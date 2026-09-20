Bournemouth x Liverpool: onde assistir, horário e escalações

Bournemouth e Liverpool se enfrentam neste domingo, 20 de setembro, às 10h no Vitality Stadium, pela 5ª rodada Premier League 2026/2027. O confronto, válido pela 5ª rodada do Premier League 2026/2027, terá transmissão do Disney+ e ESPN. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Bournemouth vem de vitória por 2 a 1 diante do Real Sociedad, fora de casa, pela Liga Europa 2026/2027. Antes, empatou em 2 a 2 contra o Brentford, em casa, pela Premier League 2026/2027. Já o Liverpool vem de empate em 0 a 0 contra o Fulham, em casa, pela Premier League, mas, no meio de semana, venceu o Tottenham pela Copa da Liga Inglesa por 3 a 1

continua após a publicidade

Onde assistir

Competição: Premier League (Temporada regular) 📅 Data: 20 de Setembro de 2026 ⏰ Horário: 10h (de Brasília) 📍 Local: Vitality Stadium, Bournemouth, Dorset 📺 Onde assistir: Disney + e ESPN Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Bournemouth

Técnico: M. Rose

Đ. Petrović; A. Truffert, António Silva, J. Hill e A. Smith; M. Tavernier, T. Adams e A. Scott; Rayan, J. Kluivert e Evanilson.

Liverpool

Técnico: Andoni Iraola

Alisson Becker; K. Tsimikas, V. van Dijk, J. Jacquet e R. Araujo; R. Gravenberch, D. Szoboszlai e F. Wirtz; B. Barcola, Víctor Muñoz e A. Isak.

continua após a publicidade

Tendências de apostas e estatísticas de Bournemouth x Liverpool

O histórico do confronto entre AFC Bournemouth e Liverpool FC aponta para uma ampla hegemonia da equipe de Liverpool, que soma 18 vitórias, 1 empate e apenas 3 derrotas em 22 jogos disputados no geral (com saldo de gols de 62 a 17), mantendo a vantagem mesmo na casa do adversário com 9 triunfos e 3 reveses em 12 partidas (saldo de 31-11). O placar mais comum na história geral do duelo é o 3 a 0 a favor do Liverpool (4 vezes), enquanto a vitória por 4 a 0 é o resultado mais recorrente na casa do Bournemouth (3 vezes). Apesar de o Liverpool ter vencido quatro dos últimos cinco duelos diretos e registrar uma média de 3 gols marcados por jogo nesses encontros contra 1 gol do Bournemouth (média total de 4 gols por partida, sendo 1,6 na primeira etapa), a equipe mandante guarda a lembrança da vitória no último confronto, quando venceu por 3 a 2 em seus domínios — no mesmo placar registrado no reencontro da temporada passada, que também contou com triunfo do Liverpool por 4 a 2 em seu estádio.

No cenário atual da Premier League, ambas as equipes atravessam fases de invencibilidade, com o AFC Bournemouth sustentando quatro jogos sem perder no geral, 13 partidas de invencibilidade em casa e uma marca de balançar as redes em seus últimos 18 compromissos, enquanto o Liverpool FC não perde há sete jogos. Contudo, as duas equipes chegam buscando reabilitação por não ter vencido seus compromissos mais recentes no campeonato e registram posições inferiores na tabela em comparação ao ano passado: o Bournemouth ocupa a 15ª colocação com 3 pontos (contra o 4º lugar e 9 pontos de um ano atrás), e o Liverpool figura em 8º lugar com 6 pontos (contra a liderança e 12 pontos na temporada anterior). Individualmente, a produtividade ofensiva e disciplinar ganha destaque em ambos os lados, com Marcus Tavernier e Alexander Isak liderando a artilharia com 3 gols cada, Francisco Evanilson De Lima Barbosa e Cody Mathes Gakpo na liderança de assistências com 3 passes decisivos cada, e Adam Smith (3 amarelos) e Milos Kerkez (2 amarelos) figurando como os mais advertidos por suas equipes, em um contexto no qual o desempenho recente do Liverpool supera o do rival.

continua após a publicidade

Na análise do comportamento tático ao longo dos 90 minutos, o AFC Bournemouth mostra uma ligeira superioridade no início dos jogos, vencendo o primeiro tempo e indo para o intervalo em vantagem em 40% de suas partidas, contra 36% do Liverpool FC. Esse bom aproveitamento inicial dos mandantes reflete-se no volume de gols da equipe, que ostenta uma média de 2,26 gols marcados por jogo em casa, enquanto o Liverpool registra 1,52 gols por partida atuando como visitante. Ao conseguir abrir 1 a 0 em seus domínios, o Bournemouth confirma a vitória em 54% dos casos, ao passo que o Liverpool demonstra uma eficiência quase perfeita fora de casa ao converter a vantagem de 1 a 0 em triunfo em impressionantes 90% das vezes. Por fim, diante de cenários desfavoráveis, a capacidade de reação inverte os papéis: o Bournemouth atinge 33% de viradas em casa após começar perdendo por 1 a 0, enquanto o Liverpool encontra severas dificuldades como visitante ao vencer apenas 6% dos jogos em que sofre o primeiro gol fora de casa.