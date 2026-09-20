Spezia x Vis Pesaro: onde assistir, horário e escalações

Spezia e Vis Pesaro se enfrentam nesta segunda-feira (21), às 15h30 (de Brasília) no Stadio Alberto Picco, em La Spezia, pela 6ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Spezia vem de vitória fora de casa contra o Perugia por 3 a 0, pela Serie C1. A equipe busca manter a boa fase para subir na tabela da competição.

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FICHA do confronto

Competição: Serie C1 2026/2027

Data e horário: 21 de Setembro de 2026, às 15h30

Local: Stadio Alberto Picco, La Spezia

Rodada: 6

Fase: Girone B

Vis Pesaro, por sua vez, vem de derrota em casa para a Reggiana por 4 a 1, pela Serie C1. A equipe tenta se recuperar para melhorar sua posição no campeonato.

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Onde assistir

Competição: Serie C1 (Girone B)

📅 Data: 21 de Setembro de 2026

⏰ Horário: 15h30 (de Brasília)

📍 Local: Stadio Alberto Picco, La Spezia

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Spezia

Técnico: M. Turati

A. Micai; S. Capolupo, R. Sganzerla, M. Šapola e J. Oyono; C. Limonelli, G. Capomaggio e K. Bright; M. Durmush, A. Cardinali e S. Mazzocchi.

Vis Pesaro

Técnico: A. Gennari

A. Guarnone; G. Barranco, M. Rigione, P. Giorgini e N. Conti; N. Berengo, G. Gambino e M. Pucciarelli; M. Di Paola, Amadou Konate e F. Nicastro.