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Frosinone x Como: onde assistir, horário e apostas

Frosinone e Como se enfrentam dia 20 de setembro, às 10h, pela 5ª rodada da Serie A TIM

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
20/09/2026 08:33
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Serie A TIM 2026/2027 - Frosinone x Como
Onde assistir ao vivo a partida entre Frosinone e Como pelo Serie A TIM 2026/2027 (Arte / Lance!)

Frosinone e Como se enfrentam neste domingo, 20 de setembro, às 10h no Stadio Benito Stirpe, pela 5ª rodada da Serie A TIM. O confronto do Campeonato Italiano terá transmissão do Sportynet no Youtube. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Frosinone vem de empate 1 a 1 contra o Genoa, fora de casa. Já o Como vem de vitória em sobre o Parma por 2 a 1.

Onde assistir

  • Competição: Serie A TIM (Temporada regular)
  • 📅 Data: 20 de Setembro de 2026
  • ⏰ Horário: 10h (de Brasília)
  • 📍 Local: Stadio Benito Stirpe, Frosinone
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Frosinone
Técnico: M. Alvini
L. Palmisani; G. Bracaglia, G. Cittadini, G. Calvani e A. Oyono; P. Masini, R. Schmid e G. Calò; G. Kvernadze, A. Raimondo e F. Ghedjemis.

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Como
Técnico: Cesc Fàbregas
Robert Sánchez; Kaiki, Jacobo Ramón, M. Kempf e Yan Couto; M. Perrone, L. da Cunha e M. Baturina; N. Paz, A. Diao e M. Kean.

Tendências de apostas e estatísticas para Frosinone x Como

O histórico do confronto direto aponta uma clara superioridade do Frosinone Calcio sobre o Como 1907, somando 5 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota nos 8 jogos disputados na história (com saldo de 13 gols a 4), mantendo também a vantagem em seus domínios com 2 triunfos, 2 empates e 1 revés nas últimas 5 partidas no seu estádio (saldo de 7-3). O resultado mais recorrente do duelo é o 2 a 0 a favor da equipe mandante, registrado em 3 oportunidades. No retrospecto recente, o Frosinone perdeu apenas 1 dos últimos cinco encontros diretos (vencendo quatro), tendo saído vitorioso no último duelo por dois gols de diferença. Além disso, esses embates apresentam uma média de 2,4 gols por jogo (sendo 1,8 anotados logo na primeira etapa), com o Frosinone marcando em média 2 gols por partida contra o rival e o Como anotando 0,4.

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Apesar da desvantagem no histórico de confrontos, o Como 1907 atravessa uma fase espetacular na temporada e exibe um momento superior na Série A, ocupando a 3ª colocação com 10 pontos — uma evolução relevante em relação ao ano passado, quando figurava em 7º lugar com 7 pontos. O clube chega embalado por uma sequência de 4 vitórias consecutivas no geral, 3 triunfos seguidos no campeonato e 5 partidas de invencibilidade, registrando uma campanha invicta como visitante na liga (2 vitórias e 1 empate) sem passar em branco no ataque em nenhum jogo fora de casa. O Como conseguiu balançar as redes em seus últimos cinco compromissos, embora mostre brechas defensivas ao ter sofrido gols em cada um dos seus últimos 10 jogos, sustentando um rendimento recente e um desempenho nos últimos cinco jogos superior ao do Frosinone Calcio.

Na análise tática ao longo dos 90 minutos, as duas equipes mostram um equilíbrio quase absoluto na etapa inicial, com o Frosinone Calcio vencendo o primeiro tempo e indo para o intervalo em vantagem em 45% de suas partidas, marca muito próxima aos 46% registrados pelo Como 1907. Em termos de volume ofensivo médio na temporada, o Frosinone marca expressivos 2,04 gols por jogo jogando em casa, ao passo que o Como registra uma média de 1,74 gols atuando como visitante. Ao conseguir inaugurar o placar em seus domínios fazendo 1 a 0, o Frosinone confirma a vitória em 76% das ocasiões, enquanto o Como demonstra alta eficiência longe de sua torcida ao converter a vantagem de 1 a 0 em triunfo em 84% dos casos. Por fim, diante de cenários desfavoráveis, a capacidade de reação favorece o time visitante: ao sair perdendo por 1 a 0 em casa, o Frosinone alcança a virada em apenas 16% dos jogos, enquanto o Como exibe maior poder de recuperação ao vencer 36% das partidas fora de casa após sofrer o primeiro gol.

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