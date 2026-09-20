Trento x Pro Vercelli: onde assistir, horário e escalações
Trento e Pro Vercelli se enfrentam dia 21 de setembro, às 15h30, pela 6ª rodada da Serie
Trento e Pro Vercelli se enfrentam nesta segunda-feira (21), às 15h30, no Stadio Briamasco, em Trento, pela 6ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em partida em tempo real. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Trento vem de empate fora de casa contra o Giana Erminio por 2 a 2, pela 5ª rodada da Serie C1. Antes, empatou em casa com o Union Brescia por 0 a 0, mostrando uma sequência recente de resultados equilibrados na competição.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 21 de Setembro de 2026, às 15h30
Local: Stadio Briamasco, Trento
Rodada: 6
Fase: Girone A
Já o Pro Vercelli vem de empate em casa contra o Alcione Milano por 2 a 2, pela 5ª rodada da Serie C1, e de derrota fora para o Treviso por 2 a 1, mostrando desafios recentes na competição.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone A)
- 📅 Data: 21 de Setembro de 2026
- ⏰ Horário: 15h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Briamasco, Trento
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Trento
Técnico: L. Tabbiani
S. Barlocco; R. D'Intino, F. Benassai, F. Frison e M. Maffei; M. Garetto, J. Grossi e C. Aucelli; G. Benedetti, J. Molina e A. Sodero.
Pro Vercelli
Técnico: D. Bonera
A. Livieri; M. Pagliari, L. Coccolo, A. Moretti e L. Piran; Z. El Bakkali, I. Iotti e A. Burruano; C. Rutigliano, O. Sow e G. Comi.
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