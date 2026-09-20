Milan x Lecce: onde assistir, horário e escalações

Milan e Lecce se enfrentam nesta domingo (20), às 15h45, no Stadio Giuseppe Meazza, em Milano, pela 5ª rodada da Serie A TIM 2026/2027. A partida terá transmissão do Disney+ e da ESPN. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Milan vem de derrota em casa para o Benfica por 0 a 2, pela Liga Europa, no dia 16 de setembro, e de empate fora contra a Lazio por 2 a 2, pela Serie A TIM, no dia 12 de setembro. A equipe busca recuperação na competição nacional.

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O Lecce vem de vitória em casa por 3 a 2 contra o Monza Brianza, pela Serie A TIM, no dia 13 de setembro. A equipe busca manter a boa fase na competição.

Onde assistir

Competição: Serie A TIM (Temporada regular)

📅 Data: 20 de Setembro de 2026

⏰ Horário: 15h45 (de Brasília)

📍 Local: Stadio Giuseppe Meazza, Milano

Transmissão do Disney+ e da ESPN

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Milan

Técnico: Ruben Amorim

M. Maignan; S. Pavlović, K. De Winter, F. Terracciano e D. Bartesaghi; A. Jashari, Y. Musah e A. Cisse; S. Chukwueze, O. Hutchinson e Gonçalo Ramos.

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Lecce

Técnico: E. Di Francesco

W. Falcone; A. Gallo, Tiago Gabriel, J. Siebert e Danilo Veiga; Y. Maleh, I. Ilić e L. Coulibaly; J. Monteiro, K. N'Dri e N. Štulić.

Tendências de apostas e estatísticas para Milan x Lecce

O histórico do confronto entre Milan e Lecce reflete um amplo domínio da equipe de Milão, que acumula 19 vitórias, 12 empates e apenas 2 derrotas em 33 jogos no geral (com saldo de gols de 71 a 31 a seu favor), mantendo uma hegemonia ainda maior em seus domínios, com 13 triunfos, 3 empates e 1 revés em 17 partidas (saldo de 42-10). O Lecce não vence na casa do adversário desde 1997, sustentando um jejum de 15 jogos no estádio do rival, onde o placar mais comum é a vitória mandante por 3 a 0 (5 vezes), enquanto a igualdade em 2 a 2 é o resultado mais recorrente na história geral do duelo (6 vezes). No retrospecto recente, o Milan venceu todos os últimos cinco encontros diretos válidos por todas as competições e pela Série A — incluindo os dois duelos da temporada passada, por 1 a 0 em casa e 2 a 0 como visitante, e o último confronto por um gol de diferença —, dentro de um histórico que registra média de 2,8 gols por partida (sendo 1 no primeiro tempo), com o Milan marcando em média 2,4 gols e o Lecce 0,4.

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No contexto atual da competição, o Milan atravessa uma fase de estabilidade ao ostentar uma invencibilidade de cinco partidas e ter balançado as redes em todos esses últimos cinco compromissos. O Lecce, por sua vez, demonstra uma clara evolução na tabela em relação ao ano anterior, ocupando atualmente a 12ª colocação com 6 pontos — em contraste com a 20ª posição e apenas 1 ponto somado há um ano. Em termos de rendimento, o Lecce apresenta um desempenho recente na Série A ligeiramente superior ao do Milan, embora a equipe de Milão ostente um aproveitamento geral nos últimos cinco jogos melhor que o do adversário.

Na análise do comportamento tático ao longo dos 90 minutos, o Lecce apresenta uma ligeira vantagem no início das partidas, vencendo o primeiro tempo e indo para o intervalo em vantagem em 26% de seus jogos, contra 23% registrados pelo Milan. Em termos de volume ofensivo médio na temporada, o Milan registra 1,57 gols por jogo atuando em seus domínios, enquanto o Lecce marca em média 0,77 gols por partida jogando como visitante. Ao conseguir abrir a vantagem de 1 a 0 em casa, o Milan confirma a vitória em 81% das ocasiões, ao passo que o Lecce transforma o placar favorável de 1 a 0 fora de casa em triunfo em 70% dos casos. Por fim, diante de cenários desfavoráveis em que começam perdendo por 1 a 0, a capacidade de reação mostra grande contraste: o Milan reverte o placar e vence em 22% dos jogos em casa após sair atrás, enquanto o Lecce não conseguiu vencer nenhuma partida como visitante quando sofreu o primeiro gol (0% de vitórias).