Internacional x Grêmio: onde assistir e prováveis escalações pela Copa do Brasil Jogo da volta tem mando tricolor e será disputado na quinta-feira (3)

O Internacional recebe o Grêmio no Beira-Rio, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A bola rola às 20h (de Brasília), desta quarta-feira (27). O GreNal número 453 será transmitido exclusivamente pela Prime Video. ➡️ Clique aqui para assistir ao vivo!

Quem se classificar enfrenta o vencedor do clássico mineiro Cruzeiro x Atlético-MG. O jogo de ida, disputado no Mineirão, terminou empatado em 1 a 1.

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Ficha do jogo INT INT Copa do Brasil Quartas de final - jogo de ida Data e Hora Quinta-feira (27), às 20h Local Estádio Beira-Rio - Porto Alegre (RS) Árbitro Ramon Abatti Abel (SC) Assistentes Thiaggo Americano Labes (SC) e Michael Stanislau (RS) Var Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG) Onde assistir

Nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Inter eliminou o Corinthians com vitória por 2 x 0 no Beira-Rio na ida e derrota por 2 x 1 em São Paulo na volta, resultado que garantiu a classificação no agregado. O Grêmio eliminou o Mirassol com uma vitória em casa por 1 a 0, após empatar o jogo de ida por 1 a 1, com mando do clube paulista.

Prováveis escalações

Internacional: Anthoni; Braian Aguirre, Bruno Gomes, Guillermo Maripán e Bernabéi; Bruno Henrique e Villagra; Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Alerrandro. Técnico: Paulo Pezzolano.

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Grêmio: Weverton; Caito, Wallace, Kannemann e Marlon; Noriega e Krovinovic; Pavón, Villasanti e Amuzu; Carlos. Técnico: Luís Castro.

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Internacional e Grêmio se enfrentam nas quartas de final da Copa do Brasil (Foto: Arte/Lance!)

Confrontos diretos entre Internacional e Grêmio

O Gre-Nal mais recente, pela 11ª rodada do Brasileirão em 11 de abril, terminou empatado por 0 x 0 no próprio Beira-Rio.

No Campeonato Gaúcho, os rivais se enfrentaram três vezes, com uma vitória para cada lado e um empate. O Grêmio goleou por 3 x 0 na Arena em 1º de março, mas o Internacional respondeu com 4 x 2 no Beira-Rio em 25 de janeiro.

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O histórico recente mostra equilíbrio: nos últimos 15 encontros em todas as competições, o Internacional venceu seis, o Grêmio quatro e cinco terminaram empatados, panorama que reduz a utilidade preditiva do retrospecto para este jogo específico.

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