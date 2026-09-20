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Juventus x Atalanta: onde assistir, horário e apostas

Juventus e Atalanta se enfrentam dia 20 de setembro, às 13h, pela 5ª rodada da Serie A

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
20/09/2026 10:00
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Serie A TIM 2026/2027 - Juventus x Atalanta
Onde assistir ao vivo a partida entre Juventus e Atalanta pelo Serie A TIM 2026/2027 (Arte / Lance!)

Juventus e Atalanta se enfrentam neste domingo, 20 de setembro, às 13h no Allianz Stadium, pela 5ª rodada da Serie A TIM. O confronto, válido pela 5ª rodada da Serie A TIM, terá transmissão do Disney+. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Juventus vem de vitória em Juventus 5 x 0 NEC, por Liga Europa, em 17 de setembro de 2026. Pelo Campeonato Italiano, a equipe vem de derrota por 3 a 2 para o Sassuolo fora de casa. Já o Atalanta vem de derrota em casa, por 2 a 1, para o Cagliari, pela Serie A. Enquanto a Juve está em oitavo lugar no Italiano, com 7 pontos em 4 jogos, a equipe de Bérgamo está em 11º, com 6 pontos em 4 jogos.

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Onde assistir

  1. Competição: Serie A TIM (Temporada regular)
  2. 📅 Data: 20 de Setembro de 2026
  3. ⏰ Horário: 13h (de Brasília)
  4. 📍 Local: Allianz Stadium, Torino
  5. Transmissão: Disney+
  6. Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Juventus
Técnico: L. Spalletti
K. Grabara; Z. Çelik, J. Lucumí, F. Gatti e P. Kalulu; Douglas Luiz, P. Sarr e W. McKennie; N. González, K. Alajbegović e N. Woltemade.

Atalanta
Técnico: M. Sarri
M. Carnesecchi; S. Kolašinac, G. Scalvini, O. Kossounou e R. Bellanova; Éderson, F. Kessie e L. Samardžić; J. Rowe, G. Scamacca e C. De Ketelaere.

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Tendências de apostas e estatísticas de Juventus x Atalanta

O histórico do confronto entre Juventus e Atalanta aponta para uma vantagem tradicional da equipe de Turim no retrospecto geral e na Série A, embora os duelos recentes tenham sido marcados por uma elevada frequência de empates. Em seus domínios, a Juventus ostenta uma sólida invencibilidade histórica e uma das menores taxas de derrota frente ao rival de Bérgamo, em que o placar de 1 a 1 se destaca como um dos resultados mais repetidos ao longo dos anos. Nos últimos encontros diretos válidos por todas as competições, o equilíbrio tem sido a tônica, com triunfos decididos por margens mínimas e jogos competitivos que registram uma média constante de gols e boa movimentação desde a primeira etapa.

No panorama da temporada, a Juventus busca manter sua força e regularidade na parte de cima da tabela de classificação, respaldada por um desempenho defensivo consistente e por um ataque produtivo quando atua em seu estádio. A Atalanta, por sua vez, preserva sua marca registrada de intensidade e agressividade ofensiva, apresentando excelente volume de jogo e constância para balançar as redes atuando como visitante, o que nivela o rendimento recente de ambos os clubes na competição. Com as duas equipes brigando diretamente pelas primeiras posições e por vagas em torneios europeus, o protagonismo individual fica a cargo de seus principais artilheiros e garçons, que sustentam a eficiência ofensiva de cada lado.

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Na análise tática ao longo dos 90 minutos, a Atalanta costuma propor um ritmo acelerado logo nos momentos iniciais, vencendo o primeiro tempo e indo para o intervalo em vantagem em uma boa proporção de seus compromissos, enquanto a Juventus demonstra pragmatismo para controlar o ritmo de jogo. Quando consegue abrir 1 a 0 em seus domínios, a equipe de Turim apresenta um índice elevado de conversão em vitória, ao mesmo tempo em que a Atalanta exibe grande eficiência para assegurar os três pontos fora de casa sempre que sai na frente no placar. Por fim, diante de cenários desfavoráveis, a Juventus demonstra capacidade de reação para buscar a virada ou o empate em casa após sofrer 1 a 0, enquanto o time de Bérgamo costuma manter a postura ofensiva para tentar reverter a desvantagem quando começa perdendo longe de seus torcedores.

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