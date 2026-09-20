Manchester City x Sunderland: onde assistir, horário e escalações

Manchester City e Sunderland se enfrentam neste domingo, 20 de setembro, às 10h no Etihad Stadium, pela 5ª rodada da Premier League 2026/2027. O confronto, válido pela 5ª rodada da Premier League, terá transmissão do Disney+ e da ESPN 2. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Manchester City vem de vitória fora de casa contra o Manchester United por 1 a 0, pela Premier League, e vitória por 5 a 0 sobre o Norwich, pela Copa da Liga Inglesa. Já o Sunderland vem de vitória em casa contra o AZ Alkmaar por 1 a 0, pela Liga Europa, e de derrota em casa para o Arsenal por 2 a 0, pela Premier League.

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Onde assistir

Competição: Premier League (Temporada regular) 📅 Data: 20 de Setembro de 2026 ⏰ Horário: 10h (de Brasília) 📍 Local: Etihad Stadium, Manchester 📺 Onde assistir: Disney+ e ESPN 2 Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Manchester City

Técnico: E. Maresca

G. Donnarumma; J. Gvardiol, M. Guéhi, Rúben Dias e Matheus Nunes; E. Anderson, E. Fernández e R. Cherki; A. Bouaddi, A. Semenyo e E. Haaland.

Sunderland

Técnico: R. Le Bris

R. Roefs; Reinildo Mandava, O. Alderete, K. Danso e N. Mukiele; T. Hume, N. Sadiki e G. Xhaka; E. Le Fée, M. Fofana e W. Isidor.

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Tendências de apostas e estatísticas de Manchester City x Sunderland

O histórico do confronto entre Manchester City FC e Sunderland AFC aponta para uma ampla hegemonia da equipe de Manchester, que soma 22 vitórias, 4 empates e 7 derrotas em 33 jogos disputados no geral (com saldo de 67 a 30 a seu favor), além de um domínio avassalador em seus domínios, acumulando 12 triunfos, 2 empates e apenas 1 revés nas últimas 15 partidas na condição de mandante (saldo de 40-16). O Sunderland não vence o adversário fora de casa desde 1998, sustentando um jejum de 14 jogos no estádio dos rivais, onde o placar mais comum é o 3 a 0 a favor dos donos da casa (3 vezes), enquanto o resultado mais recorrente na história geral do duelo é o 0 a 1 (6 vezes). No retrospecto recente, o Manchester City permaneceu invicto nos últimos cinco duelos diretos (quatro vitórias e um empate) — registrando na última temporada uma vitória por 3 a 0 em casa e um empate por 0 a 0 como visitante, que foi exatamente o placar do último encontro —, dentro de um histórico que contabiliza média de 1,8 gols por partida (1 no primeiro tempo), com o Manchester City marcando 1,6 gols e o Sunderland 0,2 por jogo nesses embates.

Na atual edição da Premier League, o Manchester City vive uma fase brilhante ao engatar uma sequência de 6 vitórias consecutivas na temporada, 4 triunfos seguidos na liga e 3 vitórias em casa, ostentando quatro partidas seguidas sem sofrer gols e balançando as redes nos seus últimos seis compromissos. Essa grande arrancada se traduz na tabela, onde o clube ocupa a 2ª posição com 12 pontos — uma evolução em relação ao ano passado, quando figurava em 8º lugar com 6 pontos. Por outro lado, o Sunderland AFC registra uma queda de rendimento comparada à temporada anterior, estando atualmente na 14ª colocação com 4 pontos (contra a 6ª posição e os 7 pontos de um ano atrás). Embora ambas as equipes venham de jogos sem sofrer gols, o desempenho recente e o aproveitamento nos últimos cinco jogos do Manchester City superam amplamente os do adversário.

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A análise do comportamento ao longo dos 90 minutos reflete a forte imposição do Manchester City desde o apito inicial, vencendo o primeiro tempo e indo para o intervalo em vantagem em 55% de suas partidas, em contraste com os 24% registrados pelo Sunderland. Essa superioridade se desdobra nas médias gerais de gols na temporada, na qual os comandados de Manchester marcam expressivos 2,62 gols por jogo em casa, enquanto o Sunderland registra 1,15 gols por partida atuando fora. Quando consegue abrir 1 a 0 em seus domínios, o Manchester City consolida a vitória em 81% das ocasiões, ao passo que o Sunderland converte o placar favorável de 1 a 0 como visitante em triunfo em 66% dos casos. A diferença mais marcante surge na capacidade de reação a cenários desfavoráveis: mesmo quando começa perdendo por 1 a 0 em casa, o Manchester City demonstra enorme poder de recuperação ao vencer 60% desses jogos, enquanto o Sunderland consegue a virada fora de casa em apenas 18% das vezes em que sofre o primeiro gol.