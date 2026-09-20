Getafe x Málaga: apostas, onde assistir, horário e escalações

Getafe e Málaga se enfrentam nesta 20 de setembro, às 9h no Estadio Coliseum, pela 7ª rodada da La Liga 2026/2027. O confronto do Campeonato Espanhol terá transmissão da CazéTV no Youtube e no Prime Video. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Getafe vem de derrota para o Betis por 1 a 0 na última rodada da La Liga, disputada em 17 de setembro. Antes disso, empatou em casa contra o Deportivo La Coruña por 1 a 1, mostrando dificuldades recentes na competição.

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O Málaga, por sua vez, também vem de derrota na La Liga, ao perder em casa para o Villarreal por 3 a 1 em 17 de setembro. Na rodada anterior, empatou fora contra o Celta de Vigo por 1 a 1, buscando recuperação na competição.

Onde assistir

Competição: La Liga (Temporada regular) 📅 Data: 20 de Setembro de 2026 ⏰ Horário: 9h (de Brasília) 📍 Local: Estádio Coliseum, Getafe 📺 Onde assistir: CazéTV no Youtube e no Prime Video Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Getafe

Técnico: José Bordalás

David Soria; Z. Romero, D. Dakonam, Davinchi e Andrés García; N. Gudelj, Francho Serrano e O. Mangala; O. López, M. Satriano e Iván Azón.

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Málaga

Técnico: Funes

Alfonso Herrero; José Salinas, Einar Galilea, Ángel Recio e Carlos Puga; Ramón Enríquez, Juan Cruz e Pablo Martínez; Carlos Dotor, David Larrubia e Chupe.

Tendências de apostas e estatísticas para Getafe x Málaga

O histórico entre Getafe e Malaga aponta para um equilíbrio quase absoluto ao longo de 26 jogos disputados na história, com o Malaga somando 12 vitórias contra 11 do Getafe e 3 empates (com saldo de gols de 35 a 33 a favor da equipe visitante), embora o cenário mude drasticamente quando o confronto ocorre com o Getafe como mandante. Em seus domínios, a equipe da casa ostenta uma expressiva vantagem com 9 triunfos e 4 derrotas em 13 partidas (saldo de 18-12), estando invicta contra o rival em casa nos últimos cinco encontros — com a última vitória do Malaga como visitante nesse duelo datando de 2012. O placar de 1 a 0 é a marca registrada do embate, sendo o resultado mais comum tanto no geral (7 vezes) quanto na casa do Getafe (6 vezes), destacando-se ainda o retrospecto recente de três vitórias do Getafe (incluindo o último duelo por um gol de diferença) e duas do Malaga nos últimos cinco confrontos, que registram uma média de 2,2 gols por partida (1 gol na primeira etapa), com o Malaga marcando em média 1,2 gols e o Getafe 1 gol.

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No panorama da atual temporada da La Liga, ambos os clubes atravessam momentos de instabilidade e buscam reabilitação por não terem vencido seus compromissos mais recentes. O Getafe ocupa a 15ª colocação com 5 pontos — um desempenho inferior ao de um ano atrás, quando figurava em 7º lugar com 10 pontos —, acumulando cinco jogos sem vencer e sofrendo gols em todos eles, além de liderar o número de cartões vermelhos da competição com 3 expulsões; contudo, a equipe mostra solidez em seus domínios ao sustentar 6 jogos de invencibilidade em casa, somando 1 vitória e 2 empates nesta temporada sem passar em branco no ataque. Já o Malaga atravessa uma fase ainda mais delicada ao não vencer há sete partidas, amargando três derrotas seguidas como visitante e um jejum de dois jogos sem balançar as redes, refletido em sua campanha fora de casa (0 vitórias, 1 empate e 2 derrotas), na qual não marcou em dois dos três jogos disputados, o que concede ao Getafe um rendimento recente ligeiramente superior na liga.

A análise do comportamento tático ao longo dos 90 minutos mostra que o Malaga consegue se impor com maior frequência na etapa inicial, vencendo o primeiro tempo e indo para o intervalo em vantagem em 32% de suas partidas, contra apenas 17% do Getafe. Em termos de volume ofensivo médio na temporada, o Getafe registra 1 gol por jogo atuando em casa, enquanto o Malaga assinala 1,52 gols por partida jogando como visitante. Quando consegue inaugurar o marcador em seus domínios fazendo 1 a 0, o Getafe confirma a vitória em 76% das ocasiões, ao passo que o Malaga transforma o placar favorável de 1 a 0 fora de casa em triunfo em 71% das vezes. Por fim, diante de cenários desfavoráveis em que começam perdendo por 1 a 0, ambos encontram enorme resistência para reverter a desvantagem: o Getafe não conseguiu vencer nenhum jogo em casa após sofrer o primeiro gol (0% de vitórias), enquanto o Malaga obtém apenas 7% de viradas atuando como visitante após sair atrás no placar.