Fiorentina x Napoli: onde assistir, horário e apostas

Fiorentina e Napoli se enfrentam nesta 20 de setembro, às 07h30 no Stadio Artemio Franchi, pela 5ª rodada da Serie A TIM. O confronto do Campeonato Italiano terá transmissão do Disney+. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Fiorentina vem de vitória por 4 a 2 contra o Venezia, fora de casa, pela Serie A TIM. Nos jogos anteriores disponíveis, a equipe mostrou boa performance ofensiva e busca manter a sequência positiva nesta temporada.

continua após a publicidade

O Napoli vem de vitória por 1 a 0 contra o Bologna, em casa, pela Serie A TIM. Nos jogos anteriores disponíveis, o time demonstrou solidez defensiva e eficiência para conquistar os três pontos.

Onde assistir

Competição: Serie A TIM (Temporada regular) 📅 Data: 20 de Setembro de 2026 ⏰ Horário: 7h30 (de Brasília) 📍 Local: Stadio Artemio Franchi, Firenze Transmissão: Disney+ Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Fiorentina

Técnico: P. Vanoli

David de Gea; L. Ranieri, Viery, R. Drăgușin e Álex Jiménez; A. Atta, C. Ndour e N. Fagioli; A. Njie, Beto e F. Mastantuono.

continua após a publicidade

Napoli

Técnico: M. Allegri

V. Milinković-Savić; L. Spinazzola, Rafa Marín, A. Rrahmani e G. Di Lorenzo; K. De Bruyne, S. Lobotka e B. Gilmour; A. Vergara, R. Højlund e M. Politano.

Tendências de apostas e estatísticas de Fiorentina x Napoli

O histórico do confronto entre Fiorentina e Napoli registra vantagem para a equipe napolitana, que soma 25 vitórias, 14 empates e 15 derrotas em 54 jogos disputados no geral (com saldo de gols de 81 a 70 a seu favor), mantendo também a superioridade nos encontros em Florença, com 10 triunfos do Napoli, 7 empates e 8 vitórias da Fiorentina em 25 partidas (apesar do saldo de 37-33 a favor dos mandantes). O placar mais comum no duelo é a vitória do Napoli por 2 a 1, ocorrida em 8 oportunidades, sendo que a Fiorentina não vence o rival em seus domínios desde 2018 e não triunfou em nenhum dos últimos quatro encontros diretos — com o Napoli vencendo quatro dos últimos cinco duelos (incluindo os dois jogos da temporada passada, por 2 a 1 em casa e 3 a 1 fora, e a vitória por um gol no último duelo). Além disso, esses embates costumam ser movimentados, apresentando uma média expressiva de 3,4 gols por partida (sendo 1,6 no primeiro tempo), com o Napoli marcando em média 2,4 gols e a Fiorentina 1 gol.

continua após a publicidade

No panorama atual da temporada, o Napoli ocupa a 10ª colocação da Série A com 6 pontos — em queda na comparação com o ano passado, quando liderava a competição com 12 pontos —, vindo de uma sequência negativa de três derrotas consecutivas, embora ainda apresente um desempenho recente na liga superior ao da Fiorentina. A equipe de Florença, por sua vez, enfrenta instabilidades defensivas ao ter sofrido gols em cada um dos seus últimos sete jogos, ainda que ambos os times venham de partidas sem sofrer gols em seus compromissos mais recentes. No setor ofensivo, o grande destaque da Fiorentina é Franco Mastantuono, artilheiro do time com 3 gols, enquanto Rasmus Winther Hojlund lidera o ataque do Napoli com 2 gols marcados.

Na análise tática ao longo dos 90 minutos, o Napoli impõe maior ritmo na etapa inicial, vencendo o primeiro tempo e indo para o intervalo em vantagem em 48% de suas partidas, contra 33% da Fiorentina. Em termos de média de gols na temporada, a Fiorentina registra 1,53 gols marcados por jogo quando atua em casa, ao passo que o Napoli assinala 1,23 gols por partida jogando como visitante. Ao conseguir abrir a vantagem de 1 a 0 em seus domínios, a Fiorentina confirma a vitória em 56% das ocasiões, enquanto o Napoli transforma o placar favorável de 1 a 0 fora de casa em triunfo em 66% dos casos. Por fim, diante de cenários desfavoráveis, ambos encontram grandes barreiras para reagir: quando começa perdendo por 1 a 0 em casa, a Fiorentina vira o jogo em apenas 16% das vezes, índice bastante próximo aos 11% de vitórias alcançados pelo Napoli como visitante após sofrer o primeiro gol.