O sábado (19) terá uma programação recheada de jogos para os fãs de futebol, com duelos decisivos pelo Campeonato Brasileiro e grandes confrontos do futebol europeu. Os destaques do dia ficam por conta de São Paulo x Internacional e Sevilla x Barcelona.

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São Paulo recebe o Internacional no Mormbis (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC

Confira a lista completa de jogos deste sábado (19/09), com horários e onde assistir a cada transmissão.

Confira a lista completa de jogos deste sábado (19/09), com horários e onde assistir a cada transmissão.

Campeonato Alemão (2ª divisão)

8h: Kaiserlautern x Eintracht Braunschweig – OneFootball 8h: Holstein Kiel x Osnabruck – OneFootball 8h: Karlsruher x Nurnberg – OneFootball e TV Romário (YouTube) 15h30: Dynamo Dresden x Hertha Berlin – OneFootball

Campeonato Inglês

8h30: Tottenham x Aston Villa – Disney+

11h: Newcastle x Hull City – ESPN 2 e Disney+

11h: Brighton x Arsenal – Disney+

11h: Everton x Ipswich Town – Disney+

13h30: Nottingham Forest x Coventry City – Disney+

Campeonato Inglês (2ª divisão)

8h30: Milwall x West Ham – ESPN e Disney+

Campeonato Espanhol

9h: Osasuna x Rayo Vallecano – CazéTV

13h30: Celta de Vigo x Racing Santander – CazéTV

16h: Sevilla x Barcelona – CazéTV

Campeonato Italiano

10h: Bologna x Torino – Disney+ 10h: Udinese x Cagliari – Disney+ 13h: Roma x Inter de Milão – ESPN e Disney+ 15h45: Venezia x Lazio – ESPN 2 e Disney+

Campeonato Uruguaio

10h: Fénix x Colón – Disney+ 12h: Boston River x Progreso – Disney+ 15h30: Cerro x Uruguai – Disney+

Copa Intercontinental

10h: Mamelodi Sundowns x Al Ahli – SporTV e CazéTV

Campeonato Alemão

10h30: Eintracht Frankfurt x Freiburg – Canal GOAT e OneFootball 10h30: Borussia M'gladbach x Mainz – Canal GOAT 10h30: Werder Bremen x Augsburg – TV Romário (YouTube) e OneFootball 10h30: Hamburgo x Koln – SportyNet (TV e YouTube) e OneFootball 13h30: Stuttgart x Borussia Dortmund – XSports, SportyNet, OneFootball e CazéTV

Campeonato Inglês Feminino

10h45: Chelsea x Birmingham – XSports

13h30: Arsenal x Manchester United – Canal GOAT

Campeonato Francês

12h15: Paris FC x Strasbourg – CazéTV

15h45: Olympique de Lyon x Rennes – XSports

15h45: Le Mans x Lorient – CazéTV

15h45: Toulouse x Le Havre – CazéTV

15h45: Angers x Troyes – CazéTV

Campeonato Uruguaio (2ª divisão)

13h: Miramar x Uruguay Montevideo – Disney+ 16h: Plaza Colonia x Paysandú-URU – Disney+ 19h: La Luz x Atenas – Disney+

Campeonato Turco

14h: Trabzonspor x Galatasaray – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Argentino

14h30: Gimnasia x Banfield – Disney+

14h30: Gimnasia M. x Deportivo Riestra – Disney+

19h: River Plate x Huracán – ESPN e Disney+

Copa Rio

15h: Nova Iguaçu x Boavista – Cariocão TV (YouTube)

Campeonato Holandês

15h: Ajax x Excelsior – ESPN 3 e Disney+

Campeonato Brasileiro

16h: Atlético-MG x Chapecoense – Premiere 17h: Mirassol x Botafogo – TV Record, CazéTV e Premiere 18h30: Remo x Santos – Premiere 20h30: Vasco x Coritiba – Amazon Prime Video 21h: São Paulo x Internacional – SporTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

16h30: Sport x Juventude – RedeTV!, SportyNet (TV e YouTube) e Disney+

18h30: Athletic x Botafogo-SP – Disney+

Campeonato Brasileiro Feminino

16h30: São Paulo x Flamengo – TV Globo, SporTV e GETV

Campeonato Português

16h30: Sporting x Arouca – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Brasileiro Série C

17h: Maringá x Botafogo-PB – SportyNet+, Band (Norte e Nordeste) e Canal do Beja (YouTube)

Copa Paulista

18h: Noroeste x Primavera – Metrópoles Esportes (YouTube) 19h: São José-SP x Comercial – Metrópoles Esportes (YouTube)

Campeonato Mexicano

20h: Atletico San Luis x Necaxa – Disney+

22h10: Monterrey x Cruz Azul – SportyNet (TV e YouTube)

MLS

20h30: Montreal x Columbus Crew – AppleTV 20h30: DC United x Charlotte FC – AppleTV 20h30: NE Revolution x Orlando City – AppleTV 20h30: SJ Earthquakes x LAFC – AppleTV 21h30: FC Dallas x Austin – AppleTV 21h30: Houston Dynamo x Cincinnati – AppleTV 21h30: Minnesota United x LA Galaxy – AppleTV 21h30: Sporting KC x Philadelphia Union – AppleTV 21h30: St. Louis City x Toronto – AppleTV 22h30: Colorado Rapids x Seattle Sounders – AppleTV 22h30: Nashville x Chicago Fire – AppleTV 22h30: Real Salt Lake x V. Whitecaps – AppleTV 23h30: Portland Timbers x Atlanta United – AppleTV

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