% dos casos. Por fim, diante de cenários desfavoráveis em que começam perdendo por 1 a 0, a capacidade de reação mostra-se extremamente limitada para ambos os lados, já que o Goiás não conseguiu reverter a desvantagem e vencer nenhum jogo em casa após sofrer o primeiro gol (0% de vitórias), enquanto o Avaí obteve apenas 5% de viradas atuando longe de seus torcedores quando sai atrás no placar.