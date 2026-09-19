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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (19/09/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
19/09/2026 06:00
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Raphinha e Lamine Yamal comemoram gol do Barcelona contra o Rayo Vallecano por La Liga.
Barcelona enfrenta o Sevilla (Foto: Lluis Gene/AFP)

O sábado (19) terá uma programação recheada de jogos para os fãs de futebol, com duelos decisivos pelo Campeonato Brasileiro e grandes confrontos do futebol europeu. Os destaques do dia ficam por conta de São Paulo x Internacional e Sevilla x Barcelona.

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Luciano do São Paulo passando a bola contra o Internacional
 São Paulo recebe o Internacional no Mormbis (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC

Confira a lista completa de jogos deste sábado (19/09), com horários e onde assistir a cada transmissão.

Confira a lista completa de jogos deste sábado (19/09), com horários e onde assistir a cada transmissão.

Campeonato Alemão (2ª divisão)

  1. 8h: Kaiserlautern x Eintracht Braunschweig – OneFootball
  2. 8h: Holstein Kiel x Osnabruck – OneFootball
  3. 8h: Karlsruher x Nurnberg – OneFootball e TV Romário (YouTube)
  4. 15h30: Dynamo Dresden x Hertha Berlin – OneFootball

Campeonato Inglês

  • 8h30: Tottenham x Aston Villa – Disney+
  • 11h: Newcastle x Hull City – ESPN 2 e Disney+
  • 11h: Brighton x Arsenal – Disney+
  • 11h: Everton x Ipswich Town – Disney+
  • 13h30: Nottingham Forest x Coventry City – Disney+

Campeonato Inglês (2ª divisão)

  • 8h30: Milwall x West Ham – ESPN e Disney+

Campeonato Espanhol

  • 9h: Osasuna x Rayo Vallecano – CazéTV
  • 13h30: Celta de Vigo x Racing Santander – CazéTV
  • 16h: Sevilla x Barcelona – CazéTV

Campeonato Italiano

  1. 10h: Bologna x Torino – Disney+
  2. 10h: Udinese x Cagliari – Disney+
  3. 13h: Roma x Inter de Milão – ESPN e Disney+
  4. 15h45: Venezia x Lazio – ESPN 2 e Disney+

Campeonato Uruguaio

  1. 10h: Fénix x Colón – Disney+
  2. 12h: Boston River x Progreso – Disney+
  3. 15h30: Cerro x Uruguai – Disney+

Copa Intercontinental

  • 10h: Mamelodi Sundowns x Al Ahli – SporTV e CazéTV

Campeonato Alemão

  1. 10h30: Eintracht Frankfurt x Freiburg – Canal GOAT e OneFootball
  2. 10h30: Borussia M'gladbach x Mainz – Canal GOAT
  3. 10h30: Werder Bremen x Augsburg – TV Romário (YouTube) e OneFootball
  4. 10h30: Hamburgo x Koln – SportyNet (TV e YouTube) e OneFootball
  5. 13h30: Stuttgart x Borussia Dortmund – XSports, SportyNet, OneFootball e CazéTV

Campeonato Inglês Feminino

  • 10h45: Chelsea x Birmingham – XSports
  • 13h30: Arsenal x Manchester United – Canal GOAT

Campeonato Francês

  • 12h15: Paris FC x Strasbourg – CazéTV
  • 15h45: Olympique de Lyon x Rennes – XSports
  • 15h45: Le Mans x Lorient – CazéTV
  • 15h45: Toulouse x Le Havre – CazéTV
  • 15h45: Angers x Troyes – CazéTV

Campeonato Uruguaio (2ª divisão)

  1. 13h: Miramar x Uruguay Montevideo – Disney+
  2. 16h: Plaza Colonia x Paysandú-URU – Disney+
  3. 19h: La Luz x Atenas – Disney+

Campeonato Turco

  • 14h: Trabzonspor x Galatasaray – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Argentino

  • 14h30: Gimnasia x Banfield – Disney+
  • 14h30: Gimnasia M. x Deportivo Riestra – Disney+
  • 19h: River Plate x Huracán – ESPN e Disney+

Copa Rio

  • 15h: Nova Iguaçu x Boavista – Cariocão TV (YouTube)

Campeonato Holandês

  • 15h: Ajax x Excelsior – ESPN 3 e Disney+

Campeonato Brasileiro

  1. 16h: Atlético-MG x Chapecoense – Premiere
  2. 17h: Mirassol x Botafogo – TV Record, CazéTV e Premiere
  3. 18h30: Remo x Santos – Premiere
  4. 20h30: Vasco x Coritiba – Amazon Prime Video
  5. 21h: São Paulo x Internacional – SporTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

  • 16h30: Sport x Juventude – RedeTV!, SportyNet (TV e YouTube) e Disney+
  • 18h30: Athletic x Botafogo-SP – Disney+

Campeonato Brasileiro Feminino

  • 16h30: São Paulo x Flamengo – TV Globo, SporTV e GETV

Campeonato Português

  • 16h30: Sporting x Arouca – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Brasileiro Série C

  • 17h: Maringá x Botafogo-PB – SportyNet+, Band (Norte e Nordeste) e Canal do Beja (YouTube)

Copa Paulista

  1. 18h: Noroeste x Primavera – Metrópoles Esportes (YouTube)
  2. 19h: São José-SP x Comercial – Metrópoles Esportes (YouTube)

Campeonato Mexicano

  • 20h: Atletico San Luis x Necaxa – Disney+
  • 22h10: Monterrey x Cruz Azul – SportyNet (TV e YouTube)

MLS

  1. 20h30: Montreal x Columbus Crew – AppleTV
  2. 20h30: DC United x Charlotte FC – AppleTV
  3. 20h30: NE Revolution x Orlando City – AppleTV
  4. 20h30: SJ Earthquakes x LAFC – AppleTV
  5. 21h30: FC Dallas x Austin – AppleTV
  6. 21h30: Houston Dynamo x Cincinnati – AppleTV
  7. 21h30: Minnesota United x LA Galaxy – AppleTV
  8. 21h30: Sporting KC x Philadelphia Union – AppleTV
  9. 21h30: St. Louis City x Toronto – AppleTV
  10. 22h30: Colorado Rapids x Seattle Sounders – AppleTV
  11. 22h30: Nashville x Chicago Fire – AppleTV
  12. 22h30: Real Salt Lake x V. Whitecaps – AppleTV
  13. 23h30: Portland Timbers x Atlanta United – AppleTV

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