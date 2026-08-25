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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (25/08/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
25/08/2026 06:00
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Cruzeiro x Atlético-MG no Mineirão
Cruzeiro x Atlético-MG no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

A terça-feira (25) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com partidas por diferentes competições. O principal destaque fica para o clássico Cruzeiro x Atlético-MG, pela Copa do Brasil, além dos playoffs da Champions League e de jogos pela Libertadores.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 25 de agosto de 2026):

Campeonato Saudita

13h10 – Al Taawoun x Al Fayha – Canal GOAT
15h – Al Ettifaq x Al Nassr – Canal GOAT e Sportv

Champions League – Playoffs

13h45 – Sabah x Hapoel Beer Sheva – HBO Max
16h – Bodo/Glimt x NEC Nijmegen – SBT, TNT, TNT Sports (YouTube) e HBO Max
16h – LASK Linz x Celtic – Space e HBO Max

Campeonato Espanhol

16h – Valencia x Real Betis – CazéTV

Antony comemorando o gol marcado na Europa League (Foto: Cristina Quicler/AFP)
Antony comemorando o gol marcado na Europa League (Foto: Cristina Quicler/AFP)

Campeonato Brasileiro – Série B

19h30 – Juventude x CRB – Xsports, SportyNet (TV e YouTube), ESPN e Disney+
19h30 – Atlético-GO x Botafogo-SP – Disney+

Copa do Brasil

21h – Cruzeiro x Atlético-MG – Sportv e Premiere

➡️ Clique para assistir no Sportv
➡️ Clique para assistir no Premiere

Libertadores

21h30 – Deportes Tolima x Independiente del Valle – Paramount+

➡️ Clique para assistir no Paramount+

Leagues Cup

21h30 – Monterrey x Chicago Fire – Apple TV
23h30 – León-MEX x Real Salt Lake – Apple TV

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