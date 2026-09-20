Pianese x Sambenedettese: onde assistir, horário e escalações
Pianese e Sambenedettese se enfrentam dia 21 de setembro, às 15h30, pela 6ª rodada da S
Pianese e Sambenedettese se enfrentam nesta segunda-feira (21), às 15h30, no Stadio Comunale, em Piancastagnaio, pela 6ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Pianese vem de derrota fora de casa para o Torres por 2 a 1, em jogo válido pela 5ª rodada da Serie C1. A equipe busca recuperação para melhorar sua posição na tabela.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 21 de Setembro de 2026, às 15h30
Local: Stadio Comunale, Piancastagnaio
Rodada: 6
Fase: Girone B
O Sambenedettese também vem de derrota, tendo perdido em casa para o Atalanta II por 3 a 2, na 5ª rodada da Serie C1. A equipe tenta se reabilitar na competição para subir na classificação.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone B)
- 📅 Data: 21 de Setembro de 2026
- ⏰ Horário: 15h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Comunale, Piancastagnaio
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Pianese
Técnico: A. Zanchetta
G. Astaldi; F. Chesti, L. Masetti, N. Pintus e C. Martey; F. Proietto, M. Bertini e M. Tirelli; L. Di Cosmo, L. Fabrizi e L. Bellini.
Sambenedettese
Técnico: R. Boscaglia
T. Krapikas; A. Camigliano, N. Gigli, A. Zini e S. Nicoli; G. Tunjov, K. Candellori e E. Plicco; F. Perrotta, A. Faggioli e L. Sgarbi.
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