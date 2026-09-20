Fulham x Manchester United: onde assistir, horário e escalações

Fulham e Manchester United se enfrentam neste domingo (20), às 12h30, no Craven Cottage, em Londres, pela 5ª rodada da Premier League 2026/2027. O confronto terá transmissão do Disney+ e da ESPN. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Pela quarta rodada da Premier League, o Fulham vem de empate fora de casa contra o Liverpool, 0 a 0, e o Manchester United vem de derrota em casa para o Manchester City por 1 a 0.

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Onde assistir

Competição: Premier League (Temporada regular) 📅 Data: 20 de Setembro de 2026 ⏰ Horário: 12h30 (de Brasília) 📍 Local: Craven Cottage, London 📺 Onde assistir: Disney+ e ESPN Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Fulham

Técnico: Álvaro Arbeloa

B. Leno; A. Robinson, C. Bassey, D. Affengruber e T. Castagne; S. Charles, S. Berge e J. King; O. Bobb, A. Iwobi e Gonzalo García.

Manchester United

Técnico: M. Carrick

S. Lammens; P. Dorgu, L. Martínez, H. Maguire e Diogo Dalot; K. Mainoo, Y. Tielemans e Bruno Fernandes; M. Rashford, B. Mbeumo e Matheus Cunha.

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Tendências de apostas e estatísticas de Fulham x Manchester United

O histórico do confronto entre Fulham e Manchester United aponta uma ampla hegemonia da equipe de Manchester, que ostenta uma vantagem expressiva no retrospecto geral de duelos e mantém um excelente aproveitamento atuando no estádio Craven Cottage. Historicamente, o Fulham encontra sérias dificuldades para superar o rival em seus domínios, acumulando um longo histórico de reveses em casa contra o time de Old Trafford, onde os placares mais recorrentes costumam favorecer os visitantes por margens apertadas, como o 1 a 0 e o 2 a 1. No retrospecto recente pela Premier League e demais competições, os visitantes venceram a grande maioria dos últimos encontros diretos, mantendo uma média de gols superior e impondo sua tradição no duelo.

No contexto atual da competição, a dinâmica recente reflete o contraste de ambições e o rendimento tático de ambos os lados. O Fulham busca consolidar sua força jogando diante de seus torcedores, procurando manter a regularidade do seu setor ofensivo, que costuma balançar as redes com frequência em partidas como mandante. Por sua vez, o Manchester United apoia-se em sua capacidade de pontuar fora de casa e na eficiência de seus principais atacantes, buscando maior consistência defensiva para sustentar resultados positivos como visitante, o que tende a conferir ao time de Manchester um desempenho recente ligeiramente superior na análise dos compromissos anteriores.

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Na análise do comportamento ao longo dos 90 minutos, o Manchester United demonstra tendência de se impor no início das partidas, vencendo a primeira etapa e indo para o intervalo em vantagem em um percentual maior de seus jogos em comparação ao Fulham. Quando consegue abrir 1 a 0 em seus domínios, a equipe de Londres eleva suas chances de confirmar a vitória, embora enfrente um adversário que ostenta altas taxas de conversão em triunfos quando sai na frente por 1 a 0 atuando longe de seus domínios. Já em cenários em que começam em desvantagem no placar, a capacidade de reação mostra-se mais limitada para o Fulham ao sofrer o primeiro gol em casa, enquanto o Manchester United exibe maior poder de recuperação para buscar o resultado como visitante quando sai atrás no marcador.