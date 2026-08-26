Internacional x Grêmio: onde assistir e prováveis escalações pela Copa do Brasil
Jogo da volta tem mando tricolor e será disputado na quinta-feira (3)
O Internacional recebe o Grêmio no Beira-Rio, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A bola rola às 20h (de Brasília), desta quarta-feira (27). O GreNal número 453 será transmitido exclusivamente pela Prime Video. ➡️ Clique aqui para assistir ao vivo!
Quem se classificar enfrenta o vencedor do clássico mineiro Cruzeiro x Atlético-MG. O jogo de ida, disputado no Mineirão, terminou empatado em 1 a 1.
Ficha do jogo
Nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Inter eliminou o Corinthians com vitória por 2 x 0 no Beira-Rio na ida e derrota por 2 x 1 em São Paulo na volta, resultado que garantiu a classificação no agregado. O Grêmio eliminou o Mirassol com uma vitória em casa por 1 a 0, após empatar o jogo de ida por 1 a 1, com mando do clube paulista.
Prováveis escalações
Internacional: Anthoni; Braian Aguirre, Bruno Gomes, Guillermo Maripán e Bernabéi; Bruno Henrique e Villagra; Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Alerrandro. Técnico: Paulo Pezzolano.
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Grêmio: Weverton; Caito, Wallace, Kannemann e Marlon; Noriega e Krovinovic; Pavón, Villasanti e Amuzu; Carlos. Técnico: Luís Castro.
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Confrontos diretos entre Internacional e Grêmio
O Gre-Nal mais recente, pela 11ª rodada do Brasileirão em 11 de abril, terminou empatado por 0 x 0 no próprio Beira-Rio.
No Campeonato Gaúcho, os rivais se enfrentaram três vezes, com uma vitória para cada lado e um empate. O Grêmio goleou por 3 x 0 na Arena em 1º de março, mas o Internacional respondeu com 4 x 2 no Beira-Rio em 25 de janeiro.
O histórico recente mostra equilíbrio: nos últimos 15 encontros em todas as competições, o Internacional venceu seis, o Grêmio quatro e cinco terminaram empatados, panorama que reduz a utilidade preditiva do retrospecto para este jogo específico.
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