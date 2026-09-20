Guidonia Montecelio 1937 x Livorno: onde assistir, horário e escalações

Guidonia Montecelio 1937 e Livorno se enfrentam nesta segunda-feira (21), às 15h30, no Stadio Comunale Città dell'aria, em Guidonia Montecelio, pela 6ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Guidonia Montecelio 1937 vem de empate fora de casa contra o Latina por 1 a 1, pela Serie C1, em 16 de setembro. Nos jogos anteriores disponíveis, a equipe busca melhorar sua campanha na competição.

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FICHA do confronto

Competição: Serie C1 2026/2027

Data e horário: 21 de Setembro de 2026, às 15h30

Local: Stadio Comunale Città dell'aria, Guidonia Montecelio

Rodada: 6

Fase: Girone B

O Livorno vem de vitória em casa contra o Vado por 3 a 2, pela Serie C1, em 16 de setembro. Nos jogos anteriores disponíveis, a equipe busca manter a boa fase na competição.

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Onde assistir

Competição: Serie C1 (Girone B)

📅 Data: 21 de Setembro de 2026

⏰ Horário: 15h30 (de Brasília)

📍 Local: Stadio Comunale Città dell'aria, Guidonia Montecelio

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Guidonia Montecelio 1937

Técnico: G. Lopez

G. Drago; R. Baroni, P. Frascatore, D. Borghini e D. Zappella; A. Errico, E. Celeghin e V. Mastrantonio; S. Tascone, A. Spavone e E. Vertainen.

Livorno

Técnico: C. Lucarelli

Miguel Ángel Martínez; A. Rizza, T. Pittino, K. Djidji e S. Regazzetti; F. Menarini, T. Arrigoni e L. Malagrida; M. Aramu, J. Mawete e T. Mancini.