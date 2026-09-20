Guidonia Montecelio 1937 x Livorno: onde assistir, horário e escalações
Guidonia Montecelio 1937 e Livorno se enfrentam dia 21 de setembro, às 15h30, pela 6ª Rod
Guidonia Montecelio 1937 e Livorno se enfrentam nesta segunda-feira (21), às 15h30, no Stadio Comunale Città dell'aria, em Guidonia Montecelio, pela 6ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Guidonia Montecelio 1937 vem de empate fora de casa contra o Latina por 1 a 1, pela Serie C1, em 16 de setembro. Nos jogos anteriores disponíveis, a equipe busca melhorar sua campanha na competição.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 21 de Setembro de 2026, às 15h30
Local: Stadio Comunale Città dell'aria, Guidonia Montecelio
Rodada: 6
Fase: Girone B
O Livorno vem de vitória em casa contra o Vado por 3 a 2, pela Serie C1, em 16 de setembro. Nos jogos anteriores disponíveis, a equipe busca manter a boa fase na competição.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone B)
- 📅 Data: 21 de Setembro de 2026
- ⏰ Horário: 15h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Comunale Città dell'aria, Guidonia Montecelio
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Guidonia Montecelio 1937
Técnico: G. Lopez
G. Drago; R. Baroni, P. Frascatore, D. Borghini e D. Zappella; A. Errico, E. Celeghin e V. Mastrantonio; S. Tascone, A. Spavone e E. Vertainen.
Livorno
Técnico: C. Lucarelli
Miguel Ángel Martínez; A. Rizza, T. Pittino, K. Djidji e S. Regazzetti; F. Menarini, T. Arrigoni e L. Malagrida; M. Aramu, J. Mawete e T. Mancini.
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