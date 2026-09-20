Treviso x Desenzano: onde assistir, horário e escalações
Treviso e Desenzano se enfrentam dia 21 de setembro, às 15h30, pela 6ª rodada da Serie C1
Treviso e Desenzano se enfrentam nesta segunda-feira (21), às 15h30 (de Brasília), no Stadio Omobono Tenni, em Treviso, pela 6ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Treviso vem de empate fora de casa contra o Union Brescia por 2 a 2, pela Serie C1, em 17 de setembro. Antes disso, a equipe conquistou uma vitória em casa por 2 a 1 contra o Pro Vercelli, também pela Serie C1, em 13 de setembro.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 21 de Setembro de 2026, às 15h30
Local: Stadio Omobono Tenni, Treviso
Rodada: 6
Fase: Girone A
O Desenzano, por sua vez, vem de derrota em casa por 1 a 3 para o Lecco, pela Serie C1, em 17 de setembro. Anteriormente, a equipe venceu fora de casa o Arzignano Valchiampo por 2 a 1, também pela Serie C1, em 13 de setembro.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone A)
- 📅 Data: 21 de Setembro de 2026
- ⏰ Horário: 15h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Omobono Tenni, Treviso
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Treviso
Técnico: E. Gorini
T. Nobile; D. Bove, A. Maestrelli, D. Cappelletti e D. Liotti; F. Romeo, R. Gucher e F. Ciuferri; L. Paganini, T. Brevi e E. Gerbi.
Desenzano
Técnico: M. Gaburro
S. Minelli; L. Milani, T. Panelli, A. Pilati e M. Parlato; M. Moscati, A. De Francesco e L. Lupano; F. Liberati, V. Millico e L. Ubaldi.
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