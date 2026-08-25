Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (25/08/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A terça-feira (25) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com partidas por diferentes competições. O principal destaque fica para o clássico Cruzeiro x Atlético-MG, pela Copa do Brasil, além dos playoffs da Champions League e de jogos pela Libertadores.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 25 de agosto de 2026):
Campeonato Saudita
13h10 – Al Taawoun x Al Fayha – Canal GOAT
15h – Al Ettifaq x Al Nassr – Canal GOAT e Sportv
Champions League – Playoffs
13h45 – Sabah x Hapoel Beer Sheva – HBO Max
16h – Bodo/Glimt x NEC Nijmegen – SBT, TNT, TNT Sports (YouTube) e HBO Max
16h – LASK Linz x Celtic – Space e HBO Max
Campeonato Espanhol
16h – Valencia x Real Betis – CazéTV
Campeonato Brasileiro – Série B
19h30 – Juventude x CRB – Xsports, SportyNet (TV e YouTube), ESPN e Disney+
19h30 – Atlético-GO x Botafogo-SP – Disney+
Copa do Brasil
21h – Cruzeiro x Atlético-MG – Sportv e Premiere
➡️ Clique para assistir no Sportv
➡️ Clique para assistir no Premiere
Libertadores
21h30 – Deportes Tolima x Independiente del Valle – Paramount+
➡️ Clique para assistir no Paramount+
Leagues Cup
21h30 – Monterrey x Chicago Fire – Apple TV
23h30 – León-MEX x Real Salt Lake – Apple TV
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