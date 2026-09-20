Bayer Leverkusen x RB Leipzig: onde assistir, horário e apostas

Bayer Leverkusen e RB Leipzig se enfrentam neste domingo, 20 de setembro, às 10h30 no BayArena, pela 4ª rodada Bundesliga 2026/2027. O jogo tem transmissão do Sportv. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Bayer Leverkusen vem de vitória em casa contra o Celje por 2 a 0, pela Liga Europa, em 16 de setembro. A equipe busca manter o bom momento na Bundesliga após esse resultado positivo recente.

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O RB Leipzig vem de uma vitória expressiva por 5 a 0 contra o Hamburgo, em casa, pela Bundesliga, no dia 13 de setembro. A equipe também busca continuar sua sequência positiva na competição nacional.

Onde assistir

Competição: Bundesliga (Temporada regular)

📅 Data: 20 de Setembro de 2026

⏰ Horário: 10h30 (de Brasília)

📍 Local: BayArena, Leverkusen

Transmissão: Sportv

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Bayer Leverkusen

Técnico: Carles Martínez

M. Flekken; F. Medina, E. Tapsoba, L. Badé e Lucas Vázquez; Aleix García, R. Andrich e M. Tillman; M. Terrier, M. Diaby e P. Schick.

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RB Leipzig

Técnico: M. Demichelis

M. Vandevoordt; D. Raum, C. Lukeba, W. Orbán e B. Henrichs; A. Ouédraogo, E. Banzuzi e N. El Aynaoui; A. Nusa, T. Gomis e B. Gruda.

Tendências de apostas e estatísticas para Bayer Leverkusen x RB Leipzig

O histórico do confronto entre Bayer Leverkusen e RB Leipzig registra um grande equilíbrio ao longo de 20 jogos disputados, nos quais o Leipzig soma 8 vitórias contra 7 do Leverkusen e 5 empates (embora com saldo de gols de 35 a 33 a favor da equipe de Leverkusen). Quando o duelo ocorre na casa do Bayer Leverkusen, a paridade se mantém em 10 partidas, com 4 triunfos do RB Leipzig, 3 empates e 3 vitórias do time mandante (saldo de 19-18). No retrospecto recente, contudo, o Leverkusen vem levando vantagem ao vencer três dos últimos cinco confrontos diretos e perder apenas um na Bundesliga e em todas as competições — incluindo uma vitória expressiva por três gols no último duelo, além de ter vencido ambas as partidas da temporada passada (4 a 1 em casa e 3 a 1 como visitante). Esses embates costumam ser marcados por muitos gols, apresentando uma média de 4,6 gols por jogo (sendo 2,4 na primeira etapa), com o Leverkusen balançando as redes em média 2,8 vezes contra o rival e o Leipzig anotando 1,8 gols.

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No panorama da atual Bundesliga, o Bayer Leverkusen exibe grande força em seus domínios, somando quatro vitórias consecutivas em casa, uma invencibilidade de seis jogos no seu estádio e uma marca impressionante de ter marcado gols em seus últimos 15 compromissos. Na tabela de classificação, o Leverkusen ocupa a 6ª posição com 4 pontos — mesma pontuação que ostentava há um ano, quando figurava em 10º lugar —, enquanto o RB Leipzig também mantém regularidade ofensiva ao balançar as redes nas últimas seis partidas. Apesar de o Leipzig apresentar um desempenho recente na liga ligeiramente superior, o Leverkusen ostenta melhor aproveitamento geral ao analisar os últimos cinco jogos de ambas as equipes, com o detalhe de que os dois clubes vêm de tropeços por não terem vencido seus compromissos mais recentes no campeonato. No âmbito individual, Patrik Schick destaca-se como o artilheiro do Leverkusen com 3 gols, servido por Miguel Gutierrez Ortega que lidera em assistências com 2 passes decisivos, ao passo que Bote Nzuzi Baku é o maior marcador do Leipzig com 2 gols e Tidiam Diadie Stephan Gomis lidera os passes para gol com 2 assistências.

Na análise do desempenho tático durante os 90 minutos, o RB Leipzig mostra uma ligeira vantagem na etapa inicial ao vencer o primeiro tempo e ir para o intervalo à frente em 46% de suas partidas, contra 43% do Bayer Leverkusen. Em relação ao volume ofensivo médio na temporada, o Leverkusen demonstra grande poder de fogo ao registrar 2,19 gols por jogo quando atua em seus domínios, enquanto o Leipzig marca em média 1,71 gols por partida jogando como visitante. Ao conseguir inaugurar o marcador em casa fazendo 1 a 0, o Leverkusen confirma a vitória em 66% das ocasiões, número bastante próximo aos 69% de triunfos alcançados pelo Leipzig quando abre 1 a 0 fora de casa. Por fim, diante de cenários desfavoráveis em que começam perdendo, o Leverkusen exibe maior capacidade de reação ao vencer 25% dos jogos em casa após sofrer 1 a 0, enquanto o Leipzig obtém apenas 10% de viradas atuando longe de seus torcedores quando sai atrás no placar.