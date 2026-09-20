Atlético de Madrid x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações

Atlético de Madrid e Real Madrid se enfrentam nesta 20 de setembro, às 11h15 no Riyadh Air Metropolitano, pela 7ª rodada La Liga. O confronto, válido pela 7ª rodada do La Liga, terá transmissão da CazéTV no Youtube ou no Prime Video. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Atlético de Madrid vem de vitória de duas vitórias na La Liga: Atlético de Madrid 4 x 0 Osasuna e Real Sociedad 0 x 3 Atlético de Madrid. No Espanhol, o Real Madrid também vem de duas vitórias: Elche 2 x 3 Real Madrid e Real Madrid 4 x 1 Rayo Vallecano. O Real é o segundo colocado do Espanhol, com 15 pontos em 6 jogos, e o Atlético é o quarto, com 13 pontos em 6 jogos.

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Onde assistir

Competição: La Liga (Temporada regular) 📅 Data: 20 de Setembro de 2026 ⏰ Horário: 11h15 (de Brasília) 📍 Local: Riyadh Air Metropolitano, Madrid 📺 Onde assistir: CazéTV no Youtube ou no Prime Video Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Atlético de Madrid

Técnico: D. Simeone

J. Oblak; Alejandro Grimaldo, Robin Le Normand, C. Romero e Marcos Llorente; Koke, J. Cardoso e Lee Kang-In; Álex Baena, A. Lookman e J. David.

Real Madrid

Técnico: José Mourinho

T. Courtois; Marc Cucurella, Dean Huijsen, I. Konaté e T. Alexander-Arnold; A. Güler, A. Tchouaméni e F. Valverde; Y. Diomande, Vinícius Júnior e K. Mbappé.

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Tendências de apostas e estatísticas para Atlético de Madrid x Real Madrid

O histórico do clássico entre Atlético Madrid e Real Madrid CF aponta uma vantagem da equipe merengue, que soma 40 vitórias, 32 empates e 14 derrotas em 86 jogos disputados na história (com saldo de gols de 140 a 94 a seu favor), além de manter o retrospecto favorável mesmo quando atua no estádio do rival, acumulando 18 triunfos, 12 empates e 9 reveses em 39 partidas (saldo de 61-43). O placar mais comum no grande duelo da capital espanhola é o empate por 1 a 1, registrado em 19 oportunidades. Apesar da superioridade histórica do Real Madrid — que venceu quatro dos últimos cinco embates diretos (incluindo o mais recente, por um gol de diferença) e perdeu apenas um —, o Atlético de Madrid defende uma marca importante em seus domínios, estando invicto contra o rival em casa nos últimos cinco encontros, destacando-se na temporada passada a vitória por 5 a 2 em casa após a derrota por 3 a 2 no primeiro turno. Os confrontos entre ambos costumam ser movimentados, apresentando uma média expressiva de 3,8 gols por partida (sendo 1,8 na primeira etapa), com o Real Madrid marcando em média 2 gols por jogo e o Atlético registrando 1,8.

No panorama da temporada, o Real Madrid CF atravessa um momento superior ao do rival, embalado por uma sequência de três vitórias consecutivas e ostentando desempenhos recentes tanto na La Liga quanto nos últimos cinco jogos melhores que os do Atlético Madrid, embora a equipe merengue não tenha conseguido balançar as redes em um de seus três jogos como visitante na liga. Um dado marcante sobre a dinâmica dos times ao longo das partidas reside no tempo dos gols: enquanto o Real Madrid constrói 29% de suas bolas na rede entre os minutos 16 e 30, o Atlético mostra enorme poder de decisão na reta final, anotando 50% dos seus gols entre os minutos 76 e 90. No âmbito individual, o grande destaque do Real Madrid é Kylian Sanmi Mbappe Lottin, artilheiro do time com 7 gols, servido por Vinicius Jose Paixao De Oliveira Junior com 3 assistências; pelo lado do Atlético Madrid, Alejandro Baena Rodriguez lidera a artilharia com 3 gols, enquanto David Hancko é o principal garçom com 2 passes decisivos.

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Na análise do comportamento tático ao longo dos 90 minutos, o Real Madrid demonstra maior imposição no início das partidas, vencendo o primeiro tempo e indo para o intervalo em vantagem em 50% dos seus jogos, contra 35% registrados pelo Atlético Madrid. Em relação ao volume ofensivo médio na temporada, os donos da casa exibem grande eficiência ofensiva ao marcar 2,31 gols por jogo em seus domínios, enquanto o time visitante assinala em média 1,88 gols por partida longe de sua torcida. Quando conseguem sair na frente, ambas as equipes demonstram a mesma eficiência cirúrgica: o Atlético confirma a vitória em 86% dos jogos em que lidera por 1 a 0 em casa, mesmo percentual de 86% de triunfos obtidos pelo Real Madrid quando abre 1 a 0 fora. Já em cenários desfavoráveis, a capacidade de reverter o placar favorece a equipe mandante, já que o Atlético obtém 25% de viradas em casa após começar perdendo por 1 a 0, enquanto o Real Madrid consegue vencer apenas 9% das partidas fora de casa quando sofre o primeiro gol.