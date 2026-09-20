Dolomiti Bellunesi x Lumezzane: onde assistir, horário e escalações
Dolomiti Bellunesi e Lumezzane se enfrentam dia 21 de setembro, às 15h30, pela 6ª rodada,
Dolomiti Bellunesi e Lumezzane se enfrentam nesta segunda-feira (21), às 15h30, no Stadio Zugni Tauro, em Feltre, pela 6ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Dolomiti Bellunesi vem de empate fora de casa contra o Renate por 0 a 0, em jogo válido pela 5ª rodada da Serie C1. Antes disso, a equipe também empatou em casa contra o Albinoleffe por 0 a 0, mostrando uma sequência recente de resultados sem gols.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 21 de Setembro de 2026, às 15h30
Local: Stadio Zugni Tauro, Feltre
Rodada: 6
Fase: Girone A
Já o Lumezzane, por sua vez, vem de dois empates em casa: 0 a 0 contra o Novara na 5ª rodada e 2 a 2 contra o Renate na 4ª rodada da Serie C1, demonstrando também uma fase equilibrada na competição.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone A)
- 📅 Data: 21 de Setembro de 2026
- ⏰ Horário: 15h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Zugni Tauro, Feltre
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Dolomiti Bellunesi
Técnico: A. Bonatti
L. Sonzogni; F. Migliardi, D. Mondonico, M. Barbini e D. Mignanelli; M. Saccani, L. Agosti e L. Montenegro; T. Cossalter, D. Sia e F. Galeazzi.
Lumezzane
Técnico: P. Sammarco
L. Andrenacci; S. Mancini, A. Boffelli, J. Deratti e M. Ndiaye; L. Menegazzo, M. Rolando e S. D'Agostino; A. Pavanati, G. Monachello e G. Anatriello.
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