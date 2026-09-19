Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (19/09/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
O sábado (19) terá uma programação recheada de jogos para os fãs de futebol, com duelos decisivos pelo Campeonato Brasileiro e grandes confrontos do futebol europeu. Os destaques do dia ficam por conta de São Paulo x Internacional e Sevilla x Barcelona.
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Confira a lista completa de jogos deste sábado (19/09), com horários e onde assistir a cada transmissão.
Confira a lista completa de jogos deste sábado (19/09), com horários e onde assistir a cada transmissão.
Campeonato Alemão (2ª divisão)
- 8h: Kaiserlautern x Eintracht Braunschweig – OneFootball
- 8h: Holstein Kiel x Osnabruck – OneFootball
- 8h: Karlsruher x Nurnberg – OneFootball e TV Romário (YouTube)
- 15h30: Dynamo Dresden x Hertha Berlin – OneFootball
Campeonato Inglês
- 8h30: Tottenham x Aston Villa – Disney+
- 11h: Newcastle x Hull City – ESPN 2 e Disney+
- 11h: Brighton x Arsenal – Disney+
- 11h: Everton x Ipswich Town – Disney+
- 13h30: Nottingham Forest x Coventry City – Disney+
Campeonato Inglês (2ª divisão)
- 8h30: Milwall x West Ham – ESPN e Disney+
Campeonato Espanhol
- 9h: Osasuna x Rayo Vallecano – CazéTV
- 13h30: Celta de Vigo x Racing Santander – CazéTV
- 16h: Sevilla x Barcelona – CazéTV
Campeonato Italiano
- 10h: Bologna x Torino – Disney+
- 10h: Udinese x Cagliari – Disney+
- 13h: Roma x Inter de Milão – ESPN e Disney+
- 15h45: Venezia x Lazio – ESPN 2 e Disney+
Campeonato Uruguaio
- 10h: Fénix x Colón – Disney+
- 12h: Boston River x Progreso – Disney+
- 15h30: Cerro x Uruguai – Disney+
Copa Intercontinental
- 10h: Mamelodi Sundowns x Al Ahli – SporTV e CazéTV
Campeonato Alemão
- 10h30: Eintracht Frankfurt x Freiburg – Canal GOAT e OneFootball
- 10h30: Borussia M'gladbach x Mainz – Canal GOAT
- 10h30: Werder Bremen x Augsburg – TV Romário (YouTube) e OneFootball
- 10h30: Hamburgo x Koln – SportyNet (TV e YouTube) e OneFootball
- 13h30: Stuttgart x Borussia Dortmund – XSports, SportyNet, OneFootball e CazéTV
Campeonato Inglês Feminino
- 10h45: Chelsea x Birmingham – XSports
- 13h30: Arsenal x Manchester United – Canal GOAT
Campeonato Francês
- 12h15: Paris FC x Strasbourg – CazéTV
- 15h45: Olympique de Lyon x Rennes – XSports
- 15h45: Le Mans x Lorient – CazéTV
- 15h45: Toulouse x Le Havre – CazéTV
- 15h45: Angers x Troyes – CazéTV
Campeonato Uruguaio (2ª divisão)
- 13h: Miramar x Uruguay Montevideo – Disney+
- 16h: Plaza Colonia x Paysandú-URU – Disney+
- 19h: La Luz x Atenas – Disney+
Campeonato Turco
- 14h: Trabzonspor x Galatasaray – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Argentino
- 14h30: Gimnasia x Banfield – Disney+
- 14h30: Gimnasia M. x Deportivo Riestra – Disney+
- 19h: River Plate x Huracán – ESPN e Disney+
Copa Rio
- 15h: Nova Iguaçu x Boavista – Cariocão TV (YouTube)
Campeonato Holandês
- 15h: Ajax x Excelsior – ESPN 3 e Disney+
Campeonato Brasileiro
- 16h: Atlético-MG x Chapecoense – Premiere
- 17h: Mirassol x Botafogo – TV Record, CazéTV e Premiere
- 18h30: Remo x Santos – Premiere
- 20h30: Vasco x Coritiba – Amazon Prime Video
- 21h: São Paulo x Internacional – SporTV e Premiere
Campeonato Brasileiro Série B
- 16h30: Sport x Juventude – RedeTV!, SportyNet (TV e YouTube) e Disney+
- 18h30: Athletic x Botafogo-SP – Disney+
Campeonato Brasileiro Feminino
- 16h30: São Paulo x Flamengo – TV Globo, SporTV e GETV
Campeonato Português
- 16h30: Sporting x Arouca – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Brasileiro Série C
- 17h: Maringá x Botafogo-PB – SportyNet+, Band (Norte e Nordeste) e Canal do Beja (YouTube)
Copa Paulista
- 18h: Noroeste x Primavera – Metrópoles Esportes (YouTube)
- 19h: São José-SP x Comercial – Metrópoles Esportes (YouTube)
Campeonato Mexicano
- 20h: Atletico San Luis x Necaxa – Disney+
- 22h10: Monterrey x Cruz Azul – SportyNet (TV e YouTube)
MLS
- 20h30: Montreal x Columbus Crew – AppleTV
- 20h30: DC United x Charlotte FC – AppleTV
- 20h30: NE Revolution x Orlando City – AppleTV
- 20h30: SJ Earthquakes x LAFC – AppleTV
- 21h30: FC Dallas x Austin – AppleTV
- 21h30: Houston Dynamo x Cincinnati – AppleTV
- 21h30: Minnesota United x LA Galaxy – AppleTV
- 21h30: Sporting KC x Philadelphia Union – AppleTV
- 21h30: St. Louis City x Toronto – AppleTV
- 22h30: Colorado Rapids x Seattle Sounders – AppleTV
- 22h30: Nashville x Chicago Fire – AppleTV
- 22h30: Real Salt Lake x V. Whitecaps – AppleTV
- 23h30: Portland Timbers x Atlanta United – AppleTV
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Futebol Internacional
Ídolo da Inter de Milão, Sandro Mazzola morre aos 83 anosHá 21 minutos
Fora de Campo
Torcida do Flamengo reage ao anúncio de Lorran no Sharjah FC: 'Ficou claro'Há 11 horas
Futebol Nacional
Ituano deve receber quase R$ 50 milhões por venda de Martinelli ao Al-HilalHá 12 horas
Futebol Internacional
Análise tática do Guffo: o Barcelona é o melhor time do mundo?Há 13 horas
Fora de Campo
Filipe Luís chama atenção após jogo do Monaco: 'Avassalador'Há 13 horas
Fora de Campo
Estêvão vira assunto em derrota do Chelsea na Premier League: 'Piada'Há 14 horas
Mais LANCE!