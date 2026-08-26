Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Internacional x Grêmio: onde assistir e prováveis escalações pela Copa do Brasil

Jogo da volta tem mando tricolor e será disputado na quinta-feira (3)

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
26/08/2026 10:15
Atualizado há 0 minutos
Favorite o Lance! no Google
Onde assistir Internacional x Grêmio pela Copa do Brasil
Onde assistir Internacional x Grêmio pela Copa do Brasil

O Internacional recebe o Grêmio no Beira-Rio, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A bola rola às 20h (de Brasília), desta quarta-feira (27). O GreNal número 453 será transmitido exclusivamente pela Prime Video. ➡️ Clique aqui para assistir ao vivo!

Quem se classificar enfrenta o vencedor do clássico mineiro Cruzeiro x Atlético-MG. O jogo de ida, disputado no Mineirão, terminou empatado em 1 a 1.

continua após a publicidade

Ficha do jogo

Escudo do Internacional
INT
Gremio-escudo-onde-assistir
INT
Copa do Brasil
Quartas de final - jogo de ida
Data e Hora
Quinta-feira (27), às 20h
Local
Estádio Beira-Rio - Porto Alegre (RS)
Árbitro
Ramon Abatti Abel (SC)
Assistentes
Thiaggo Americano Labes (SC) e Michael Stanislau (RS)
Var
Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
Onde assistir

Nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Inter eliminou o Corinthians com vitória por 2 x 0 no Beira-Rio na ida e derrota por 2 x 1 em São Paulo na volta, resultado que garantiu a classificação no agregado. O Grêmio eliminou o Mirassol com uma vitória em casa por 1 a 0, após empatar o jogo de ida por 1 a 1, com mando do clube paulista.

Prováveis escalações

Internacional: Anthoni; Braian Aguirre, Bruno Gomes, Guillermo Maripán e Bernabéi; Bruno Henrique e Villagra; Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Alerrandro. Técnico: Paulo Pezzolano.
🔴 Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

continua após a publicidade

Grêmio: Weverton; Caito, Wallace, Kannemann e Marlon; Noriega e Krovinovic; Pavón, Villasanti e Amuzu; Carlos. Técnico: Luís Castro.

🔵 Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Internacional e Grêmio se enfrentam nas quartas de final da Copa do Brasil
Internacional e Grêmio se enfrentam nas quartas de final da Copa do Brasil (Foto: Arte/Lance!)

Confrontos diretos entre Internacional e Grêmio

O Gre-Nal mais recente, pela 11ª rodada do Brasileirão em 11 de abril, terminou empatado por 0 x 0 no próprio Beira-Rio.

No Campeonato Gaúcho, os rivais se enfrentaram três vezes, com uma vitória para cada lado e um empate. O Grêmio goleou por 3 x 0 na Arena em 1º de março, mas o Internacional respondeu com 4 x 2 no Beira-Rio em 25 de janeiro.

continua após a publicidade

O histórico recente mostra equilíbrio: nos últimos 15 encontros em todas as competições, o Internacional venceu seis, o Grêmio quatro e cinco terminaram empatados, panorama que reduz a utilidade preditiva do retrospecto para este jogo específico.

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Santos x Palmeiras em ação no Campeonato Brasileir

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (26/08/2026)

Há 5 horas
LASK e Celtic se enfrentam pela fase classificatória da Champions League (Arte / Lance!)

Onde Assistir

LASK x Celtic: onde assistir ao jogo da Champions League

Há 20 horas
Vasco e Vitória começam disputa por vaga nas semifinais nesta quarta-feira (26)

Onde Assistir

Vasco x Vitória: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Copa do Brasil

Há 23 horas
Palmeiras x Santos

Onde Assistir

Palmeiras x Santos: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo da Copa do Brasil

Há 1 dia
Cruzeiro x Atlético-MG no Mineirão

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (25/08/2026)

Há 1 dia
arte de onde assistir Independiente del Valle e Tolima

Onde Assistir

Independiente del Valle x Tolima: onde assistir ao jogo da Libertadores

Há 1 dia
Mais LANCE!
Onde assistir Bodo/Glimt x Nec pela classificatória da Champions League (Arte / Lance!)

Bodo/Glimt x NEC Nijmegen: onde assistir na Champions League 2026

arte de onde assistir com logo do Valencia e Betis

Valencia x Real Betis: onde assistir e prováveis escalações do jogo

Al-Ettifaq x Al-Nassr pelo Campeonato Saudita (Arte: Lance!)

Al-Ettifaq x Al-Nassr: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo do Campeonato Saudita

Troféu da Champions League no palco da final entre PSG x Arsenal

Onde assistir aos playoffs da Champions League: jogos e transmissões

Jogadores do Botafogo e do Athletico-PR em ação no Brasileirão

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (24/08/2026)

Botafogo x Athletico-PR

Botafogo x Athletico: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Fulham x Chelsea pela Premier League (Arte: Lance!)

Fulham x Chelsea: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo da Premier League

Gabriel Bortoleto no carro da Audi com uma roda gigante ao fundo no GP da Holanda de F1

Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Holanda neste domingo (23)

Palmeiras x Vasco pelo Campeonato Brasileiro 2025.

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (23/08/2026)

onde assistir - Palmeiras x Vasco - Brasileirão

Palmeiras x Vasco: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Atlético de Madrid recebe o Villarreal, neste domingo (23), pela La Liga

Atlético de Madrid x Villarreal: onde assistir, horário e escalações do jogo da La Liga

Le Havre x Monaco pelo Campeonato Francês (Arte: Lance!)

Le Havre x Monaco: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo da Ligue 1

Rennes x PSG pelo Campeonato Francês (Arte: Lance!)

Rennes x PSG: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo da Ligue 1