Olympique de Marseille x Paris Saint Germain: onde assistir, horário e apostas

Olympique de Marselha e Paris Saint-Germain se enfrentam neste domingo, 20 de setembro, às 15h45 no CEPAC Vélodrome, pela 5ª rodada da Ligue 1 2026/2027. A partida terá transmissão da Xsports e da CazéTV (YouTube e Prime Video). O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Olympique de Marselha vem de duas derrotas recentes: perdeu por 4 a 1 para o Besiktas na Liga Europa em 17 de setembro e por 1 a 0 para o Rennes na Ligue 1 em 11 de setembro. O Paris Saint-Germain vem de vitória por 1 a 0 sobre o Brestois na Ligue 1 em 13 de setembro.

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Onde assistir

Competição: Ligue 1 (Temporada regular) 📅 Data: 20 de Setembro de 2026 ⏰ Horário: 15h45 (de Brasília) 📍 Local: CEPAC Vélodrome, Marseille Transmissão: Xsports e CazéTV (YouTube e Prime Video) Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Olympique de Marselha

Técnico: B. Génésio

J. de Lange; C. Egan-Riley, D. Cornelius, U. Garcia e A. Gomes; H. Abdelli, P. Højbjerg e A. Harit; T. Weah, N. Maupay e K. Abdallah.

Paris Saint Germain

Técnico: Luis Enrique

M. Safonov; Nuno Mendes, W. Pacho, Marquinhos e A. Hakimi; João Neves, Vitinha e W. Zaïre-Emery; K. Kvaratskhelia, Ferran Torres e O. Dembélé.

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Tendências de apostas e estatísticas de Olympique de Marselha x PSG

O histórico do confronto entre Olympique de Marselha e PSG registra uma vantagem da equipe de Paris, que soma 38 vitórias, 17 empates e 18 derrotas em 73 jogos na história (com saldo de 117 a 68 a seu favor), mantendo também um retrospecto ligeiramente superior na casa do rival, onde acumula 13 triunfos, 8 empates e 12 reveses em 33 partidas (saldo de 46-36). O placar mais comum no duelo geral é a vitória do PSG por 2 a 1, ocorrida 11 vezes, enquanto o 1 a 0 é o resultado mais frequente na casa do Olympique de Marselha, registrado em 7 oportunidades. Nos últimos cinco encontros diretos na liga e em todas as competições, o PSG venceu quatro jogos e perdeu apenas um — destacando-se a última temporada, em que o Olympique de Marselha venceu por 1 a 0 em casa e o PSG respondeu com uma goleada por 5 a 0 em seus domínios, placar de cinco gols de diferença que se repetiu a favor do clube parisiense no confronto mais recente. Além disso, esses embates costumam ser movimentados, apresentando uma média de 3,4 gols por partida (sendo 1,8 na primeira etapa), com o PSG marcando em média 2,6 gols e o Olympique de Marselha 0,8.

No contexto atual da competição, ambas as equipes vêm de tropeços por não terem vencido seus compromissos mais recentes na liga e registram posições inferiores em relação ao ano passado. O Olympique de Marselha atravessa uma fase delicada ao acumular três derrotas consecutivas e figurar na 13ª colocação com 3 pontos — em contraste com o 7º lugar e os 6 pontos de um ano atrás —, embora apresente um desempenho recente na liga superior ao do rival e conte com Amine Ferid Ghouiri como seu principal artilheiro, com 4 gols. Por sua vez, o PSG ocupa a 7ª posição com 5 pontos (contra a liderança e 12 pontos da temporada anterior), e apesar de sustentar um rendimento geral nos últimos cinco jogos melhor que o do adversário e ter balançado as redes em seus últimos cinco compromissos, a equipe de Paris enfrenta um jejum de cinco partidas sem vencer fora de casa no geral. Contudo, o PSG permanece invicto como visitante nesta edição do campeonato (1 vitória e 2 empates), marcou em todos os três jogos fora de casa e conta com a artilharia de Ferran Torres Garcia, autor de 3 gols, precisando ajustar o setor defensivo, que foi vazado em cada um dos seus últimos 10 jogos.

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Na análise tática ao longo dos 90 minutos, o PSG demonstra maior imposição no início dos jogos, vencendo o primeiro tempo e indo para o intervalo em vantagem em 47% de suas partidas, contra 40% registrados pelo Olympique de Marselha. Em relação ao volume de gols na temporada, a equipe de Marselha mostra grande força ofensiva ao marcar em média 2,04 gols por jogo em seus domínios, enquanto o PSG registra 1,86 gols por partida atuando como visitante. Quando consegue abrir a vantagem de 1 a 0 em casa, o Olympique de Marselha confirma a vitória em 68% das oportunidades, ao passo que o PSG transforma o placar favorável de 1 a 0 fora de casa em triunfo em 77% das vezes. Por fim, em cenários nos quais saem perdendo por 1 a 0, a capacidade de reação favorece a equipe mandante, já que o Olympique de Marselha alcança a virada em 36% dos jogos em casa após sofrer o primeiro gol, enquanto o PSG obtém 20% de vitórias como visitante quando começa em desvantagem no placar.